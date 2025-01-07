Premier Lig Seyir Defteri: Newcastle United; Tottenham deplasmanında yeni sene keyfi

Ligde oynadığı 19 maçın 9’unda sahadan puansız ayrılan, ilk 10 takım içinde Brighton’dan sonra kalesinde en fazla gol gören Tottenham (28) senenin ilk maçında evinde Newcastle karşısında. Savunma demişken, Premier Lig’i kazanma konusunda bir iki şey bilen Sir Alex Ferguson’un sözlerini hatırlayalım: “İyi hücum size maç kazandırır, iyi savunma ise şampiyonluk.” Görünen o ki, Tottenham savunma kurgusunu düzeltemediği sürece galibiyet ve mağlubiyet arasında gidip gelecekler. Hocaları Ange Postecoglou her basın toplantısında sistemi değiştirmeyeceğini dile getiriyor, onun inadı Einstein’ın enfes gözlemini hatırlayan cinsten: “Delilik, aynı şeyi tekrar tekrar yapıp farklı sonuçlar beklemektir.”

Yeni senenin ilk Cumartesi günü, buza kesen Londra’da, günün ilk maçında Tottenham evinde son dört maçını kayıpsız atlatan ve ligde ilk dörde oynayan Newcastle karşısında. Newcastle, Tottenham’a karşı oynadığı son beş lig maçının dördünü kazandı (1M), öncesinde rakibe karşı 15 maçta 9 mağlubiyet aldılar. Maça dair ilginç veri, Premier Lig tarihinde 59 kez karşılaşmışlar ve hiçbir maç golsüz tamamlanmamış. İki takım arasındaki maçlarda atılan gol sayısı 189, lig tarihinde iki takım arasında en çok gol atılan üçüncü maç. Tottenham’ın iç saha formu düşündürücü, evlerinde son beş maçta galibiyet sevinci yaşayamadılar; Juande Ramos yönetimindeki Mart ve Ekim 2008 arasındaki sekiz maçlık istenmeyen seriden bu yana en uzun seri…

Ev sahibi Tottenham 4-2-3-1 dizilişinde, kalede Austin, savunmada Porro, Dragusin, Gray, Spence, orta sahada Sarr, Bergvall, ileri uçta Johnson, Kulusevski, Werner, önlerinde gol umutları Solanke. Misafir Newcastle 4-3-3 dizilişinde, kalede Dubravka, savunmada Livramento, Botman, Burn, Hall, orta sahada Guimaraes, Tonali, Joelinton, ileri uçta Murphy, Isak, Gordon. 14 numaralı golcüleri Alexander Isak 25 yaşında, bu sezon 17 maçta 14 gol, 4 asistle gol krallığı sıralamasında 4. sırada. Transfer döneminde taliplileri sıraya girecektir sanırım. Londra’nın kuzeyinde soğuk bir gün ve ilerleyen saatlerde kar yağışı için hava durumu uyarıları var. Buza kesen havaya aldırmadan deplasman tribününde üstü çıplak Newcastle taraftarlarının görüntüsü maça renk katıyor. Henüz ilk dakikada Bergvall ile çarpışan Livramento’nun sakatlığı nedeniyle duruyor oyun, akabinde sahaya dönüyor 15 numara. 3’te soldan kullandığı maçın ilk kornerinden sonuç alamıyor Tottenham ama aradığı golü 4’te buluyor. Porro’nun sağdan ortasında Solanke savunmadan önce kafa vuruşuyla topu ağlara gönderen oyuncu, pozisyonda Newcastle savunması derin uykuda. Ancak uzun sürmüyor gol sevinçleri, öne geçtikten 80 saniye sonra, 6’da savunmadan çıkarken kaptırdıkları topta Guimaraes’in asistinde Gordon sol çaprazdan uzak köşeye enfes vuruyor, skor 1-1’e geliyor. İlk 15 dakikada topa yüzde 59 oranında sahip Tottenham rakip kaleyi üç kez yokluyor ancak beyazlı takım savunmada tedirgin. 24 Ağustos’tan beri evlerinde kalelerini gole kapatamadılar, savunma düzeninde değişiklik şart. 19’da Newcastle savunmasında sarı kartı gören Burn. İlk 20 dakikada solda Gordon ile etkili Newcastle, 21’de ikinci gole yaklaşıyorlar, Isak’ın pasında Gordon’un sol çaprazdan vuruşunu kornere çeliyor Tottenham kalesinde Austin. Temponun hiç düşmediği İlk 30 dakikada iki takım da 2. bölgeyi çabuk geçerken pozisyonlar buluyor. 32’de Murphy’nin sağdan ortasında Isak müsait pozisyonda rakip kaleyi bulamıyor, maçın kırılma anlarından. 38’de öne geçiyor misafir takım, sağdan Murphy’nin kestiği topu yerden vuruşla ağlara gönderen Isak, pozisyonda Tottenham savunmasında Dragusin markajda hatalı, evlerinde son beş maçta kalelerinde gördükleri 17. gol. Newcastle’ın topa yüzde 54 oranında sahip olduğu, rakip kaleyi beş kez yokladığı dört dakika uzatılan devre 2-1 üstünlüğüyle kapanıyor.

İkinci devrenin başında Tottenham savunmasında Dragusin’in yerine Reguilon sahada. 48’de beraberliğe yaklaşıyor Tottenham, sağdan Porro’nun ortasında Newcastle kalesinde Dubravka, Solanke’den önce topa müdahale ediyor. 52’de soldan kullandığı kornerde rakip savunmayı geçemiyor Newcastle, savunmadan çabuk çıktıkları, oyunu geniş alanlara taşıdıkları anlarda pozisyonlar buluyorlar. 55’te arka arkaya kullandığı iki kornerden sonuç alamıyor Tottenham, beş dakika sonra üç değişiklik beyazlı takımda, Werner, Sarr ve Bergvall yerlerini Son, Bissouma ve Maddison’a bırakıyor. İkinci devrede daha baskılı oynayan Tottenham, ancak 3. bölgede Solanke kalabalık rakip savunma arasında net fırsat bulamıyor. 72’de Newcastle’da sarı kartı gören Joelinton. 75’ten sonra baskıyı artıyor ev sahibi, 78’de Newcastle’da Gordon yerini Barnes’a bırakıyor. 78’de soldan kullandığı duran topta rakip kaleyi bulamıyor Tottenham, son bölümde oyunu rakip sahaya yıkıyorlar. 86’da Newcastle’ın golcüsü Isak yerini Willock’a bırakıyor. 10 dakika uzatılan maçta başka gol olmayınca 61.293 taraftarın şahitliğinde üç puanı kapan Newcastle Chelsea’nin arkasından 5. sıraya yükseliyor. Son altı maçta 18 gol kaydederken kalelerinde sadece iki gol gördüler, altı maçı kayıpsız geçiren takımın yükselişi takdire şayan. Tottenham’a gelince, naçizane görüşüm, maça en iyi üç hücum oyuncusuyla başlamayarak yenilgiye zemin hazırladı hocaları Ange Postecoglou, takımı ligde son sekiz maçında sadece bir galibiyet aldı. Gelecek maçta Arsenal deplasmanına çıkacaklar, ilk dört hedefi onlar adına artık zor bir hayal. Maçın adamı: Alexander Isak, İsveçli golcü 1996’da Alan Shearer ve 2021’de Joe Willock’un ardından art arda yedi Premier Lig maçında gol atan üçüncü Newcastle oyuncusu oldu.