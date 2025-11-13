Premier Lig Seyir Defteri: Newcastle United’ın deplasman çilesi

Geçenlerde Sportingpedia’da (https://www.sportingpedia.com) ilginç bir makale yayınlandı, meraklısına. 2025/26 sezonunun ilk çeyreğini geride bırakırken, Avrupa'nın en iyi yedi liginde öne çıkan savunma performanslarını, kalesini gole kapatan takımları inceleyen makalede Portekiz kulüplerinin başarısı anlatılıyordu. Avrupa futbolunda en iyi savunma karnesine sahip 10 takımdan beşi Portekiz takımları, Primeira Liga’da 4. sırada yer alan Gil Vicente bu sezon oynadığı 10 maçın sekizinde kalesinde gol görmedi. Öte yandan, bizim Arsenal ve Porto, Avrupa’nın alt edilmesi en zor takımları olarak öne çıkıyor; ikisi de bu sezon kalesinde maç başına sadece 0,3 gol gördü. Haliyle bu istikrar seviyesi onları zirvede tutarken şampiyonluk umutlarını canlı tutuyor. Bu vesileyle, Manchester United efsanesi Alex Ferguson’un vakti zamanındaki sözünü hatırlayalım "İyi hücum maç, iyi savunma şampiyonluk kazandırır."

Dönelim Premier Lig’e, Arsenal’in deplasmanda Sunderland’a takılıp, uzatmalarda iki puan bıraktığı maçın ertesinde, Pazar günü erken saatte başlayan maçta Brentford evinde Newcastle karşısında. Brentford rakibe karşı oynadığı sekiz lig maçının sadece birini kazanabildi (1B, 6M), tek galibiyet geçen sezon 4-2'lik skorla geldi. Kırmızı beyazlılar evinde ligde son 11 maçın beşinde taç atışından gol buldu, Stoke City'nin 2008'de altı taç atışından gol kaydettiği sezondan bu yana en üretken karne. Misafir Newcastle 10 maç sonunda sezonun hüsran takımlarından, 10 maçta 12 puan Eddie Howe yönetimindeki en düşük puanları. Siyah beyazlıların deplasman çilesi aşikâr, ligde son sekiz deplasman maçında galibiyet alamadılar (4B, 4M), bu maçların hiçbirinde birden fazla gol atamadılar.

Ev sahibi Brentford 4-2-3-1 dizilişinde, kalede Kelleher, savunmada Kayode, Collins, Van den Berg, Hickey, orta sahada Yarmoliuk, Henderson, ileri uçta Ouattara, Damsgaard, Schade, önlerinde golcüleri Thiago. Misafir Newcastle 4-3-3 dizilişinde, kalede Pope, savunmada Trippier, Thiaw, Botman, Burn, orta sahada Guimaraes, Tonali, Joelinton, ileri uçta Murphy, Woltemade, Barnes. Maça iştahlı başlıyor Brentford ancak ilk gol denemesi Newcastle’dan geliyor, 5. dakikada Barnes’ın pasında Guimaraes, uzaklardan yokluyor rakip kaleyi. 27 yaşındaki Brezilyalı orta saha 2022’den beri takımda, 132 maçta 24 golü bulunuyor. Orta saha mücadelesi halinde geçen, iki takımın pozisyon üretmekte zorlandığı ilk 15 dakikada topa yüzde 64 oranında sahip Brentford rakip ceza sahasında topla sadece bir kez buluşuyor. 16’da soldan kullandıkları duran topta gole yaklaşıyorlar, Thiago’nun pasında Collins’in yakın mesafeden vuruşu kalabalık rakip savunmadan dönüyor. Savunmada kalabalık, hücum geçişlerinde ağır Newcastle 3. bölgeye geçmekte zorlanırken 23’te sakatlanan Joelinton yerini Ramsey’e bırakıyor. Siyah beyazlıların bu sezon temel sorunu gol yollarında, maç başı gol ortalaması 1’i bulmazken yaz transferinde Liverpool’a kaptırdıkları Isak’ın yokluğu kendini gösteriyor. Brentford’dan gol beklenirken 27’de öne geçiyor Newcastle, ani gelişen, rakip savunmanın pasif kaldığı pozisyonda Woltemade’nin pasında Barnes savunmada iki oyuncuyu geçip sol köşeye yerden sert vuruyor, pozisyonda Brentford savunması dağınık. Geriye düştükten sonra 3. bölgeye kalabalık çıkarken 32’de sağdan arka arkaya kullandığı iki kornerden sonuç alamıyorlar. O dakikaya kadar Newcastle savunmasının merkezinde Thiaw ve Botman hava toplarında geçit vermiyor. Devrenin son bölümünde beraberlik golü için yükleniyor Brentford, öne geçtikten sonra tempoyu düşürmeye çalışan, ikinci golü bulmaya çalışmak yerine skoru korumaya çalışan Newcastle geriye yaslandıkça baskıyı artırıyor Brentford ama final paslarında etkisizler. Newcastle’ın topa yüzde 47 oranında sahip olduğu, rakip ceza sahasında topla üç kez buluşup, kaleyi iki kez yokladığı devre tek gollü üstünlüğüyle kapanıyor.

2. devrenin başında takımlar aynı kadrolarla sahada. Devreye bıraktığı yerden ofansif başlıyor Brentford, 49’da Newcastle savunmasında Burn sarı kartı gören oyuncu. Akabinde sağdan kullandığı kornerin devamında Damsgaard’ın ortasında Berg’in kafa vuruşuyla gole yaklaşıyor Brentford, o dakikaya kadar rakip ceza sahasında topla 16 kez buluşurken gol vuruşlarında etkisizler. 56’da beraberliği yakalıyorlar, Kayode’nin sağdan uzun taç atışında savunmadan seken topta kafayla yakın mesafeden golü atan Schade, skor 1-1’e geliyor. 62’de maçın tartışmalı pozisyonu, Brentford atağında Ouattara, rakip ceza sahasında Burn’ün müdahalesiyle yerde kalıyor, ayağa temas olmasına rağmen VAR’dan penaltı kararı çıkmıyor, hakemi aldatmaya yönelik hareketten sarı kartı gören Ouattara, pozisyon tartışmaya açık. 65’te gole yaklaşıyor Brentford, Henderson’un pasında Thiago’nun vuruşunu kornere çeliyor Pope, maçın kırılma anlarından. 70’te Brentford savunmasının solunda Hickey yerini Henry’e bırakıyor. Üç dakika sonra orta hakem Stuart Attwell, Burn’ün ceza sahasında Ouattara’ya müdahalesini bu kez penaltı olarak yorumluyor, Burn ikinci sarıdan oyun dışında kalırken Newcastle kalesinde sakatlanan Pope yerini Ramsdale’e bırakıyor. Penaltıyı gole çeviren Thiago skoru 2-1’e getiriyor. Naçizane görüşüm, penaltı pozisyonlarının ilki penaltıya daha yakın, ikinci pozisyonda verilen penaltı kararı ağır. 10 kişi kalan misafir takımda üç değişiklik; Tonali, Murphy ve Barnes’ın yerlerini Willock, Elanga ve Hall alıyor. 84’te Brentford forvet hattında Damsgaard’ın yerine Jensen giriyor. 88’de beraberliğe yaklaşıyor Newcastle, Ramsey’inin ortasında Thiaw’ın kafa vuruşu az farkla dışarı çıkarken kaçan gole hayıflanıyor kenarda hocası Eddie Howe. 11 dakika uzatılan maçın 6. uzatma dakikasında bir gol daha buluyor ev sahibi, rakip savunmanın eksik yakalandığı pozisyonda Jensen’in uzun pasında yerden vuruşla ağlara gönderen Thiago. 17.207 taraftarın şahitliğinde geriye düştüğü maçı 3-1 kazanan Brentford 12. sıraya yükselirken deplasman sıkıntısını atlatamayan, nisan ayından beri evinden ırak üç puan sevinci yaşamayan Newcastle 14. sırada küme düşme potasına biraz daha yaklaşıyor.