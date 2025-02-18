Premier Lig Seyir Defteri: Nottingham Forest fırtınası Craven Cottage’de dindi

Geçenlerde Ekşi Sözlük’te okumuştum, Erzincan’da buza kesen havada mama kabı, taşıma çantası ve suyuyla birlikte sokağa terk edilen bir ev kedisi kutusunun içinde donarak ölmüştü. Muhtemelen ev sıcaklığına alışkın olduğu için ne yapacağını bilememiş, kutusunun içinde birilerinin kendisini almasını beklerken donmuştu. Bu dünyanın bütün pisliğini, çirkinliğini, gaddarlığını, vahşetini bizlere bırakarak… Coğrafyanın kader olduğunu hatırlatan, her daim eziyet gören hayvanlar diyarında o bahtsız kedinin hikâyesini okurken içim acıdı. Derler ki, bir ülkenin medeniyet seviyesi saraylarla değil, hayvanlarına nasıl davranıldığı ile ölçülür. Vicdan insanın içindeki tanrıdır, ülkenin en ihtiyacı olan şey vicdan ve merhamet ama giderek Ortadoğu kimliğine bürünen, ölümün kol gezdiği coğrafyada zor.

Dönelim futbola, çok değil, sadece üç sezon önce 2021-22 sezonunda Championship’te sezonun ilk yedi maçından sadece bir puan alabilen, Premier Lig’e yükseldikten sonra son iki sezonu 16. ve 17. sırada bitiren, sezon başında küme düşme adayları arasında gösterilen Nottingham Forest 24 maç sonunda Arsenal’in ardından 3. sırada. Son maçta Brighton karşısında sahadan 7-0’lık galibiyetle ayrıldılar. 33 yaşındaki 1.91’lik santraforları Chris Wood 17 golle gol krallığı sıralamasında 3. sırada. 2023 Ocak ayında Newcastle’dan kiralanan, Mart sonunda geçirdiği sakatlıktan sonra sezonu kapatan, Haziranda 15 milyon sterlin bedelle takıma katılan 11 numara sezonun futbolcusu ödülüne aday. Fulham deplasmanı vesilesiyle Forest fırtınasına naçizane bir bakış.

Nottingham Forest, ligde son 10 maçın sekizini kazandı (1B,1M), bu sezon ligde kalesini gole kapattığı 10 golün beşi son sekiz maçında geldi. Fulham karşısında sahada üç puanla ayrılırlarsa 1995-96’dan bu yana ilk kez ülkenin en üst liginde bir sezonda 50 puana ulaşmış olacaklar. Ancak Fulham karşısında bahtları kapalı, Londra takımına karşı oynadıkları son 12 lig maçının dokuzunu kaybederken üç maçı kazandılar. Bu üç galibiyetten ikisi, iki takımın da Championship’te yer aldığı zamanlarda, deplasman maçlarında geldi. Soğuk bir Şubat gününde ev sahibi Fulham 4-2-3-1 dizilişinde, kalede Leno, savunmada Castagne, Andersen, Bassey, Robinson, orta sahada Lukic, Berge, ileri uçta Traore, Smith Rowe, Iwobi, önlerinde golcüleri Jimenez. Misafir Forest 3-5-2 dizilişinde, kalede Sels, savunmada Morato, Milenkovic, Murillo, orta sahada Aina, Gibbs-White, Danilo, Anderson, Williams, ileri uçta Wood, Elanga. Orta saha mücadelesi halinde geçen, iki takımın da 3. bölgede pozisyon üretemediği ilk 10 dakikadan sonra 11’de rakip kaleyi yokluyor Forest, Elanga’nın pasında Williams’ın sol çaprazdan yerden vuruşu az farkla dışarda. 12’de Fulham atağında Traore’nin sağdan ortasında Jimenez’in kafa vuruşu isabetsiz. İlk 15 dakikada topa yüzde 38 oranında sahip misafir takım rakip kaleyi bir kez yokluyor. 15’te öne geçiyor Fulham, Iwobi’nin 2. bölgede başlattığı atakta Traore sağdan arka direğe enfes kesiyor, Smith-Rowe yakın mesafeden kafayla topu ağlara gönderen oyuncu, pozisyon hazırlanış ve bitiriş olarak futbol okullarında ders olarak gösterilir. Fulham’ın solda Robinson ve Iwobi ile geliştirdiği çabuk ataklarda Forest savunmasının sağında Morato zor anlar yaşıyor, orta sahada Aina topun rakipte olduğu anlarda savunmasından uzakta. 25’te ikinci gole yaklaşıyor siyah beyazlılar, maça iştahlı başlayan Traore sağdan çizgiye inip enfes kesiyor, Jimenez’in kafa vuruşu Forest kalesinde Sels’te kalıyor. İlk 30 dakikada kalesinde rakibe pozisyon veremeyen Fulham oyuna genişlik kazandırdığı anlarda Robinson ve Traore’nin ceza sahasına kestiği toplarda ikinci gole yakın. 30’da Lukic’in duvar pasında Jimenez’in enfes vuruşunu sol köşeden uzanarak çıkartıyor Sels, akabinde sağdan kullandığı kornerde rakip savunmayı geçemiyorlar. 37’de beklenmedik pozisyonda beraberliği yakalıyor Forest, Gibbs-White’ın asistinde Woods’un sol köşeye enfes plasesi ağlara giderken kale arkasını dolduran Forest taraftarlarının sevinci görülmeye değer. Fulham savunmasının yaptığı basit hatalardan biri daha golle sonuçlanırken bilhassa iç sahada kalelerinde gördükleri goller hocaları Marco Silva adına düşündürücü. Forest’in topa yüzde 34 oranında sahip olduğu, rakip kaleyi iki kez yokladığı bir dakika uzatılan devre karşılıklı gollerle sonuçlanıyor.

2. devrenin başında takımlar aynı kadrolarla sahada. İlk devrenin aksine temponun düştüğü ilk bölümde iki takım 2. bölgeden çıkarken temkinli, Fulham sağda Troere ile pozisyon üretme çabasında. 52’de Forest atağında Anderson uzaklardan yokluyor rakip kaleyi, misafir takım o dakikaya kadar bulduğu gol haricinde net pozisyon üretemiyor. 57’de Fulham atağında Castagne’nin sağdan ortasında Iwobi uzak direkte isabetsiz vuruyor, yakaladıkları pozisyonları gole çevirememenin sıkıntısı en önemli zaafları. 62’de o zaafı yeniyorlar, sağdan kullandıkları kornerde Jimenez’in kafa pasını aşırtma kafa vuruşuyla ağlara gönderen Bassey, skor 2-1’e geliyor. 63’te Forest orta sahasında Danilo yerini Sangare’ye bırakıyor. Akabinde Morato’nun yerini Hudson-Odoi alıyor. O değişiklik hareketlendiriyor takımı, 71’de soldan kullandıkları kornerden sonuç alamıyorlar. 73’te Smith-Rowe’un sol çaprazdan vuruşuyla gole yaklaşıyor ev sahibi, sonrasında Jimenez yerini Muniz’e bırakıyor. 77’de beraberlik golüne yaklaşıyor Forest, Aina’nın pasında Hudon-Odoi’nin sol çaprazdan vuruşu kaleci Leno’da kalıyor. 82’de Fulham’da Smith-Rowe ve sakatlanan Lukic yerlerini Pereira ve Reed’e bırakıyor. 85’te Forest’te Anderson’un yerine Silva sahada. Son dakikalarda baskıyı artırıyorlar, 90’da Fulham’ın yeni transferi Willian, Iwobi’nin yerini alıyor. Beş dakika uzatılan maçta başka gol olmayınca 27.164 taraftarın şahitliğinde 2-1 kazanan Fulham 2025’te iç sahada ilk galibiyetini alıyor. Newcastle’ın arkasında 8. sıradalar, onlar adına hedef gelecek sezon Avrupa Ligi’nde boy göstermek. Forest’e gelince, Manchester City’nin kazandığı günde kaybederek Şampiyonlar Ligi yarışında yara aldılar.