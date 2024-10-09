Premier Lig Seyir Defteri: Nottingham Forest; Stamford Bridge’de tek puan

Ekim ayının ilk Pazar günü, Premier Lig meraklılarının pek sevmediği milli maç molası öncesinde Nottingham Forest zorlu Chelsea deplasmanında. Geçmiş sezonlarda deplasman fobisi yaşayan, 2023-24 sezonunda 19 deplasmanın 11’ini kaybeden takım ligin en kötü deplasman karnelerinden birini sahip olurken yeni sezonda evinden ırak oynadığı üç maçın ikisini kazanarak sağlam başlangıç yapıyor, sevdalılarını umutlandırıyordu. Altı maçın sonunda topladıkları dokuz puanla maç eksiğiyle ligde 11. sıradalar. Nottingham Forest ligde deplasmanda oynadığı son beş maçtan (4G 1B) 13 puan çıkardı; bu sayı, önceki 27 maçtaki toplam puana (2G 7B 18) eşit. Şubat-Kasım 1995’ten (12) bu yana ilk kez üst üste altı üst düzey deplasman maçında sahadan yenilgisiz ayrılma hedefindeler. Ancak takım Londra deplasmanlarında sıkıntılı, 2022’de Premier Lig’e döndüklerinden bu yana hiçbir takım başkentte Nottingham Forest kadar fazla deplasman maçı kaybetmedi (10). Londra’da oynadıkları son dört maçtan puansız ayrılırken her maçta 3’ten fazla gol yediler, Londra’daki tek galibiyetlerini geçen sezon Chelsea karşısında aldılar. Ancak Chelsea ligin forma takımı, son 11 lig maçının dokuzunu kazandılar (1B, 1M), bu dokuz galibiyetin sekizinde en az iki gol kaydettiler. Maviler bu sezon ligde en çok gol atan takım (15) ve aynı zamanda en yüksek şut-gol oranına (%20,3) sahip.

Ev sahibi Chelsea 4-2-3-1 dizilişinde, kalede Sanchez, savunmada Gusto, Fofana, Colwill, Cucurella, orta sahada Caicedo, Fernandez, ileri uçta Madueke, Palmer, Sancho, önlerinde golcüleri Jackson. Misafir Nottingham Forest aynı dizilişte, kalede Sels, savunmada Aina, Milenkovic, Murillo, Moreno, Yates, orta sahada Yates, Ward-Prowse, ileri uçta Anderson, Gibbs-White, Hudson-Odoi, önlerinde gol umutları Wood. İlk bölümde savunmadan uzun toplarla çıkıyor kırmızı beyaz formalı Forest, topun rakipte olduğu anlarda beşerli iki set savunma hattını kuruyorlar. İlk dakikalarda baskıyı kuran Chelsea geniş alanlarda Sancho ve Madueke ile pozisyon üretme çabasında. 10’da Palmer’ın pasında Madueke sağ çaprazdan isabetsiz vuruyor, akabinde Forest hücumunda Hudson-Odoi’nin sağdan ortasında Yates’in kafa vuruşu Chelsea kalesinde Sanchez’de kalıyor. İlk 15 dakikada topa yüzde 68 oranında sahip olan Chelsea rakip kaleyi iki kez yoklarken isabet kaydedemiyor. 21’de Chelsea’de sarı kartı gören orta sahada Caicedo. 24’te sağdan kullandığı kornerde rakip savunmayı geçemiyor Chelsea, akabinde Madueke sağ çaprazdan isabetsiz vuruyor. Ev sahibi takımın ataklarına yön veren oyuncusu Palmer, gol krallığı sıralamasında altı golle Haaland’ın arkasında 2. sırada. 30 dakikanın sonunda Forest iyi bir savunma takımı görüntüsünde ama 3. bölgede pozisyon üretemiyorlar. 36’da Forest’te sarı karı gören Ward-Prowse, devrenin son bölümünde Chelsea baskıyı artırıyor. 39’da savunmadan çıkarken kaptırdıkları topta Murillo’nun sol köşeye sert vuruşunu Sanchez uzanarak çıkartıyor. Forest’in topa 34 oranında sahip olduğu, rakip kaleyi dört kez yokladığı bir dakika uzatılan devre golsüz kapanıyor.

2. devrenin başında takımlar aynı kadrolarla sahada. 47’de Caicedo’nun vuruşuyla rakip kaleyi yokluyor Chelsea, akabinde golü bulan Forest oluyor. 49’da Ward-Prowse’ın kullandığı duran topta Milenkovic’in kafa pasını sağ köşeden ağlara gönderen Woods, pozisyonda Chelsea savunmasının duran toplardaki zaafı aşikâr. 54’te ikinci gole yaklaşıyorlar, rakip ceza sahasında Anderson’un vuruşu kaleci Sanchez’da kalıyor, Chelsea savunmasının verdiği açıklar hocaları Enzo Maresca adına düşündürücü. 57’de skoru eşitliyor mavili takım, Palmer’ın asistinde Madueke sağ çaprazdan uzak köşeye yerden sert vuruyor, pozisyonda Forest savunmasının topa müdahalede geç kalması golü getiren etken. İki dakika sonra demarke pozisyonda rakip kaleyi bir kez daha yokluyor 11 numara, vuruşu isabetsiz. 61’de sağdan kullandığı kornerden sonuç alamıyor Chelsea, beraberlik golü takımı ve ev sahibi tribünleri ateşliyor. 61-64 arasında kullandıkları üç kornerde rakibin uzun savunmasını geçemiyorlar, 65’te Forest’te Anderson yerini Silva’ya bırakıyor. 70’de Forest’te Gibbs-White’in sakatlığı nedeniyle uzun süre duruyor oyun, akabinde Chelsea’de Palmer sarı kartı gören oyuncu. 77’de Forest’te Gibbs-White’ın yerini Dominquez alıyor. 78’de Forest’te Ward-Prowse ikinci sarıdan ihraç edilirken Forest 10 kişi kalıyor, pozisyonda topu elle kontrolü bariz. İki dakika sonra Chelsea’de Jackson ve Fernandez’in yerlerini Nkunku ve Felix alıyor. Forest’te Wood ve Hudson-Odoi’nin yerlerine Elanga ve Morota sahada. 87’de Chelsea atağında Palmer’ın gollük vuruşunu sağ köşeden çıkartıyor Sels, sonrasında Cucurella’nın taç çizgisinde yerde kaldığı pozisyonda saha karışıyor, Chelsea’de Cucurella ve Colwill, Forest’te Williams sarı kartı gören oyuncular. 13 dakika uzatılan maçta iki takım da net pozisyonlar yakalıyor ama kaleciler geçit vermiyor, 90+5’te Forest atağında Willams’ın gollük vuruşunu uzanarak çıkartıyor Sanchez, akabinde Mudryk’in enfes ortasında Nkuku’nun kafa vuruşunda gole izin vermiyor Sels. Uzatmanın son dakikasında Forest atağında Aina’nın sağdan enfes ortasına Silva’nın kafa vuruşunu mükemmel çıkartıyor Sanchez, 39.501 taraftarın şahitliğinde takımlar puanları paylaşıyor. Bu sonuçla Chelsea’nin beş maçlık galibiyet serisi sona erdi ancak sezonun açılış maçından bu yana ligde yenilmediler. Forest ise deplasmanda altı maçtır yenilmiyor, 1995'ten bu yana en uzun serileri…