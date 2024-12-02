Premier Lig Seyir Defteri: Olimpiyat Stadı’nda Arsenal’den gol yağmuru

Premier Lig’de son dört sezonun şampiyonu Manchester City’nin evinde Tottenham karşısında hezimete uğradığı maçtan sonra Pep Guardiola’yı dinliyorum, “Gerçeği kabul edip kötü gidişi durdurmamız lazım” diyor ve devam ediyor. “Maçları kaybettiğimizde biraz sabrı hak ettiğimizi düşünüyorum. Bir mirası, geleneği ve sekiz senelik başarıyı düşüş yaşamadan sürdürebilmek çok zor.” Ligde arka arkaya üç maç kaybeden City’nin yenilgi serisi Guardiola’nın teknik direktörlük kariyerindeki en uzun yenilgi serisi ve kulübün 2006’da Stuart Pearce yönetiminden bu yana en kötü serisini temsil ediyor. Tottenham karşısında sahaya çıkan ilk 11’de dört oyuncunun 30 yaş üstünde olması kadronun yenilenme ihtiyacının göstergesi. Ayrıca, sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Rodri’nin eksikliği üzerine birkaç veri, 28 yaşındaki İspanyol defansif orta sahanın takımda yer almadığı 24 maçta City 8 yenilgi aldı, takımda yer aldığı 129 maçta sadece 19 kez yenildiler, onun olmadığı maçlarda galibiyet yüzdesi %58,3 iken oynadığı maçlarda galibiyet yüzdesi 74,1. Tek oyuncunun eksikliği sonuca etki etmez diyenlere naçizane hatırlatma.

Kasım ayının son gününde, ılık Londra akşamında City’nin takipçisi Arsenal, son maçında Newcastle’dan üç puan koparan West Ham deplasmanında. West Ham’ın rakibe karşı bahtı kapalı, Premier Lig tarihinde Arsenal karşısında 36 maçı kaybederken, evlerinde 15 maçta sahadan puansız ayrıldılar, diğer rakiplere kıyasla en kötü karne. Meraklıları hatırlar, Arsenal geçen sezon Olimpiyat Stadı’nda rakibini gole boğmuş, yarım düzine golle kazanmıştı. Bordo mavililer bu sezon evinde sıkıntılı, evinde son iki Londra derbisinde Fulham’a 2-0, Chelsea’ye ise 3-0 mağlup oldular. Evlerinde en son Aralık 2019’da üst üste üç yenilgi aldıklarını hatırlatalım. Arsenal, 2022-23 sezonunun başından bu yana ligde oynadığı 26 Londra derbi maçından sadece ikisini kaybetti (18G, 6B). West Ham’ın yükseleni Thomas Soucek, üç golle takımının en fazla gol kaydeden oyuncusu. Arsenal’in parlayanı Bukayo Saka, bu sezon 12 gole direk katkı sağladı, (4 gol, 8 asist), 10 gol, 6 asistle Mohamed Salah ilk sırada. Saka demişken, 7 numara son 25 Londra derbisinde 21 gole doğrudan katkı sağladı (9 gol, 12 asist), West Ham’a karşı oynadığı son altı maçın beşinde golü ya da asisti bulunuyor.

Ev sahibi West Ham 4-2-3-1 dizilişinde, kalede Fabianski, savunmada Wan-Bissaka, Kilman, Todibo, Emerson, orta sahada Soler, Soucek, ileri uçta Bowen, Paqueta, Summerville, önlerinde golcüleri Antonio. Misafir Arsenal 4-3-3 dizilişinde, kalede Raya, savunmada Calafiori, Gabriel, Saliba, Timber, orta sahada Rice, Jorginho, Odegaard, ileri uçta Trossard, Havertz, Saka. İlk bölümde pasif West Ham, oyunu kısa paslarla geriden kuran rakibi karşısında baskıyı 2. bölgede uyguluyor. İki takımın da düşük tempoda rakibi denediği açılış dakikalarından sonra 7. dakikada soldan kullandığı ilk kornerde rakip savunmayı geçemiyor Arsenal, akabinde 10’da sağdan kullandıkları kornerde golü buluyorlar, Saka’nın kornerinde Gabriel demarke pozisyonda topu kafayla ağlara gönderiyor. İlk 15 dakikada misafir takımın topa sahip olma oranı yüzde 82, West Ham topu rakibin sahasına taşımakta zorlanıyor. 16’da ilk tehlikeli atağında Summerville ile topu ağlara gönderiyorlar ancak pozisyon ofsayt, gol geçersiz, karar doğru. Dakikalar ilerledikçe oyunu dilediği şekilde yönlendiriyor misafir takım, Olimpiyat Stadı’nda ev sahibi tribünler gidişattan, takımlarının tedirgin futbolundan hoşnutsuz. 24’te arka arkaya kullandığı iki kornerden sonuç alamıyor Arsenal, o dakikaya kadar kullandıkları korner sayısı beş. 27’de fark ikiye çıkıyor, Saka, Odegaard paslaşmasının devamında yakın mesafeden topu ağlara gönderen Trossard, asist Saka. Pozisyonda Odegaard’ın savunma arkasına enfes pası futbol okullarında ders niyetine gösterilmeli. 33’te Arsenal atağında Saka rakip ceza sahasında Paqueta’nın müdahalesiyle yerde kalıyor, penaltıyı gole çeviren Odegaard, skor 3-0’a gelirken 34 dakikada üç gol bulan Arsenal farka koşuyor. 36’da fark dörde çıkıyor, rakip savunmanın eksik yakalandığı pozisyonda Trossard’ın enfes pasını yerden vuruşla gole çeviren Havertz, skor 4-0. 38’de farkı üçe indiriyor West Ham, Paqueta’nın asistinde topu sağ çaprazdan yerden vuruşla ağlara gönderen Wan-Bissaka, ev sahibi tribünler umutlanıyor. Bir dakika sonra bir gol daha buluyorlar, Emerson duran topta enfes vuruyor, West Ham iki dakikada bulduğu iki golle skoru 4-2’ye getiriyor. 43’te Arsenal’de Saka, West Ham’da Emerson sarı kartı gören oyuncular. 45’te West Ham’da sarı kartı gören Summerville. Beş dakika uzatılan devrenin uzatma dakikalarında ikinci penaltıyı kazanıyor Arsenal, sağdan kullanılan kornerde kaleci Fabianski’nin Gabriel’e müdahalesi sert ve gereksiz, penaltıyı sağ köşeden gole çeviren Saka, pozisyonda sarı kartı gören Fabianski. Arsenal’in topa yüzde 68 oranında sahip olduğu, rakip kaleyi dokuz kez yokladığı devre 5-2 üstünlüğüyle kapanıyor. Devredeki yedi gol, Premier Lig'in ilk yarıdaki en çok gol rekorunu egale ediyor.

2. devrenin başında West Ham’da Summerville yerini Alvarez’e bırakırken, Arsenal’de Gabriel’in yerine Kiwior sahada. İlk devrede olduğu gibi 2. bölgeyi domine eden Arsenal 48’de Saka ile kullandığı kornerden sonuç alamıyor, West Ham’ın duran toplarda zaafı aşikâr. 53’te West Ham atağında Bowen uzaklardan yokluyor, akabinde Arsenal’de Zinchenko savunmanın solunda Calafiori’nin yerini alıyor. Arsenal’in tempoyu düşürdüğü anlarda rakip kaleye kalabalık çıkıyor West Ham, ancak geride boşluklar bırakıyorlar, takımdaki özgüven eksikliği bariz, hocaları Julen Lopetegui adına düşündürücü. 66’da West Ham’da Emerson ve Antonio yerlerini Coufal ve Ings’e bırakıyor. 69’da 10. kornerinde rakip savunmayı geçemiyor Arsenal, ilk devrede buldukları beş golün rahatlığıyla tempoyu düşürüyorlar. 76’da Odegaard ve Saka’nın yerlerini Jesus ve Sterling alıyor. Bukayo Saka’nın Avrupa'nın beş büyük liginde bu sezon 10 asiste ulaşan ilk oyuncu olması kayda değer. 85’te Arsenal’de 17 yaşındaki Nwaneri, Trossard’ın yerine sahada. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Arsenal ilk yarıda beş gol bulduğu, beş dakika uzatılan maçı 5-2 kazanıp maç fazlasıyla Liverpool’un ardından ikinci sıraya yükseliyor. 2024’te tüm kupalarda beş deplasman maçında 5’ten fazla gol attılar; 1892'de Sunderland ve 1937'de Manchester City ile birlikte bir İngiliz takımı tarafından bir takvim yılında en fazla gol sayısı. Maçın adamı ilk devrede iki asist ve golüyle Bukayo Saka, 23 yaşındaki forvet Ada futbolunda parlıyor.