Premier Lig Seyir Defteri: Pep Guardiola'nın Premier Lig'deki 250. galibiyeti

Uzaklardan…

10 Ekim 2005’te 80 yaşında aramızdan ayrıldı Atilla İlhan, Türk edebiyatının büyük şairi. “Nasıl iş bu, her yanına çiçek yağmış erik ağacının, ışık içinde yüzüyor, neresinden baksan gözlerin kamaşır, oysa ben akşam olmuşum, yapraklarım dökülüyor usul usul, adım sonbahar” der sonbaharı tanımladığı dizelerinde. Her ne kadar konumuz futbol olsa da ölüm yıldönümüne yaklaştığımız zamanlarda büyük ustayı anmadan geçmeyelim.

Dönelim futbola, sezonun ilk altı maçından ikisinden puansız ayrılan Manchester City zorlu Brentford deplasmanında. Teknik direktörleri Pep Guardiola geçen sezonun sonunda; kadroda fazla oyuncu olduğunu, bu kadar çok oyuncuyu maç kadrosuna dahil edememenin kendisini ve kadroya giremeyen oyuncuları mutsuz ettiğini, yeni sezonda kadroyu küçülteceğini dile getiriyordu. Bu sezon ligde sayı olarak en düşük kadrolara sahip Aston Villa (23) ve Fulham’ın (24) ardından 26 kişilik kadro kalabalıklığında 10. sırada, ligin kadrosu en şişkin takımının 36 oyuncuyla Sunderland olduğunu hatırlatalım.

Maça gelince, Brentford, 2022-23 sezonunda Manchester City karşısında Premier Lig’de iki galibiyete imza attığından beri, ligde rakibine karşı oynadığı son dört maçta galibiyet alamadı (B1, M3). Manchester City’nin Brentford deplasman karnesi iyi, GTec Community Stadı’nda oynadığı dört lig maçından sadece birini kaybetti (2G, 1B), tek yenilgisi 2022-23 sezonunun son gününde 1-0’lık skorla geldi. Bu sezon Brentford evinde kral takımlardan, ligde son altı iç saha maçının dördünü kazandılar (1B, 1M). Takımın parlayanı Igor Thiago, Brezilyalı oyuncu ligde 10+ şut çeken oyuncular arasında en yüksek şut-gol oranına sahip oyuncu (40% - 10 şuttan 4 gol).

Ev sahibi Brentford 5-3-2 dizilişinde, kalede Kelleher, savunmada Kayode, Ajer, Van den Berg, Collins, Hickey, orta sahada Yarmoliuk, Henderson, Damsgaard, ileri uçta Thiago, Schade. Misafir Manchester City 4-1-4-1 dizilişinde, kalede Donnarumma, savunmada Nunes, Dias, Gvardiol, O'Reilly, önlerinde Rodri, orta sahada Savinho, Reijnders, Foden, Bobb, önlerinde takımın gol makinesi Haaland. Açılış dakikalarında rakibi 2. bölgede karşılıyor Brentford, Haaland, Van Den Berg’in yakın markajında. 8. dakikada soldan kullandığı maçın ilk kornerinde Gvardiol’un kafa vuruşu Kelleher’de kalıyor, akabinde öne geçiyorlar. 9’da Gvardiol’un rakip savunma arkasına enfes pasında Haaland iki stoperin arasından müdahaleye fırsat vermeden yerden vuruşla topu ağlara gönderiyor, pozisyonda asist ve son vuruş ustalığı takdire şayan. Premier Lig'de forma giydiği 23 stattan 22'sinde gol atarak, lig tarihindeki herhangi bir oyuncu arasında en yüksek yüzdeye (yüzde 96) sahip olduğunu hatırlatalım. Pozisyonda Brentford savunmasında Van den Berg hatalı. İlk 15 dakikada topa yüzde 69 oranında sahip misafir takım rakip kaleyi iki kez yoklarken Brentford pas trafiği yaratmakta zorlanıyor. 18’de sağdan kullandıkları ilk kornerlerinde City savunmasını geçemiyorlar, duran toplar gole yakın oldukları pozisyonlar. 19’da 2. gole yaklaşıyor City, Bobb’un topu sağdan rakip ceza sahasına taşıdığı pozisyonda Reijnders’in pasında Foden’in vuruşu Kelleher’de kalıyor, akabinde sakatlanan Rodri’nin yerini Gonzalez alıyor. 16 numara ön çapraz bağ sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalmış, sonrasında sahalara dönmüştü. İlk 30 dakikada ev sahibi pozisyon üretmekte zorlanırken gol umutları Igor Thiago topla sadece üç kez buluşuyor. 31’de City atağında Bobb’un sağdan ceza sahasına kestiği topta Foden demarke pozisyonda sağ çaprazdan uzak köşeye isabetsiz vuruyor, maçın muhtemel kırılma anlarından.

22 yaşındaki Norveçli kanat oyuncusu Oscar Bobb ilk devrede City’nin göze batan oyuncusu, Temmuz 2019’da City’e transfer olduktan sonra aynı yılın Ekim ayında, The Guardian tarafından yaş grubunda City’deki en iyi genç yetenek olarak seçildiğini hatırlatalım. 39’da City 2. gole yaklaşıyor, O'Reilly’nin soldan ortasında Reijnders’in vuruşunda gole izin vermiyor Kelleher, mavili takım o dakikaya kadar oyunda çok üstün. City’nin topa yüzde 70 oranında sahip olduğu, rakip kaleyi dokuz kez yokladığı iki dakika uzatılan devre tek gollü üstünlüğüyle kapanıyor.

2. devrenin başında takımlar aynı kadrolarla sahada. 2. devreye ofansif başlıyor Brentford, 48’de City savunmasının ileri çıktığı pozisyonda Donnarumma’yu geçemiyor Thiago, kırmızı beyazlıların yakaladığı en net fırsat. O pozisyondan sonra oyunu rakip sahaya yıkıyor City, kanatlarda Bobb, Savinho etkili oyuncuları. 53’te Foden’in ceza sahasında pasında Bobb’un vuruşu rakip savunmadan dönüyor, o dakikaya kadar rakip ceza sahasında 20 kez topla buluşuyor misafir takım. 62’de kullandığı ikinci kornerinden pozisyon bulamıyor Brentford, ilk 60 dakikada rakip kaleyi bulan tek vuruşları pozisyon üretmekteki sıkıntılarının özeti, gole yakın oldukları anlar Henderson’un rakip savunma arkasına uzun pasları. 68’de Brentford’da Thiago ve Damsgaard yerlerini Ouattara ve Jensen’a bırakıyor. 70’te Brentford’da sarı kartı gören Henderson. Akabinde yerini Janelt’e bırakıyor 6 numara, sakatlanan Yarmoliuk’un yerini Onyeka alıyor. 75’te City’de Bobb ve Reijnders’ın yerlerine Doku ve Silva sahada. 83’te City’de sarı kartı gören O’Reilly. Akabinde aynı akıbeti paylaşan hakemi aldatmaya yönelik hareketten Ouattara. 80’den sonra beraberliği yakalama adına yükleniyor Brentford, ancak dört dakika uzatılan maçta aradıkları golü bulamayınca Manchester City zor deplasmandan tek golle üç puanı çıkartıyor. Teknik direktörleri Pep Guardiola, Manchester City teknik direktörü olarak çıktığı 349 Premier Lig maçının 250’sini kazandı (B50 M49). Maç sonrası Guardiola'ya, Bobb'un performansı hakkında düşüncelerini soruyorum. “Genç oyuncusunun kanatta çok iyi oyun çıkardığını, topun rakipte olduğu anlarda iyi savunma yaptığını, çalışkanlığını takdir ettiğini, kendisine güvendiğini” dile getiriyor. Maçın adamı: Oscar Bobb.