Premier Lig Seyir Defteri: Sakin derbi; Fulham-Brentford

Premier Lig’de kışın kapıda olduğunu hatırlatan serin bir Londra akşamında, haftanın kapanış maçında Batı Londra derbisi, biri Middlesex bölgesinde Hounslow belediyesine bağlı, adını kıyısına kurulduğu nehirden alan 30 bin nüfuslu küçük kasabanın “Arıları” Brentford FC, diğeri enfes mahallenin siyah beyazı Fulham. Ligdeki konumlarına bakarak, iki kulüp de orta sıralara demir atmış, ikisi de Premier Lig tarihinin en kötü zamanlarını yaşayan Manchester United’ın üstünde. Fulham, Brentford’a karşı oynadığı son dokuz lig maçının sadece birini kazandı (3B, 5M), Ağustos 2022’de iki kulüp arasında oynanan ilk Premier Lig karşılaşmasında 3-2’lik skorla sahadan galip ayrıldılar. Siyah beyazlılar son beş Londra derbisinde kaybetmedi (2G, 3B), ancak Fulham pazartesi akşamlarının bahtsız takımı, pazartesi gecesi oynadığı son yedi lig maçının altısını kaybetti, en son geçen yılın kasım ayında Wolves’a karşı 3-2 kazandılar.

Brentford’a gelince, Fulham’a karşı deplasmanda oynadığı son 11 lig maçının sadece birini kaybetti (5G, 5B), bu seride Craven Cottage’da sadece bir maçta gol sevinci yaşamadılar. Brentford savunması cömert takımlardan, ilk dokuz lig maçında kalelerinde 18 gol gördüler; 1961-62’den (19) bu yana dokuz lig maçından sonra en yüksek sayı. Kırmızı beyazlılar son üç maçında sekiz gol attı, üç gol yediği maçların ikisini de kazandı (Wolves’a karşı 5-3, Ipswich’e karşı 4-3). Öncesinde ligde 3+ gol yedikleri hiçbir maçı kazanamadıklarını hatırlatalım (4B, 19M).

Ev sahibi Fulham 4-2-3-1 dizilişinde; kalede Leno, savunmada Tete, Andersen, Bassey, Robinson, orta sahada Pereira, Berge, ileri uçta Nelson, Smith-Rowe, Iwobi, ileri uçta golcüleri Jimenez. Misafir Brenford aynı dizilişte; kalede Flekken, savunmada Roerslev, Collins, Pinnock, Van den Berg, orta sahada Norgaard, Janelt, ileri uçta Mbeumo, Damsgaard, Lewis-Potter, önlerinde golcüleri Wissa. Bu sezon ligde sadece Bukayo Saka (27), Andreas Pereira’dan (26) daha fazla gol şansı yarattı, ancak bu pozisyonlardan hiçbiri golle sonuçlanmadı. Maça iştahlı, ofansif başlıyor beyaz formalı Fulham, 2. dakikada Smith-Rowe’un pasında Jimenez’in yerden vuruşu Brentford kalesinde Flekken’de kalıyor. 6’da Nelson ile gole yaklaşıyorlar, Smith-Rowe’un başlattığı atakta Nelson’un sol çaprazda dar açıdan vuruşunda gole izin vermiyor Flekken, ev sahibi geniş alanlarda etkili. 10’da sakatlanıyor 31 yaşındaki Hollandalı kaleci, duraklamadan sonra kalesine dönüyor. İlk 15 dakikada topa yüzde 52 oranında sahip Fulham rakip kaleyi dört kez yokluyor. 16’da Smith Rowe, Andreas Pereira ve Robinson çabuk paslarla soldan iniyorlar rakip kaleye, Smith-Rowe’un sol çaprazdan vuruşu rakip savunmaya çarpıp kornere çıkıyor, Robinson ve Nelson ikilisi topu çabuk çevirdikleri pozisyonlarda gole yakın. Fulham’dan gol beklenirken 24’te misafir takım öne geçiyor, Wissa’nın asistinde Janelt yaklaşık 23 metreden sağ köşeye enfes vuruyor, Leno uzanıyor ama çıkartamıyor. 27 numaralı orta saha oyuncusunun 60 lig maçında ikinci golü. 36’da Fulham atağında Jimenez’in rakip ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonda penaltı bekliyor ev sahibi tribünler, devam kararı doğru. Devrenin son bölümünde tüm baskısına rağmen net pozisyon üretemiyor Fulham, topa yüzde 67 oranında sahip oldukları, rakip kaleyi 8 kez yokladıkları devreyi tek golle geride kapatıyorlar. Vitaly Janelt'in golü haftanın en güzel gollerinden. Fulham, geçen sezonun başından bu yana ligde ceza sahası dışından 17 gol yedi, diğer takımlardan en az dört gol daha fazla, kaleci performansı tartışmaya açık.

2. devrenin başında takımlar aynı kadrolarla sahada. 46’da soldan Pereira ile kullandığı duran topta rakibin uzun savunmasını geçemiyor Fulham, kenar ortalarda ceza sahasında bitirici pivot santrafor eksikliği takımın zaafı. Devrenin ilk bölümünde baskıya bıraktıkları yerden devam ediyorlar, 53’te Jimenez’in sol çaprazdan vuruşuyla yokluyorlar rakip kaleyi, son vuruşlarda etkisiz ev sahibi. 57’de Brentford savunmasında sarı kartı gören Roerslev. 60’tan sonra baskıyı artırıyor Fulham, takım halinde savunmada Brentford yarı sahasından çıkmakta zorlanıyor. 66’da Pereira yerini Traore’ye bırakıyor, 11 numara sağ kanada geçerken Smith-Rowe, Pereira’nın yerini alıyor. Akabinde Tete’nin uzaklardan vuruşu Flekken’da kalıyor. 72’de Brentford’da Damsgaard, Lewis Potter ve Wissa yerlerini Schade, Jensen ve Carvalho’ya bırakıyor. Fulham’da o dakikaya kadar etkisiz Jimenez’in yerini Muniz alıyor. 82’de Nelson ve Smith-Rowe’un yerlerine Wilson ve Cairney sahada. 84’te soldan kullandıkları 8. kornerlerinde Andersen’ın kafa vuruşu Flekken’de kalıyor, bu sezon kornerlerden gol bulamamış olmaları kayda değer. Altı dakika uzatılan maçta Craven Cottage tribünleri uzun süre hafızalarda kalacak uzatmalara şahitlik ediyor. Maç gitti derken 90+2’de beraberliği yakalıyor Fulham, Traore’nin sağdan ortasında akrobatik vuruşla topu sol üst köşeden ağlara gönderen az önce oyuna giren Wilson, Craven Cottage yıkılıyor. Maçın kardeş payıyla bitmesi beklenirken 90+7’de Fulham atağında Robinson soldan ortalıyor, rakip savunmadan önce kafayı vuran Wilson topu ağlara gönderirken Fulham 24.931 taraftarın şahitliğinde çok üstün oynadığı, rakip kaleyi 26 kez yokladığı maçta üç puanı uzatmalarda gelen iki golle alıyor. 2010’da UEFA Kupası’nı finalde kaybetmişti Fulham, bu kadro ve oynadıkları futbol o parlak dönemi aratmıyor. Brentford’a gelince, bu sezon öne geçtikleri maçlarda 14 puan kaybettiler; ligin rekoru ve futbolun efendi hocası Thomas Frank adına düşündürücü. Maçın adamı, Fulham’a üç puanı iki golle getiren Harry Wilson.