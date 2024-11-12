Premier Lig Seyir Defteri: Selhurst Park’ta Fulham resitali

Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimini Donald Trump’un kazandığı saatlerde Robert De Niro’nun sosyal medyaya düşen iç acıtan cümlesini okudum, muhtemel hayata bizim penceremizden bakanların hislerine tercüman olan: “Bu ülkede ve bu hayatta hiçbir şeyin asla benim istediğim gibi olmayacağını biliyorum ve bundan dolayı artık acı hissetmiyorum,” diyordu 81 yaşındaki efsane aktör. Uzaklardan ülkeme bakarken bendeki durum tam da budur. Biraz boş vermişlik, biraz kırgınlık, bolca umutsuzluk. “Umut olmasına var, sınırsız denecek kadar umut var, ama bizim için değil,” der Franza Kafka, bizdeki umutsuzluğun özeti. Ülke gündemine bakarken, biri açıklasa alfabeye beş yeni harf eklemenin ülkeye bilim, ekonomi, adalet açısından nasıl katkısı olacağını? Mesela yeni alfabenin genç nüfusta işsizliği nasıl önleyeceğini, sürekli değer kaybeden Türk Lirası’na nasıl değer kazandıracağını? Velhasıl Avrupa Birliği diye çıktıkları yol Orta Asya’ya çıktı, oysa medeni bir ülkede ekonomi, adalet, eğitimdir gündemi tayin eden, bu üçünün yerlerde süründüğü coğrafyada alfabeye harf eklesen ne fayda!

Dönelim futbola, bu sezon evinde beş maçtan sadece bir galibiyet ve beş puan çıkaran Crystal Palace Cumartesi maçında beş deplasmanda beş puan toplayan Fulham karşısında. Palace, rakibe karşı oynadığı son beş lig maçında galibiyet alamadı (4B 1M), son üç karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Son derbi maçını Tottenham karşısında tek golle kazandılar ama Nisan 2017'den bu yana Chelsea ve Arsenal'e karşı kazandıkları derbilerden sonra arka arkaya iki Londra derbisi kazanamadılar. Bu sezon ligde en fazla şut çeken yedinci takım olmalarına rağmen (145), bu maça kadar diğer takımlara kıyasla daha az gol pozisyonu yakaladılar. Fulham’a gelince, ligde deplasmanda oynadığı beş maçta sadece 11 gol atıldı, yalnızca Arsenal'in (10) ve Manchester United'ın (9) deplasman maçlarında daha az gol sevinci yaşandı.

Ev sahibi 3-4-2-1 dizilişinde, kalede Henderson, savunmada Clyne, Lacroix, Guehi, orta sahada Munoz, Chalobah, Kamada, Mitchell, ileri uçta Sarr, Devenny, önlerinde gol umutları Mateta. Son maçta Brentford karşısında Wilson’un uzatmalarda attığı iki golle üç puanı kapan misafir Fulham aynı 11’de, 4-2-3-1 dizilişinde, kalede Leno, savunmada Tete, Andersen, Bassey, Robinson, orta sahada Pereira, Berge, ileri uçta Iwobi, Smith Rowe, Nelson, önlerinde golcüleri Jimenez, Harry Wilson yedek kulübesinde. İlk bölümde oyunu geriden kısa paslarla kuran rakibi karşısında 3. bölgede baskıda Palace, takımın önemli oyuncularının sakatlıkları hocaları Oliver Glasner adına düşündürücü. 3. dakikada sağdan kullandığı maçın ilk kornerinden sonuç alamıyor Fulham, siyah beyazlıların bu sezon kornerden golü bulunmuyor. Akabinde savunmada Andersen’in hatasında müsait pozisyonda isabetsiz vuruyor Sarr, net fırsattan yararlanamıyor Palace. Atağa çıktığı anlarda solda Robinson ve Nelson ile rakip savunmayı zorluyor misafir takım, Palace savunmada tedirgin. 10’da Palace atağında Mateta yokluyor rakip kaleyi, sekiz golle ligin en az gol sevinci yaşayan takımı. Düşük tempoda geçen, Fulham’ın topa yüzde 70 oranında sahip olduğu, iki takımın da net pozisyon üretemediği 14 dakikadan sonra misafir takım gole yaklaşıyor. Iwobi’nin savunma arkasına enfes pasında Nelson’un yerden vuruşunu ayaklarıyla çeliyor Palace kalesinde Henderson, 1 numara Palace adına sezonun iyilerinden. Orta sahada pas trafiği yaratma yerine rakibi bozma düşüncesinde Palace, topa sahip oldukları anlarda ileri uçta Mateta dörtlü rakip savunma arasında yalnız kalıyor. 25’te Palace savunmasının çıkarken kaptırdığı topta Guehi’nin Smith-Rowe’dan önce kayarak topa müdahalesi kontrolsüz ve sert, pozisyon tartışmaya açık. 27’de soldan kullandığı kornerde rakip savunmayı geçemiyor Palace, Fulham savunmasının merkezinde Andersen hava toplarında etkili. 33’te gole yaklaşıyor ev sahibi, Devenny’nin soldan kullandığı duran topta Mateta’nın yakın mesafeden kafa vuruşu isabetsiz. Devrenin son bölümünde 3. bölgeye kalabalık çıkıyorlar, ancak rakip ceza sahasında aceleci ve telaşlılar. Devrenin uzatma dakikalarında aradığı, hak ettiği golü buluyor Fulham, Palace savunmasında Lacroix’in çıkarken kaptırdığı topta Jimenez’in enfes pasını sağ köşeden gole çeviren Smith-Rowe, kaleci Henderson köşeye giden topta çaresiz. Palace topa yüzde 34 oranında sahip olduğu, rakip kaleyi sadece bir kez bulduğu devreyi geride kapatıyor.

2. devrenin başında takımlar aynı kadrolarla sahada. İlk bölümde Iwobi ve Smith-Rowe’un 3. bölgeye taşıdığı toplarla etkili Fulham ama net fırsatı kaçıran Palace oluyor. 49’da Sarr’ın rakip savunma arkasına pasında Munoz, Fulham kalesinde Leno’yu geçemiyor, kaçan gole hayıflanıyor ev sahibi tribünler. 51’de Palace’ın kullandığı duran topun devamında, Fulham’ın kontrasında Iwobi’nin pasında Smith-Rowe yakın mesafeden topu ağlara gönderiyor, uzun VAR incelemesinde ofsayt kararı çıkıyor, pozisyon tartışmaya açık. 58’de ikinci gole yaklaşıyorlar, Palace savunmasının uzaklaştıramadığı topu yakın mesafeden kaleci Henderson’a nişanlıyor Pereira, o dakikaya kadar misafir takım çok üstün oyunda. 61’de Palace savunmasında Clyne’nın yerine Doucoure sahada. Dakikalar ilerledikçe oyuna ağırlığını koyuyor Fulham, 63’te sarı kartı gören sahanın en iyisi Iwobi. 68’da sağdan Pereira’nın ortasında Nelson’dan önce topa müdahale eden Munoz mutlak golü önlüyor, o dakikaya kadar rakip kaleyi 14 kez yokluyor siyah beyazlılar. 74’te Palace’da Devenny yerini Schlupp’a bırakıyor. Fulham’da Jimenez’in yerini Muniz alıyor. 76’da 10 kişi kalıyor ev sahibi, Kamada’nın Tete’ye kayarak müdahalesi çok sert, pozisyon net kırmızı, maçın muhtemel kırılma anlarından. 81’de Fulham’da Pereira ve Nelson’un yerlerini Wilson ve Cairney alıyor. 83’te ikinci golü buluyorlar, Iwobi’nin savunma arkasına enfes pasında Wilson topu ağlara gönderen oyuncu, 27 yaşındaki Gallerli forvetin iki maçta üçüncü golü, skor 0-2’ye geliyor. 89’da Fulham’da Iwobi ve Smith-Rowe yerlerini Traore ve Reed’e bırakıyor. Dört dakika uzatılan maçta Wılson topu bir kez daha Palace ağlarına gönderiyor ancak öncesinde elle oynama gerekçesiyle gol geçersiz, karar doğru. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Fulham 25.142 taraftarın şahitliğinde rakip kaleyi 17 kez yoklayıp iki gol bulduğu maçta üç puanı kapıp Arsenal’in arkasından aynı puanla 18. sıraya yerleşiyor. Maç sonunda hocaları Marco Silva, çok üstün oynadıklarını, üç puanın sevindirici olduğunu, ancak skorun daha farklı olması gerektiğini dile getiriyor. Maçın adamı, enerjisi ve oyun bilgisiyle oyuna ataklara yön veren Alex Iwobi.