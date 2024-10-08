Premier Lig Seyir Defteri: Southampton FC, Emirates’te Sonbahar hüznü

2022-23 sezonunda, Mayıs ortasında Fulham’a evinde iki golle yenildiği maçtan sonra Premier Lig’e veda etti Southampton FC, İngiltere’nin güneyinde, Londra’ya 120 kilometre uzaklıkta, Hampshire bölgesinin 240 bin nüfuslu sahil şehrinin kırmızı beyazı, nam-ı diğer ‘Saints’ (Azizler). 2023-24 sezonunun sonunda play-off finalinde Leeds United’ı mağlup ederek bıraktığı yere dönüyor, haziran ayında Russell Martin'i üç yıllık sözleşmeyle teknik direktörlüğe getiriyordu. 2024-25 sezonunda Ipswich Town ve Leicester City’den sonra ligin en mütevazı kadrosu, 32 kişilik kadronun değeri 283 milyon Euro, yaş ortalaması 25.9, 16 oyuncusu İngiltere dışında dünyaya gelmiş, 10 oyuncusu ülkelerinin milli takımlarında forma giyiyor. Yeni sezona üç maçta üç mağlubiyetle başlayan takım altı maçın sonunda kalesinde 12 gol görürken sadece bir puan toplayabildi. Hocaları Russell Martin, izlemesi keyif veren, topa sahip olma odaklı futbol anlayışıyla oynamasıyla tanınıyor ve alınan kötü sonuçlara rağmen ilkelerine bağlı kalmaya kararlı. Transferin son gününde takıma üç yeni oyuncu katılırken, toplam yaz transfer sayısı 14’e çıkıyor, hocaya seçenek sunmakla birlikte ilk 11’e karar vermesinin zaman alacağını gösteriyordu.

Yazdan kalma bir Londra gününde Southampton, zorlu Arsenal deplasmanında. Arsenal, Kasım 1987’deki 1-0’lık mağlubiyetinden bu yana Southampton’a karşı evinde oynadığı son 28 maçta yenilmedi (19G, 9B). Southampton Londra deplasmanlarının kayıp takımı, Başkentte 139 Premier Lig deplasman maçının 82’sini (%59) kaybettiler; bu, başkentte 100’den fazla deplasman maçı oynayan 12 takım arasında en yüksek mağlubiyet oranı. Kırmızı beyazlıların son 19 Premier Lig maçında galibiyeti bulunmuyor, (5B, 14M). Kulüp tarihinde en son 1969’da Ağustos-Aralık arasında 20 maç üç puan sevici yaşamamışlar.

Ev sahibi Arsenal 4-3-3 dizilişinde, kalede Raya savunmada Partey, Saliba, Gabriel, Calafiori, orta sahada Havertz, Jorginho, Rice, ileri uçta Saka, Jesus, Sterling. Misafir Southampton 3-4-2-1 dizilişinde, kalede Ramsdale, savunmada Harwood-Bellis, Bednarek, Manning, orta sahada Sugawara, Downes, Aribo, Walker-Peters, ileri Uçta Dibling, Fernandes, önlerinde gol umutları Stewart. Maça iştahlı başlıyor sarı formalı Southampton, rakibi 2. bölgede beşli set halinde karşılıyorlar. 3’te sağdan Saka ile kullandığı kornerde Gabriel’in kafa vuruşu rakip savunmadan dönüyor, ligde duran topların en üretken takımı. Akabinde baskıyı artıyorlar, Southampton’un geriden pasla çıkma ısrarı işlerini kolaylaştırıyor. 11’de gole yaklaşıyorlar, Havertz’in altıpastan pasında Southampton savunmasında Walker-Peters topa zamanında müdahale ederek golü önlüyor. İlk 15 dakikada topa yüzde 69 oranında sahip olan Arsenal rakip kaleyi beş kez yokluyor. 16’da Southampton’un ilk atağında Walker-Peters’in vuruşu Arsenal kalesinde Raya’da kalıyor, altı maç sonunda ligin ez an gol kaydeden takımı. 20’de arka arkaya kullandığı iki kornerden sonuç alamıyor ev sahibi, 22’de Southampton’da sarı kartı gören Walker-Peters. 27’de Southampton’da sakatlanan Stewart yerini Archer’a bırakıyor. Düşük tempoda oynanan, Arsenal’in kalabalık savunmayı açmaya zorlandığı dakikalarda 31’de Havertz ile gole yaklaşıyorlar, o dakikaya kadar misafir takım savunmada hatasız. 33’te Bednarek ve beş dakika sonra Dibling Southampton’da sarı kartı gören oyuncular. Arsenal’in topa yüzde 69 oranında sahip olduğu, rakip kaleyi 14 kez yoklayıp tek isabetli vuruşunun bulunduğu, iki dakika uzatılan devre golsüz kapanıyor.

2. devrenin başında takımlar aynı kadrolarla sahada. 46’da Sterling’in pasında Jesus’un vuruşuyla rakip kaleyi yokluyor Arsenal, akabinde net fırsatı harcıyor misafir takım. 48’de sağdan Dibling’in rakip ceza sahasına kestiği topta Fernandes’in yakın mesafeden vuruşu isabetsiz, kale arkasını dolduran Southampton taraftarları kaçan fırsata hayıflanıyor. 55’te öne geçiyorlar, Arsenal savunmasının dengesiz yakalandığı pozisyonda Fernandes sol çaprazdan uzak köşeye yerden vuruyor, pozisyonda savunmada Saliba rakipten ve toptan uzakta. Ancak uzun sürmüyor sevinçleri, savunmadan çıkarken kaptırdıkları topta Sterling’in pasında Havertz sol köşeye enfes vuruyor, skor 1-1’e geliyor. 60’da Arsenal’de üç değişiklik, Sterling, Jorginho ve Jesus yerlerini Martinelli, Merino ve Trossard’a bırakıyor. Eşitliği yakaladıktan ve değişikliklerden sonra oyunda tempoyu artıyorlar, Southampton oyunu geriden kurmakta ısrarlı. Arsenal 66’da öne geçiyor, sağdan Saka’nın ortasında Martinelli uzak köşede yerden vuruşla topu ağlara gönderiyor, pozisyon ofsaytta yakın ama uzun VAR incelemesi sonucu gol geçerli, Arsenal geriye düştüğü maçı 2-1’e getiriyor. Martinelli’nin gol vuruşundan önce açıkça ofsayt pozisyonunda olan Kai Havertz’in kafa vuruşu yapıp yapmadığı tartışmaya açık. 74’te Southampton’da Onuachu ve Armstrong, Manning ve Fernandes’in yerlerini alıyor. Son bölümde iki takım da 3. bölgeye çok adamla çıkıyor, 79’da Southampton’un kullandığı kornerde Harwood-Bellis’in kafa vuruşu kaleci Raya’da kalıyor. 84’te Arsenal’de Partey’in yerini Tomiyasu alıyor. 88’de fark ikiye çıkıyor, Trossard’ın rakip ceza sahasına taşıdığı topta rakip savunmada Sugawara’nın müdahalesi Saka’ya pas oluyor, yerden sol köşeye sert vuruşla bitiriyor 7 numara. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca 9 dakika uzatılan maçı rakip kaleyi 25 kez yoklayan Arsenal 60.307 taraftarın şahitliğinde 3-1’lik skorla tamamlayıp üç puanı heybeye atıyor. Premier Lig tarihinde evinde 400 galibiyet alan ikinci kulüp oldular, milli maç arası öncesinde Premier Lig’in hız belirleyicisi Liverpool'un bir puan gerisinde 3. sıradalar. Southampton’a gelince, “delilik, aynı şeyi tekrar tekrar yapıp farklı sonuç beklemektir” demiş Einstein, savunmadan kısa paslarla çıkma ısrarını anlamak mümkün değil, bir Real Madrid ya da Manchester City değilsiniz neticede. Maçın adamı: Bir gol iki asistle Bukayo Saka.