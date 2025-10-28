Premier Lig Seyir Defteri: Sunderland; “Kara kediler”in yükselişi

2025 Mayıs’ında, Championship play-off finalinde geriye düştüğü maçı Sheffield United karşısında 2-1 kazanarak sekiz sene aradan sonra Premier Lig’e döndü Sunderland, ülkenin kuzeydoğusunda, başkent Londra’ya 400 kilometre uzaklıktaki Wear nehrinin kıyısına kurulmuş 175 bin nüfuslu şehrin, enfes Netflix dizisine konu olmuş kırmızı beyazı, namı-diğer ‘Black Cats’ (Kara Kediler). 2024-25 sezonunda takıma 1997’den beri ev sahipliği yapan, ülkenin en büyük 10. stadı 48.707 kapasiteli Stadium of Light’da 39.452 taraftar ortalaması yakaladılar. Yaz transferinde 25 futbolcuyu toplam 187.7 milyon Euro bedelle kadrosuna katarken elden çıkardığı 16 futbolcudan 136.9 milyon Euro kazandı. 36 futbolcusuyla ligin en şişik kadrosu, kadronun ortalama yaşı 25, 24 futbolcusu İngiltere dışında dünyaya gelmiş, 14’ü ülkelerinin milli takımlarında forma giyiyor. Sezona evinde 3-0’lık West Ham galibiyetiyle başlayan takım 8 maçta topladığı 14 puanla ligde 7. sırada, 1999-00 sezonundan bu yana Premier Lig’de ilk sekiz maç sonrasında en iyi karneleri.

Ekim’in son Cumartesi günü Sunderland sıralamada gol averajıyla iki basamak üstte yer alan Chelsea deplasmanında. Kırmızı beyazlılar, Nisan 2018'de Fulham'a 2-1 yenildiği maçtan sonra Londra takımlarına karşı ligde son 13 deplasman maçında yenilmedi (4G, 9B), başkentteki lig maçlarında en uzun yenilgisiz serileri. Ancak Chelsea zor deplasman... Chelsea, Sunderland'e karşı evinde oynadığı son üç lig maçını toplamda 11-3'lük skorla kazandı; en son galibiyetini 2016-17 sezonunun son gününde 5-1 almıştı. Maviler evinde kral takımlardan, 2025 senesinde ligde Chelsea'den (33) daha fazla iç saha puanı kazanan tek takım Manchester City (34), Londra’nın zenginler kulübü bu takvim yılında Stamford Bridge'deki tek yenilgisini geçen ay Brighton karşısında aldı.

Yağmurla başlayan sonbahar güneşiyle devam eden Londra gününde Ev sahibi Chelsea 4-2-3-1 dizilişinde, kalede Sanchez, savunmada James, Acheampong, Chalobah, Cucurella, orta sahada Caicedo, Fernandez, ileri uçta Neto, Pedro, Garnacho, önlerinde gol umutları Guiu. Misafir Sunderland savunma ağırlıklı 5-4-1 dizilişinde, kalede Roefs, savunmada Mukiele, Ballard, Geertruida, Mandava, Hume, orta sahada Traore, Sadiki, Xhaka, Le Fee, önlerinde gol umutları Isidor. Henüz ilk dakikada rakip kalede tehlike yaratıyor Sunderland, La Fee’nin sağdan ortasında Hume’ın kafa vuruşu kaleci Sanchez’de kalıyor. 4’te öne geçiyor Chelsea, Neto’nun asistinde Garnacho soldan rakip ceza sahasına taşıdığı topta yakın köşeye sert vuruşu ağlarla buluşuyor, pozisyonda Sunderland kalesinde Roefs yer tutuşunda hatalı. 10’da sol çaprazdan La Fee ile kullandığı duran toptan sonuç alamıyor Sunderland, 25 yaşındaki orta saha 2024’ün yazında Roma’dan takımın saflarına katıldı. İlk bölümde solda Garnacho, sağda Neto ile geniş alanları etkili kullanan ev sahibi 12’de arka arkaya kullandığı iki kornerde rakip savunmayı geçemiyor, solda Garnacho çabukluğu, rakip savunma arkasına koşularıyla göze batan oyuncuları. İlk 15 dakikada topa yüzde 64 oranında sahip olan Chelsea rakip kaleyi dört kez yokluyor. 22’de beraberliği yakalıyor Sunderland, Mukiele’nin soldan kullandığı uzun taç atışında Ballard’ın kafa pasında topu yakın mesafeden ağlara gönderen Isidor, kale arkasındaki deplasman tribünü yıkılıyor. Pozisyonda Chelsea savunmasında Acheampong ofsaytı bozan oyuncu. İlk 30 dakikada topa yüzde 38 oranında sahip olan, rakip ceza sahasında topla iki kez buluşan misafir takım hava toplarında etkili, savunmanın ortasında Kuzey İrlanda Milli Takımında oynayan 26 yaşındaki 1.87’lik Ballard duran toplarda önemli silahları. Temponun hiç düşmediği dakikalarda, 33’te gole yaklaşıyor Chelsea, Fernandez’in pasında Guiu’nin sağ çaprazdan vuruşunda Roefs gole izin vermiyor. 22 yaşındaki kaleci Hollanda Milli Takımı’nın U21 yaş altı tüm seviyelerinde kaleyi korudu. Devrenin son bölümünde baskıyı artırıyor Chelsea, 40’ta Fernandez’in kafa pasında Garnacho yakın mesafeden Roefs’i geçemiyor, maçın muhtemel kırılma anlarından. Chelse’nin topa yüzde 67 oranında sahip olduğu, rakip kaleyi sekiz kez yokladığı üç dakika uzatılan devre karşılıklı gollerle 1-1 kapanıyor.

2. devrenin başında takımlar aynı kadrolarla sahada. İlk bölümde topa sahip olduğu anlarda 3. bölgeye kalabalık çıkan Sunderland sağda Traore ile pozisyon üretme çabasında. 50’de soldan kullandıkları duran topta rakip savunmayı geçemiyorlar, akabinde Chelsea’nin rakip savunmayı eksik yakaladığı pozisyonda Fernandez pas vermekte geç kalınca pozisyon kaçıyor, ev sahibi final paslarında etkisiz. 58’de Chelsea’de Garnacho yerini Estevao’ya bırakıyor. 2007 doğumlu Brezilyalı 2025 yazında 57 milyon Euro karşılığında Palmeiras’tan transfer edildi. 60’tan sonra baskıyı artıyorlar, 65’te Sunderland’da Traore’nin yerine Talbi sahada. 68’de Sunderland’da Chalobah’a sert müdahalesi sonucu sarı kartı gören La Fee. Dakikalar ilerledikçe baskıyı artıyor Chelsea, ancak takım haline kapanan rakibe karşı pozisyon üretemiyorlar. 75’te Sunderland’da iki değişiklik, Le Fee ve Isidor’un yerlerini Rigg ve Brobbey alıyor. Chelsea’de o dakikaya kadar forvette etkisiz Guiu yerini Gittens’a bırakırken savunmada Acheampong’un yerine Adarabioyo sahada. Son bölümde 3. bölgeye çabuk çıkıyor misafir takım, 80’e kadar rakip kaleyi bulan vuruşları üçte kalırken savunmada hatasız oynuyorlar. 85’te Chelsea’de Neto yerini Santos’a bırakıyor, fizik gücü yüksek, iyi mücadele eden rakip karşısında pozisyon üretmekte zorlanıyorlar. 88’de Chelsea’de sarı kartı gören Santos. Altı dakika uzatılan maçın 3. uzatma dakikasında üç puanı kapıyor Sunnderland, rakip savunmanın eksik yakalandığı pozisyonda Brobbey’nin ceza sahasında pasını yerden vuruşla ağlara gönderen Talbi, deplasman tribünü yıkılıyor. Sunderland zor deplasmanda geriye düştüğü maçı 2-1 kazanırken maç fazlasıyla lider Arsenal’in arkasında 2. sıraya yükseliyor. Maçın adamı üç puanı getiren Fas asıllı Chemsdine Talbi...