Premier Lig Seyir Defteri: Tottenham Hotspur, Dört maçlık mağlubiyet serisinin sonunda Brenford deplasmanında üç puan

Uzaklardan…

Sezona ilk dört hedefiyle başlayan, 23 maçta topladığı 24 puanla Everton’un arkasında 16. sırada yer alan sezonun hüsran takımı Tottenham Hotspur’un teknik direktörü Ange Postecoglou evlerinde mağlup oldukları Leicester City maçından sonra konuşuyor: “Takımın teknik sorumlusu benim ve sonuçlara göre değerlendirilirim, futbolun kuralı budur.” Eğer durum böyleyse, Tottenham’ın patronu için sonuçlar pek iç açıcı görünmüyor. Son 11 lig maçından sadece birini kazanırken dokuz yenilgi aldılar. 33 puandan alabildikleri 4 puan sonunda düşme potasının sekiz puan üzerindeler. Son yedi deplasmanda galibiyet sevinci yaşamadılar, 2008’deki dokuz maçlık seriden bu yana takım adına ligdeki en uzun galibiyetsizlik serisi. Leicester City maçında o görkemli stadın güney tribününde ilk yarıda taraftarların astığı pankart takımın nicedir sevilmeyen, istenmeyen sahibi Daniel Levy’i hedef alıyordu: “24 yıl, 16 teknik direktör, sadece bir kupa. Değişim zamanı!”. 24 senede 16 teknik direktörle çalışan ama başarıyı yakalayamayan kulüpte taraftarların öfkesinin hedefi Yönetim Kurulu Başkanı ve kulübün sahibi Levy, malum dünya futbolunun en görkemli mabetlerinden birini inşa edip, elde edilen gelirlerin şampiyonluğa oynayan bir takımın kurulmasına yardımcı olmak için kullanılmaması düşündürücü. Youtube kanalı Tottenham On tour’da konuşan Ben Kauffman durumu şöyle özetliyor: “Yıllardır Levy’i istemediğimizi dile getirdik. Biz sadece Tottenham’ın kupa kazandığını görmek istiyoruz, zirveye oynayan bir takım istiyoruz. Liverpool ya da Manchester United kadar büyük kulüp olmadığımızı biliyorum ama taraftarına önem veren bir kulüp görmek istiyoruz. Şimdi köklü değişimin zamanı.”

Aydınlık bir Şubat Pazar’ında erken başlayan maçta Tottenham zorlu Brentford deplasmanında. Brentford evinde kral takımlardan, bu sezon evlerinde kaydettikleri 29 golle ligin iç sahada en fazla gol sevinci yaşayan takımı, ancak Gtech Community Stadı’nda son dört maçta galibiyet alamadılar (1B, 3M). Tottenham’ın lig karnesi sevdalıları adına düşündürücü, son yedi maçın altısını kaybettiler bu serinin başlangıcı 22 Aralık’tan bu yana hiçbir takım daha az puan toplamadı.

Ev sahibi Brentford 4-2-3-1 dizilişinde, kalede Valdimarsson, savunmada Ajer, Collins, Van den Berg, Lewis-Potter, orta sahada Norgaard, Janelt, ileri uçta Mbeumo, Damsgaard, Schade, önlerinde golcüleri Wissa. Misafir Tottenham aynı dizilişte, kalede Kinsky, savunmada Porro, Gray, Davies, Spence, orta sahada Bissouma, Bentancur, ileri uçta Kulusevski, Son, Moore, önlerinde 9 numara Richarlison. İlk bölümde oyunu kısa paslarla geriden kuran Brentford karşısında takım halinde baskı yapıyor Tottenham, ancak savunmanın merkezinde zaafları aşikâr. Henüz 2. dakikada Tottenham savunmasının uzaklaştıramadığı hava topunda Damsgaard’ın vuruşu rakip savunmadan dönüyor. 6. dakikada gole yaklaşıyorlar, Brentford savunmasının dengesiz yakalandığı pozisyonda Bentancur’un orta-şut karışımı vuruşuna yakın mesafeden dokunamıyor Richarlison. 9’da soldan kullandığı maçın ilk kornerinden sonuç alamıyor Brentford, sağ kanadı kullandığı anlarda etkili kırmızı beyazlılar. 12’de Mbeumo’nun sağdan ortasında Wissa’nın kafa vuruşu isabetsiz, takımı adına net gol pozisyonu. İlk 15 dakikada topa yüzde 35 oranında sahip ev sahibi rakip kaleyi iki kez yokluyor. İki takımın da 2. bölgede pas kayıpları yaptığı, pas trafiği yaratamadığı dakikalarda, 19’da Damsgaard’ın pasında Schade’nin vuruşuyla gole yaklaşıyorlar, Tottenham savunması yan toplarda tedirgin. Forvet hattının sağında 17 yaşındaki Moore etkili ortalarıyla göze batan oyuncuları. 27’de Tottenham savunmasının eksik yakalandığı pozisyonda Mbeumo’nun yerden vuruşu Tottenham kalesinde Kinksy’de kalıyor. 29’da öne geçiyor Tottenham, Son’un sağdan kullandığı kornerde kafayla topu kendi ağlarına gönderen Janelt, pozisyonda Brentford kalecisi Valdimarsson altı pasa düşen topta çizgiye çakılı. Geriye düştükten sonra oyunu rakip sahaya yıkıyor Brentford, 33’te Tottenham ceza sahasında Norgaard’ın gollük vuruşunu sağ köşeden çıkartıyor Kinksy, Tottenham sahasından çıkmakta zorlanıyor. Akabinde Damsgaard’ın ortasında Schade kafayı isabetsiz vuruyor, ilk devrede son vuruşlarda başarısız Brentford. 40’ta ikinci gole yaklaşıyor Tottenham, Son’un soldan ortasında Kulusevski’nin kafa vuruşu az farkla dışarda, kaçan gole hayıflanıyor kenarda hocası Postecoglou. 41’de Tottenham’da sarı kartı gören Son. Tottenham’ın topa yüzde 51 oranında sahip olduğu, rakip kaleyi 10 kez yoklayıp bir kez bulduğu devre tek gollü üstünlüğüyle kapanıyor.

2. devrenin başında Tottenham’da Bergvall, Moore’un yerine sahada. Devreye baskılı başlıyor Brentford, ancak sağda Mbeumo, solda Schade kenar ortalarında etkisiz. 53’te beraberliğe yaklaşıyorlar, Schade’nin kafa pasında Wissa’nın ceza sahasında vuruşunda direkler gole izin vermiyor, Tottenham adına şans anı. 55’te Tottenham atağında Bentancur’un pasında Kulusevski’nin vuruşuyla ikinci gole yaklaşıyor misafir takım, 24 yaşındaki İsveçli gole yakın oyuncuları. 62’de soldan kullandığı duran topta kalabalık Tottenham savunmasını geçemiyor Brentford, kenar ortalarda o dakikaya kadar pozisyon üretemiyorlar. 66’da Brentford orta sahasında Janelt’in yerini Jensen alıyor. 68’de Tottenham’da Bissouma yerini Sarr’a bırakıyor. 75’te sağdan kullandığı 9. kornerinden sonuç alamıyor Brentford, akabinde savunmasında Ajer’in yerine ara transferde Fiorentina’dan kiraladıkları Kayode sahada. 78’de Tottenham forvet hattında Richarlison yerini Scarlett’e bırakıyor. Son bölümde baskıyı artırıyor Brentford, ancak topu yavaş çevirirken kalabalık rakip savunma karşısında final paslarında aceleci ve telaşlılar. 88’de fark ikiye çıkıyor, Tottenham Bentancur ile ikinci bölgede başlattığı atakta Son’un rakip savunma arkasına enfes pasında Sarr sol köşeden topu ağlara gönderen oyuncu, pozisyonda Brentford savunması adam paylaşımında hatalı. Dört dakika uzatılan maçta başka gol olmayınca 17.154 taraftarın şahitliğinde 2-0 kazanan Tottenham dört maçlık yenilgi serisine son verip Manchester United’ın arkasından 14. sıraya yükseliyor. Maç boyunca kale arkasını dolduran Tottenham taraftarlarının Daniel Levy’nin kulüpten ayrılması çağrısında bulunması kayda değer.