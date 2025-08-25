Premier Lig Seyir Defteri: Tottenham Hotspur fırtınası

Premier Lig’de yaz transfer döneminin kapanmasına iki hafta kala kulüpler yeni oyunculara rekor miktarda para harcama yolunda tam gaz. Transfer bonkörü, geçen sezonun şampiyonu Liverpool yeni futbolculara 339,68 milyon Euro harcarken, elden çıkardıklarından 219,50 milyon Euro gelir elde etti, kadro kalitesine bakarak 2025-26 sezonunda şampiyonluğun favorisi. Transfer harcamalarında kırmızılı takımı 279,6 milyon Euro ile Chelsea takip ederken, Manchester City 179,6 milyon Euro harcamayla listede 5. sırada kaldı. Geçtiğimiz günlerde Leeds United’ın, AC Milan’ın forveti Noah Okafor’un transferinde harcadığı 18 milyon Sterlin Premier Lig kulüplerinin yaz transferinde harcama rekoru kırmasına vesile oldu. FootballTransfers.com verilerine göre, kulüplerin haziran başında açılan transfer döneminden bu yana futbolculara harcadığı rakam 2,37 milyar Sterlin. Bu rakam, 2024 yazında harcanan 1,97 milyar Sterline kıyasla %12,7’lik bir artışa denk geliyor. Bu vesileyle, yaz transfer dönemindeki önceki rekor harcamanın 2,36 milyar sterlinle 2023 yazında gerçekleştiğini hatırlatalım. Premier Lig kulüplerinin transfer harcamalarının Serie A, Bundesliga, Ligue 1 ve La Liga takımlarının toplamından daha fazla olması kayda değer.

Sezona farklı galibiyetle başlayan iki takım Manchester City ve Tottenham cumartesi günü öğlen saatlerinde başlayan maçta Ethiad Stadı’nda karşı karşıya. Tottenham, Etihad’da son dört lig maçının ikisini kazandı (B1, M1), geçen sezon 4-0’lık galibiyetin ardından, Mayıs 2010’dan bu yana ilk kez Manchester City deplasmanında üst üste galibiyet için sahadalar. İki takım arasında ‘Etihad'da oynanan son dört lig maçında toplam 21 gol atıldı, (City 9, Tottenham 12) ve deplasman takımı bu dört maçta da en az iki gol kaydetti. Mavili takımın golcüsü Erling Haaland, Manchester City formasıyla ligde iç sahada çıktığı 48 maçta 48 gol kaydetti. Ligin rekoru iç sahada 50’den az maçta 50 gol atan tek oyuncu, 47. maçında 50. golünü atan Alan Shearer, ona da selam çakalım bu vesileyle.

Ev sahibi Manchester City 4-2-3-1 dizilişinde, kalede Trafford, savunmada Lewis, Stones, Dias, Ait-Nouri, orta sahada Reijnders, Gonzalez, ileri uçta Bobb, Cherki, Marmoush, önlerinde golcüleri Haaland. Misafir Tottenham 4-3-3 dizilişinde, kalede Vicario, savunmada Porro, Romero, Van de Ven, Spence, orta sahada Sarr, Palhinha, Bentancur, ileri uçta Kudus, Richarlison, Johnson. 35’te maçın ilk sarı kartını gören Tottenham’da Johnson, pozisyonda kart gereksiz. Akabinde golü buluyor Tottenham, savunmadan çabuk çıktıkları, Richarlison’un sağdan rakip sahaya taşıyıp yerden uzak köşeye kestiği topu ağlara gönderen Johnson, pozisyonda savunmasını ileri çıkartıp çizgi halinde yakalanan City savunması hatalı. Devrenin uzatma dakikalarında ancak amatör sahalarda görülecek golle farkı ikiye çıkartıyor Tottenham, City kalesinde Trafford’un kendi ceza sahasında pasında araya giren Richarlison’un müdahalesiyle top Palhinha’nın önüne düşüyor, yakın mesafeden kaçırmıyor 6 numara.

2. devrenin başında takımlar aynı kadrolarla sahada. Son bölümde baskıyı artırıyor City, ancak 28. dakikadan sonra rakip kaleyi bulan vuruşlarının bulunmayışı takımdaki kısırlığın özeti. Tottenham rakip kaleyi 12 kez yokladığı maçı bileğinin hakkıyla 2-0 kazanıp iki maçta kayıpsız liderlik koltuğuna oturuyor. Maçın adamı: Richarlison.