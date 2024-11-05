Premier Lig Seyir Defteri: Tottenham Hotspur, geri dönüş üstadı

Premier Lig’de 2017-18 sezonundan sonra üçüncü kez önceki sezonun en iyi iki takımı aynı gün oynanan maçlarda sahadan yenik ayrıldı. Zirveye oynayan iki devin, Manchester City ve Arsenal’in kaybettiği günün ertesinde 5. sıradaki Aston Villa zorlu Tottenham deplasmanında. Hafta ortasında oynanan, iki takımın zıt şanslar yaşadığı kupa maçlarında Tottenham, Carabao Kupası’nı sekiz kez kazananı Manchester City'yi geçerek çeyrek finale yükselirken, Aston Villa evinde Crystal Palace karşısında 2-1 yenilerek kupadan eleniyordu. Tottenham’ın son sezonlarda rakibe karşı bahtı kapalı, Villa karşısında ligde son dört karşılaşmanın üçünü kaybetti, ancak son karşılaşmayı mart soğuğunda 4-0 kazandı. Tottenham ligin istikrarı arayan takımlarından, ligde son 16 maçın dokuzunu kaybettiler. Nisan ayından bu yana ligde sadece Wolves (12) daha fazla mağlubiyet yaşadı. Spurs, Ange Postecoglou yönetimindeki ilk 31 maçından yalnızca yedisini kaybetmişti (18G, 6B). İlginç istatistik, Tottenham, 2024’te evinde oynadığı 13 lig maçının 11'inde kalesinde ilk golü gören takım oldu, ancak bu maçların 7’sini kazanarak geri döndü. 2002’de kalesinde ilk golü gördükten sonra 8 maç kazanan Newcastle’dan sonra en iyi geri dönüş karnesi. Villa bu sezon deplasmanların dişli takımı, ligde sadece Liverpool (13) ve Nottingham Forest (11), Villa’dan daha fazla puan topladı (10).

Londra’da serin ve kapalı bir pazar günü, ev sahibi Tottenham 4-3-3 dizilişinde, kalede Vicario, savunmada Porro, Romero, Dragusin, Udogie, orta Kulusevski, Bentancur, Sarr, ileri uçta Johnson, Solanke, Son Heung-Min. Misafir Aston Villa 4-2-3-1 dizilişinde, kalede Martinez, savunmada Cash, Konsa, Torres, Digne, orta sahada Onana, Tielemans, ileri uçta McGinn, Rogers, Ramsey, önlerinde golcüleri Watkins. İlk bölümde iki takım da oyunu geriden kurarken Villa atağa çıktığı anlarda solda Ramsey ile pozisyon üretme çabasında. 7’de Tottenham atağında Son’un soldan arka direğe kestiği topu isabetsiz vuruyor Porro, geçirdiği sakatlıktan sonra Son’un takıma dönüşü hocaları Ange Postecoglou adına olumlu gelişme. Gol pozisyonunun yaşanmadığı ilk 15 dakikada topa yüzde 52 oranında sahip olan Villa 2. bölgede kaptığı toplarda dikine oynayarak golcüleri Watkins’e pozisyon hazırlamaya çalışıyor. Pozisyon zenginliğinin yaşanmadığı dakikalardan sonra 17’de sağdan kullandığı ilk kornerinden sonuç alamıyor Tottenham, ataklarını başlatan oyuncuları solda Son. 22’de Bentancur’un vuruşuyla rakip kaleyi yokluyorlar, o dakikaya kadar iki takımın kaleyi isabetli şut sayısı bir olması oyun kalitesinin özeti. 30’da gole yaklaşıyor Villa, soldan kullandıkları kornerin devamında Onana’nın kafa vuruşunda direkler gole izin vermiyor ama sonrasında golü buluyorlar. Sağdan kullanılan kornerde rakip savunmanın uzaklaştıramadığı topu yakın mesafeden ağlara gönderen Rogers, Tottenham kalesinde Vicario’nun yan top zaafı aşikâr. 40’da Tottenham’da sarı kartı gören Bentancur, o dakikaya kadar kullandığı beş kornerde rakibin uzun savunmasını geçemiyor ev sahibi. 42’de net fırsatı kaçırıyor misafir takım, rakip savunma arkasına sarktığı pozisyonda Watkins isabetsiz vuruyor, maçın kırılma anlarından. Villa’nın topa yüzde 47 oranında sahip olduğu, rakip kaleyi yedi kez yokladığı bir dakika uzatılan devre tek gollü üstünlüğüyle kapanıyor.

2. devrenin başında takımlar aynı kadrolarla sahada. 49’da beraberliği yakalıyor Tottenham, Son’un soldan arka direğe kestiği enfes topa dokunan Johnson, pozisyonda kaleci Martinez çaresiz. Johnson’un 2024 senesinde ligde yedinci golü, Tottenham adına yalnızca Son Heung-min daha fazla gol kaydetti (8). İki dakika sonra ikinci gole yaklaşıyor Tottenham, Solanke’nin ceza sahasında vuruşunu sol köşeden çıkartıyor Martinez, ilk bölümde tempoyu ve baskıyı artırıyor beyazlı takım. 54’te sarı kartı gören savunmada Porro. 56’da Tottenham’da iki değişiklik, Son ve Bentancur yerlerini Richarlison ve Bissouma’ya bırakıyor. O dakikaya kadar 10 numara rolünde sahanın en iyisi Son’un oyundan alınmasını anlamak güç, muhtemel sakatlıktan dönen oyuncusunu riske etmek istememiştir hocası Postecoglou. 58’de Tottenham’da sarı kartı gören Romero. 61’de 17 numara yerini Davies’e bırakırken Villa’da Cash’in yerini Carlos alıyor. 63’te Villa soldan Tielemans ile kullandığı duran toptan sonuç alamıyor, duran toplar tehlikeli silahları. 69’da Villa’da sakatlanan Rogers’ın yerine Duran sahada. 75’te baskının sonucunu alıyor Tottenham, Solanke’nin ceza sahasına aşırtma vuruşu VAR incelemesi sonucu geçerli, Villa savunmasında Konsa ofsaytı bozan oyuncu, skor 2-1’e geliyor. Üç dakika sonra fark ikiye çıkıyor, 79’da Villa’nın savunmadan çıkarken kaptırdığı topta Richarlison’un soldan ortasını yerden vuruşla ağlara gönderen Solanke, ev sahibi tribünler yıkılıyor. Pozisyonda Villa’da Torres çıkarken kaptırdığı topta hatalı. 10 dakika uzatılan maçta skoru maçın en güzel golüyle Maddison belirliyor, ceza yayına yakın kullandığı duran topu barajın üzerinde sağdan ağlara gönderiyor 10 numara, 61.253 taraftarın şahitliğinde Tottenham Villa’yı 4-1’lik skorla geçerken ev sahibi tribünler Villa sevdalılarını “Are you West Ham in disguise!” (forma değiştirmiş West Ham mısınız!) tezahüratıyla uğurluyor. Premier Lig’in meraklıları hatırlar, Ekim ayında oynanan maçta West Ham, Tottenham karşısında öne geçmiş, 2. devrede kalesinde gördüğü gollerle sahadan 4-1 yenik ayrılmıştı. Rakip farklı olsa da Tottenham adına bu maçta tarih tekerrür etti. Maç sonu basın toplantısında Tottenham’ın hocası Ange Postecoglou, Villa’nın iyi takım olduğunu, ilk yarının denk güçler mücadelesi halinde geçtiğini, ikinci devrede takımının vites yükselttiğini, futbolda yedi günün uzun bir süre olduğunu, yedi gün önce huysuz bir ihtiyar gibi hissettiğini (geçen hafta Palace karşısında kaybetmişlerdi), bu maçta kendilerini bulduklarını dile getiriyor. Maçın adamı: Dominic Solanke.