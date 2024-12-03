Premier Lig Seyir Defteri: Tottenham Hotspur, istikrar arayışı sürerken

Her ne kadar konumuz futbol olsa da ülke hallerine dair naçizane birkaç kelamla başlayalım yazıya. Sayın Devlet Bahçeli konuşuyor, dinliyorum: “Yeterince çile çekildi, yeterince acı yaşandı. Silah seçenek değil, kucaklayıcı siyaset hedefimizdir. İmralı ve DEM Parti arasındaki temas derhal sağlanmalı,” diyor. Sözleri şaşırtıcı, malum hatırlarsanız 2016 senesiydi, tam olarak bunu dile getiren yüzlerce akademisyen bir “Barış Bildirisi”ne imza attığı için akademiden ihraç edildi, mesleklerini yapamaz oldular, terörist olarak yaftalandılar, yargılandılar, kimi tutuklandı, AYM kararlarına rağmen göreve iade edilmediler, hayatları, gelecekleri karartıldı. Sonra… Sekiz yıl sonra geldiğimiz nokta… Bahçeli’nin sözleri ülke siyasetinin özeti, o sözleri yakın geçmişte bir gazeteci söylemiş olsa başına neler gelirdi kim bilir! Oysa düşünce özgürlüğü herkes için geçerli olmalı, sadece siyasiler için değil, ülkenin en önemli sorunu da düşünce özgürlüğüdür sanırım. “İnsan özgür olmadan mutlu olamaz” der Dante, ülkeler de insanlar gibi, özgürlük olmadan toplum olarak mutluluk olamıyoruz, ah bir anlasak!

Dönelim futbola, Manchester City deplasmanından nefes kesen futbolu ve dört golle üç puanı koparan Tottenham, Pazar günü erken saatlerde başlayan maçta evinde Fulham karşısında. Geçen sezon Mart ayında Fulham, Tottenham’ı 3-0’lık skorla geçerek rakibine karşı dokuz maçlık galibiyet hasretine son veriyordu. Tottenham ligin istikrarı arayanı, ne yapacağı belli olmayan takımlarından, son maçta Manchester City’yi 4-0’lık skorla geçerken, son yedi lig maçında galibiyet ve yenilgi arasında gidip geldiler. Kuzey Londra’nın beyazlıları gol yollarında etkili, 12 maçta 27 golle ligin en golcü takımı, o maçların altısında en az üç gol kaydettiler. Takımın yükseleni Dejan Kulusevski bu sezon takım arkadaşlarına 33 gol pozisyonu hazırladı, yaptığı üç asist, 2023-24 sezonundaki 36 maçtaki toplamına eşit. Fulham’ın, son sezonlarda Londra derbilerinde yüzü gülüyor, maçta puan çıkardıkları takdirde tarihlerinde ilk kez arka arkaya sekiz derbisinde yenilmemiş olacaklar.

Ev sahibi Tottenham 4-3-3 dizilişinde, kalede Forster, savunmada Porro, Dragusin, Davies, Udogie, orta sahada Maddison, Bissouma, Sarr, ileri uçta Werner, Son Johnson. Misafir Fulham 4-2-3-1 dizilişinde, kalede Leno, savunmada Tete, Diop, Bassey, Robinson, orta sahada Berge, Lukic, ileri uçta Iwobi, Smith-Rowe, Nelson. Maça 3. bölgede baskıyla başlıyor Tottenham, henüz ilk dakikada rakip savunmanın çıkarken kaptırdığı topta Son, kaleci Leno’yu geçemiyor, beyazlı takım adına net gol pozisyonu. 6’da soldan kullandığı duran topta rakip savunmayı geçemiyor Fulham, bu sezon duran toplarda üretkenlikten uzaklar. Topun rakipte olduğu anlarda 4-5-1’e dönüp ileride Jimenez’i bırakıyorlar, 13’te sağdan kullandıkları kornerde 7 numaranın kafa vuruşu isabetsiz. İlk 15 dakikada Tottenham topa yüzde 52 oranında sahip olurken iki takımın da rakip kaleyi yoklayan şutları 1’de kalıyor. 15’ten sonra ataklarını sıklaştırıyor Fulham, sol kanatta Robinson çabukluğuyla etkili oyuncuları. 18’de Jimenez karşı karşıya kaldığı pozisyonda Tottenham kalesinde Forster’ı geçemiyor. Vicario’nun yokluğunda Tottenham kalesinde güven veriyor 36 yaşındaki 2.01’lik kaleci. İlk 30 dakikada alıştığımız temposundan uzak Tottenham, oyun kurucuları Maddison, Fulham orta sahasında Berge’nin yakın markajında. 36’da maçın muhtemel kırılma anı, Tottenham savunmasının dengesiz yakalandığı pozisyonda Iwobi’nin ortasında Jimenez’in plasesini köşeden çıkartıyor Forster, haftanın kurtarışına aday. 39’da gole yaklaşıyor Tottenham, sağdan kullandıkları kornerde Dragusin’in kafa vuruşunda gole izin vermiyor Leno. 42’de bir kez daha kaçırıyor Fulham, rakip savunmanın eksik yakalandığı pozisyonda Iwobi direkleri geçemiyor, ev sahibi adına şans anı. Fulham’ın topa yüzde 51 oranında sahip olduğu, rakip kaleyi sekiz kez yoklayıp net fırsatlar kaçırdığı devre golsüz kapanıyor.

İkinci devrenin başında takımlar aynı kadrolarla sahada. İlk devreye kıyasla devreye daha hareketli başlıyor Tottenham, ancak ileri uçta sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamayan Solanke’yi arıyorlar. 50’de net fırsatı kaçırıyor Fulham, Nelson’ın ortasında Diop’un uzak köşede kafa vuruşunu ayaklarıyla çeliyor Forster, misafir takım adına bir gol fırsatı daha kaçıyor. Futbolun altın kuralı 54’te işliyor, atamayana atıyorlar, Fulham’ın kaçırdığı net fırsatlardan sonra Werner sağdan ortalıyor, Johnson arka direkte bitiriyor, Fulham geriye düşüyor. Johnson, Erling Haaland (15) ile bu sezon tüm kulvarlarda penaltı kullanmadan 10’dan fazla gol atan iki oyuncudan biri, yükselişi sürüyor. 62’de Lukic ve Nelson yerlerini Cairney ve Wilson’a bırakıyor. 67’de hak ettikleri golle beraberliği yakalıyorlar, soldan Robinson’un başlattığı atakta Iwobi’nin asistinde Cairney sol çaprazdan uzak köşeye enfes vuruyor, 1-1. Akabinde Tottenham’da o dakikaya kadar etkisiz Werner yerini Kulusevski’ye bırakıyor. Değişiklik hareketlendiriyor takımı, hocaları Ange Postecoglou’nun Kulusevksi ile başlamaması tartışmaya açık. 75’te Maddison’un kullandığı duran topta rakip savunmayı geçemiyorlar, akabinde Fulham’da Jimenez’in yerine Muniz sahada. 81’de Fulham’da Cairney önce sarı kart görüyor, VAR incelemesi sonucu kart kırmızıya dönüyor, orta sahada Kulusevski’yi arkadan hareketi sert ve gereksiz. Fulham’da Iwobi ve Smith-Rowe yerlerini Castagne ve Sessegnon’a bırakıyor. 7 dakika uzatılan maçta başka gol olmayınca 61.141 taraftarın şahitliğinde takımlar puanları paylaşıyor. Hafta içinde UEFA Kupası’nda Roma karşısında uzatma dakikalarında yediği golle sahadan berabere ayrılan Tottenham, ligde sezonun açılış maçından sonra ikinci beraberliğini alıyor. Son sekiz maçta arka arkaya iki galibiyet alamadılar, istikrar arayışı sürüyor.