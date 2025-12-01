PremIer Lig Seyir Defteri: Tottenham Hotspur; Londra derbilerinde kayıp

Dönelim futbola, kasım ayının son cumartesi akşamında, günün son maçında evinde bonkör Tottenham görkemli stadında Fulham karşısında. Bonkör dedik madem veriyi yazalım: 2025 senesinde evinde en az maç kazanan takım (3), evlerinde 9 maçta sahadan puansız ayrıldılar. Ev sahibi 2013-2023 yılları arasında Fulham'a karşı oynadığı dokuz lig maçının sekizini kazandı ancak rakibe karşı son üç maçta galibiyet alamadı (1B, 2M). Tottenham Londra derbilerinde sıkıntılı, son iki lig Londra derbisinde Chelsea'ye 1-0, Arsenal'e ise 4-1 mağlup oldular. Eylül/Ekim 2021'den (dört maçlık seri) bu yana aynı sezonda üst üste üç maç kaybetmediklerini hatırlatalım. Fulham’a gelince, bu sezon ligde deplasmanlardan en az puan çıkaran takım, evlerinden ırak son beş maçı kaybettiler. En son Ocak ile Nisan 2019 arasında daha uzun bir seri yaşamışlardı (7). Takımın göze batanı 23 yaşındaki Meksikalı santrafor Raul Jimenez Tottenham'a karşı ilk altı lig maçında beş gole katkı sağlarken (4 gol, 1 asist) son altı maçında rakip karşısında gol atamadı. Tottenham’ın parlayanı hırçın santrforları Richarlison, ligde ilk 11'de çıktığı son 22 maçta 16 gol atarken, son iki maçında Manchester United ve Arsenal karşısında gol buldu. Ancak, Fulham'a karşı oynadığı sekiz maçta golü bulunmuyor.

Ev sahibi Tottenham 4-2-3-1 dizilişinde: kalede Vicario, savunmada Porro, Danso, Van de Ven, Udogie, orta sahada Palhinha, Gray, ileri uçta Kudus, Bergvall, Richarlison, önlerinde gol umutları Muani. Misafir Fulham aynı dizilişte: kalede Leno, savunmada Tete, Andersen, Bassey, Sessegnon, orta sahada Iwobi, Berge, ileri uçta Wilson, King Chukwueze, önlerinde golcüleri Jimenez. Henüz 4. dakikada öne geçiyor siyah formalı Fulham, Chukwueze’nin soldan rakip ceza sahasına taşıdığı topta Tete’nin yerden sert vuruşu Tottenham savunmasında Udogie’ye çarpıp ağlarla buluşuyor. İki dakika sonra fark ikiye çıkıyor, Tottenham kalesinde Vicario’nun hatalı pasında Wilson sağ çaprazdan aşırtma vuruşla topu ağlara gönderen oyuncu, takımlarının savunma zaafları karşısında ev sahibi tribünlerden homurtular yükseliyor. İlk altı dakikada iki gol bulan Fulham 11’de 3. gole yaklaşıyor, soldan kullandıkları kornerin devamında Chukwueze’nin sol köşeye vuruşunda direkler gole izin vermiyor, Tottenham adına şansı anı. İlk 15 dakikada topa yüzde 49 oranında sahip misafir takım soldan getirdiği toplarda rakip kaleyi beş kez yoklarken iki gol buluyor. 20’de Fulham savunmasında Andersen, Bergvall’in gereksiz sertlikte müdahalesiyle yerde kalıyor, pozisyon kırmızıya yakın. 25. dakikaya kadar 2. bölgede ikinci toplarda etkili Fulham 26’da net fırsatı kaçırıyor, Chukwueze kaleci Vicario’yu geçtiği pozisyonda vurmakta geç kalınca Van de Ven çabukluğuyla mutlak golü önlüyor. 30’da Tottenham’ın kullandığı duran top sonrasında sarı kartı gören Van de Ven, ev sahibinin asabi oyunu pozisyon üretimini kısıtlıyor. Devrenin son bölümünde topa daha çok sahip Tottenham ama geride eksik yakalandıkları anlarda kalelerinde pozisyonlar veriyorlar. 39’da Fulham atağında Chukwueze’nin soldan ortasında Jimenez’den önce kafayı vuran Van de Ven tehlikeyi önlüyor. Fulham’ın topa yüzde 43 oranında sahip olduğu, rakip kaleyi altı kez yokladığı üç dakika uzatılan devre iki gollü üstünlüğüyle kapanıyor.

2. devrenin başında takımlar aynı kadrolarla sahada. Devreye savunmadan uzun toplarla çıkarak başlıyor Tottenham, 49’da savunmada sarı kartı gören Udogie. 50’den sonra farkı azaltma adına baskıyı artıyorlar, o dakikaya kadar rakip kaleyi bulan vuruşları bulunmuyor. 56’da sağdan kullandığı dördüncü kornerden pozisyon üretemiyor ev sahibi, sağdan Kudus ile 3. bölgeye taşıdıkları toplarda etkililer. 59’da aradıkları golü buluyorlar, rakip savunmanın uzaklaştıramadığı topta Bergvall’ın asistinde Kudus sağ çaprazdan yakın köşeye sert vuruyor, skor 2-1’e gelirken ev sahibi tribünler golü alkışlıyor. Akabinde Gray, Richarlison ve Palhinha yerlerini Odobert, Simons ve Bentancur’a bırakıyor. 67’de Fulham’da sakatlanan Wilson’un yerini Lukic alırken, King’in yerine Smith-Rowe sahada. Rakibin baskısı karşısında sahasından çıkmakta zorlanıyor Fulham, ikinci bölgeyi domine eden Tottenham oyunu rakip sahaya yıkıyor. 2. devrenin 70. dakikasına kadar rakip ceza sahasında topla sadece bir kez buluşan Fulham skoru koruma telaşında top kayıpları yapıyor. 73’te devrenin ilk tehlikeli atağında gole yaklaşıyorlar, Berge’ün savunma arkasına enfes pasında Sessegon’un pasında Smith-Rowe’un vuruşu rakip savunmadan dönüyor. 77’de Tottenham’da Bergvall yerini Sarr’a bırakıyor. Akabinde Fulham’da sarı kartı gören Jimenez. 80’de Fulham’da maçın etkili ismi Chukwueze’nin yerini Kevin alıyor. 85’te soldan kullandığı duran toptan sonuç alamıyor Fulham, Tottenham’da Udogie’nin yerine Tel sahada. Fulham’da Iwobi yerini Castagne’ya bırakıyor. Dört dakika uzatılan devrede başka gol olmayınca 60.546 taraftarın şahitliğinde ilk devrede bulduğu gollerle 2-1 kazanan Fulham üç puanı kapıp 15. sıraya yükseliyor. Tottenham’a gelince, son üç Londra derbisini kaybederken evlerinde puan kayıplarına devam ediyorlar. İlk devrede yaptıkları 16 ortada isabet sağlayamazken gol fırsatı yaratamadılar. Fulham karşısında ligde 2025'teki 10. iç saha yenilgisini aldılar (sadece üç galibiyet). 2003'ten bu yana en kötü iç saha performansı, haliyle görkemli statlarında taraftarları mutsuz.