Premier Lig Seyir Defteri: Tottenham Hotspur, West Ham deplasmanında farka koştu

Eylül ortasına yaklaştığımız zamanlarda milli maç arasından sonra Premier Lig’e dönüş. Hüzün ayıdır Eylül, şairin dizeleri gibi, dağılmıştır yazdan kalan ne varsa. Kendi adıma, Turgutreis’in serin yaz akşamları artık uzak bir hatıra. Futbola dönersek, yaz transferinde kadrosuna kattığı futbolculara 124 milyon Sterlin harcayan, ancak takımın parlayanı Kudus’u Tottenham’a kaptıran West Ham, Arsenal’in Forest’i farklı geçtiği maçın ertesinde evinde Tottenham karşısında. 2025-26 sezonunun ilk iki maçını kaybeden bordo mavililer son maçta deplasmanda Nottingham Forest'ı 3-0’lık skorla geçerken yeni sezonda üç puanı hanesine yazdırıyordu. Futbolun efendi, mütevazı teknik direktörü David Moyes'un takımdan ayrılmasından bu yana üst üste iki maçı sadece Şubat 2025'te kazandıklarını hatırlatalım.

Ev sahibinin Tottenham karşısında bahtı kapalı, West Ham rakibe karşı oynadığı son yedi lig maçının sadece birini kazanabildi (3B,3M), o sürede tek galibiyet Aralık 2023’te deplasmanda 2-1’lik skorla geldi. West Ham ile Tottenham arasında Londra Stadı’nda oynanan son üç lig maçı 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Tottenham Kasım 2019'daki 3-2’lik galibiyetten bu yana ligdeki beş West Ham deplasmanında galibiyet alamadı (3B, 2M). West Ham’ın parlayanı Jarrod Bowen, son dokuz lig maçında dokuz gole direk katkı sağladı (6 gol, 3 asist). Graham Potter yönetiminde şubat ayı başında ilk kez sahaya çıktığından bu yana, ligde Bowen’dan (9 gol, 4 asist) daha fazla gol atan ve asist yapan tek isim Mohamed Salah (15).

Ev sahibi West Ham 4-2-3-1 dizilişinde, kalede Hermansen, savunmada Walker-Peters, Mavropanos, Kilman, Diouf, orta sahada Ward-Prowse, Soucek, ileri uçta Fernandes, Paqueta, Summerville, önlerinde golcüleri Bowen. Misafir Tottenham 4-3-3 dizilişinde, kalede Vicario, savunmada Porro, Romero, Van de Ven, Spence, orta sahada Bergvall, Palhinha, ileri uçta Sarr, Kudus, Tel, önlerinde Simons. Manchester City deplasmanında alınan 2-0’lık galibiyetin ardından teknik direktörleri Thomas Frank kulüpte ilk iki deplasman maçını kazanan üçüncü Tottenham hocası olma hedefinde. Maça ofansif başlıyor beyaz formalı Tottenham, henüz ilk dakikada Tel’in sağ çaprazdan vuruşu rakip savunmadan dönüyor. Yaz transfer döneminde West Ham’dan Tottenham’a transfer olan Kudus ev sahibi tribünlerin hedefinde, topla her buluştuğunda uğultu yükseliyor tribünlerden. Düşük tempoda oynanan, iki takımın da uzun toplarla pozisyon üretme çalıştığı açılış dakikalarından sonra 7. dakikada gole yaklaşıyor West Ham, Diouf’un sağdan ortasına kafayla dokunamıyor Bowen, takımı adına net gol fırsatı. 14’te bir fırsatı daha harcıyor ev sahibi, Walker-Peters’in sağdan başlattığı, Bowen’in enfes pasında yakın mesafeden isabetsiz vuruyor Paqueta, maçın muhtemel kırılma anlarından. Tottenham’ın topa yüzde 60 oranında sahip olduğu ilk 15 dakikada iki takımın da rakip kaleyi bulan vuruşu bulunmuyor. 18’de sağdan kullandı kornerde Romero’nun kafa vuruşuyla top ağlara gönderiyor Tottenham, ancak öncesinde Van de Ven’in Walker-Peters’a hareketini faul olarak yorumluyor VAR, gol geçersiz, karar doğru. Tottenham’ın topla daha çok oynadığı ancak West Ham’ın gole daha yakın göründüğü ilk 30 dakikada takımlar pozisyon üretmekte zorlanıyor. 37’de soldan kullandığı beşinci kornerinden sonuç alamıyor Tottenham, 3. bölgede aceleci ve telaşlılar. Devrenin son bölümünde ataklarını sıklaştırıyor misafir takım ancak gelişigüzel ortalarda West Ham savunmasını geçemiyorlar. West Ham savunmasının merkezinde Kilman hava toplarında geçit vermezken Tottenham hava toplarında ısrarcı. Tottenham’ın topa yüzde 57 oranında sahip olduğu, iki takımın da rakip kaleyi birer kez yokladığı iki dakika uzatılan devre golsüz kapanıyor.

2. devrenin başında takımlar aynı kadrolarla sahada. 46’da West Ham atağında Bowen ceza sahası yayından yerden vuruşla yokluyor rakip kaleyi, 20 numara takımın gole yakın oyuncusu. 47’de öne geçiyor Tottenham, Simon’un soldan kullandığı kornerde Sarr uzak direkte demarke pozisyonda kafayı vuran oyuncu, pozisyonda West Ham savunması adam paylaşımında hatalı. 55’te Tottenham savunmasında Spence Bowen’e sert hareketi sonucu sarı kartı gören oyuncu. Akabinde 10 kişi kalıyor West Ham, Soucek’in Palhinha’ya tehlikeli ve geç müdahalesine kırmızı kart çıkıyor, karar doğru. Kartın şokunu atlatamadan kalesinde ikinci golü görüyor ev sahibi, Romero’nun uzun pasında Bergvall’ın aşırtma kafa vuruşu ağlarla buluşuyor, 15 numaranın ligde ilk golü. 61’de West Ham forvet hattında Fernandes ve Summerville yerlerini Magassa ve Guilherme’ye bırakıyor. 64’te fark üçe çıkıyor, soldan kullandıkları kornerde Bergvall’ın asistinde Van de Ven yerden vuruşla topu sol köşeden ağlara gönderen oyuncu, misafir takım eksik rakibi karşısında farka koşuyor. 68’de West Ham’da Paqueta’nın yerini Wilson alıyor. 71’de Tottenham’da iki değişiklik, savunmada Spence yerini Udogie’ye bırakırken, Simons’ın yerine Richarlison sahada. Son bölümde 3-0’ın getirdiği rahatlıkla tempoyu düşürüyor Tottenham, West Ham takım halinde savunmada. 79’da üç oyuncu değiştiriyor Tottenham, Tel, Bergvall ve Van de Ven yerlerini Odobert, Johnson ve Danso’ya bırakıyor. 80’den sonra maç Tottenham adına antrenman maçına dönüyor, West Ham ağır yenilgiyi kabullenmiş durumda bitiş düdüğünü bekliyor. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Tottenham West Ham deplasmanında 3-0 kazanıp Arsenal’in arkasında aynı puanda ikinci sıraya yükseliyor. West Ham’a gelince, 27 Şubat’tan beri evlerinde lig maçı kazanamadılar, bu sezon 4 maçta kalelerinde 11 gol gördüler, ligin en cömert savunması. Fenerbahçe ile yolları ayrılan Jose Mourinho’nun hocaları Graham Potter’ın yerine gelmesi şaşırtmaz. Maçın adamı: Tottenham orta sahasında Lucas Bergvall. Kulüp tarihinde gol atan ve gol pası veren en genç ikinci oyuncu.