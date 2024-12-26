Premier Lig Seyir Defteri: Tottenham Stadı’nda Liverpool gole ve futbola doyurdu

Premier Lig’de Aralık ortasına kadar 15 maçta 11 galibiyetle 36 puan çıkaran, ligin en sağlam savunmasına sahip lider Liverpool, Pazar mesainde istikrardan uzak Tottenham deplasmanında.

Geçenlerde okumuştum, 47 yaşındaki Hollandalı teknik direktör Arnie Slot 2017’de AZ Alkmaar’a yardımcı olarak katıldığı takımda kısa sürede fark yaratınca 2019-20 sezonunda takımın başına getirilmiş. Kulüp tarihinde Eredivisie’deki ilk 8 maçında 19 puan kazanan ilk AZ teknik direktörü olması, sezonun COVID-19 nedeniyle kısa kesilmesine rağmen takımının ligi gol farkıyla Ajax’ın hemen arkasında ikinci sırada bitirmesi tarihe düşen başarı notları. Onun döneminde yakaladıkları maç başına 2,11 puan kulüp tarihinin en başarılı zamanlarının göstergesi.

Maça dönersek, iki takım arasındaki maçlarda Liverpool’un bariz üstünlüğü bulunuyor; Liverpool, Tottenham’a karşı oynadığı son 23 lig maçının sadece ikisini kaybetti (15G, 6B) ve rakibe karşı son 17 maçta en az bir gol attı. Söz Liverpool’dan açılınca ligin en üretken oyuncusunu yazmadan olmaz, Mohamed Salah’ın golleri ve asistleri bu sezon Liverpool’a 17 puan kazandırdı, ligin rekoru... Mısırlı takımda yer almasaydı Chelsea ligde lider olurken, Liverpool 13. sırada yer alırdı. Anlayacağınız yeri dolmaz. Tottenham ligin istikrarsız takımı, zirvedeki takımlara karşı oynadığı son 11 maçın dokuzunu kaybederken iç sahadaki beş maçtan puan çıkartamadılar. Takımın bariz sıkıntısı savunmada, ligde iç sahadaki son 23 maçında sadece bir maçta kalesini gole kapatırken mabetlerinde son üç maçta galibiyet alamadılar (1B, 2M). Rakip Liverpool da son maçlarda düşüşte, ligde ilk sekiz maçında sadece üç gol yerken son yedi maçında kalesinde 10 gol gördü.

Maça 4-2-3-1 dizilişinde başlıyor Tottenham, kalede Forster, savunmada Porro, Dragusin, Gray, Spence, orta sahada Sarr, Bissouma, ileri uçta Kulusevski, Maddison, Son Heung-Min, önlerinde golcüleri Solanke. Misafir Liverpool 4-3-3 dizilişinde, kalede Alisson, savunmada Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson, orta sahada Mac Allister, Gravenberch, Szoboszlai, ileri uçta Salah, Gakpo, Díaz. Maça 3. bölgede baskıyla başlıyor Liverpool, 3. dakikada kaleci Forster’ın hediye ettiği topa isabetsiz vuruyor Salah, Liverpool adına net gol pozisyonu. Akabinde Diaz uzaklardan yokluyor rakip kaleyi, Tottenham savunmadan çıkarken top kayıplarında. 6’da soldan kullandığı ilk kornerinde rakip savunmayı geçemiyor Liverpool, açılış dakikalarında solda etkili misafir takım. İlk 15 dakikada topa yüzde 54 oranında sahip olurken rakip kaleyi iki kez yokluyorlar, golcüleri Salah Tottenham savunmasında Spence’in yakın markajında. 18’de Diaz’ın pasında kalabalık savunma arasından vuruyor Salah, direkler gole izin vermiyor, Tottenham adına şans anı. İki takımın da 2. bölgeyi çabuk geçtiği, savunma arkasına paslarla gol aradığı dakikalarda hak ettiği golü bulan Liverpool oluyor, 23’te Alexander-Arnold sağdan enfes kesiyor, Diaz arka direkte topu kafayla ağlara gönderen oyuncu. Gol hazırlanış ve bitiriliş olarak futbol okullarında ders diye gösterilir. 26’da Liverpool atağında Diaz bir kez daha yokluyor rakip kaleyi, Forster geçit vermiyor. İlk 30 dakikada solda Roberston ve Gakpo, sağda Salah ile rakip savunmaya zor anlar yaşatıyor Liverpool, Tottenham savunma hattını orta sahaya kadar çıkartınca rakibe pozisyonlar vermesi kaçınılmaz oluyor. 32’de Liverpool’da sarı kartı gören Gakpo. Rakibin tempolu, fizik gücü üstün üçlü orta sahası karşısında 2. bölgede zayıf kalıyor Tottenham. 36’da fark ikiye çıkıyor, Roberston’un soldan kestiği topta Szoboszlai’nin asistinde Mac Allister kafayla yakın mesafeden topu ağlara gönderen oyuncu, skor 2-0’a geliyor. Devrenin bitimine yakın 41’de Maddison’un golüyle farkı bire indiriyor Tottenham, pozisyonda Liverpool savunması çıkarken kaptırdığı topta hatalı. Ancak uzun sürmüyor sevinçleri, Tottenham’ın gol için yüklendiği anda rakibi geride eksik yakalıyor Liverpool, Salah’ın asistinde yerden vuruşla topu ağlara gönderen Szoboszlai, Liverpool’un topa yüzde 52 oranında sahip olduğu, rakip kaleyi 13 kez yokladığı devre 3-1 üstünlüğüyle kapanıyor.

2. devrenin başında takımlar aynı kadrolarla sahada. İlk bölümde rakibin baskısı karşısında sahasından çıkmakta zorlanıyor Tottenham, 52’de Liverpool’da sarı kartı gören Szoboszlai. 54’de skor 4-1’e geliyor, Tottenham’ın yine geride eksik yakalandığı pozisyonda Diaz’ın taşıdığı topta Gakpo’nun asistinde topu yakın mesafeden ağlara gönderen Salah, Premier Lig tarihinde Noel öncesinde hem gol hem de asist sayılarında çift haneli rakamlara ulaşan ilk oyuncu oluyor. 58’de Tottenham’da Maddison ve Sarr yerlerini Bergvall ve Johnson’a bırakıyor. 60’ta farkı dörde çıkartıyor Liverpool, Tottenham savunması yine eksik yakalanıyor, Szoboszlai’nin asistinde topu yakın mesafeden ağlara gönderen Salah, skor 5-1’e gelirken Tottenham’ın savunma güvenliğindeki zaafları farkı yaratan etkenlerden. 68’de Liverpool’da Mac Allister ve Gakpo yerlerini Jones ve Jota’ya bırakıyor. 72’de farkı üçe indiriyor Tottenham, Solanke’nin savunma arkasına aşırtma pasında Kulusevski topu ağlara gönderen oyuncu, skor 5-2’ye geliyor. 76’da Liverpool atağında Salah’ın enfes pasında Diaz yine kaleci Forster ile karşı karşıya kalıyor ama aşırtma vuruşu isabetsiz, 75 dakikada Liverpool attığından fazlasını kaçırıyor. 79’da Tottenham’da sarı kartı gören Bergvall. 82’de Tottenham’da Son’un yerine Werner sahada. Akabinde bir gol daha buluyorlar, soldan ortalanan topta Johnson’un asistinde gol vuruşunu yapan Solanke, skor 5-3. 85’te gol sırası Liverpool’a geliyor, Diaz’ın başlattığı atakta Salah’ın enfes asistinde sağ çaprazdan uzak köşeye enfes vuruyor Diaz, maçta ikinci golü. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca 61.439 taraftarın şahitliğinde uzun zaman hafızalardan çıkmayacak maçı 6-3 kazanan Liverpool bir maç eksiğiyle puan farkını dörde çıkartıyor. 6-3’lük skor aldatmasın, Liverpool attığından fazlasını kaçırdı. Bu vesileyle Liverpool’un Noel’de zirvede yer aldığı son yedi sezonda sadece bir kez ligi kazanabildiğini hatırlatalım. Maçın adamı iki gol, iki asistle Mo Salah.