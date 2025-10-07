Premier Lig seyir defteri: West Ham; Emirates’te kayıp futbol

Geçenlerde okumuştum, Afganistan’da 2021’nin yazında yönetimi eline geçiren Taliban "ahlaksızlıkla mücadele" kapsamında ülke genelinde internet ve cep telefonu kullanımını yasaklamış. Kesinti bankacılık ve eğitimi felç ederken Afgan halkının dış dünyayla bağı büyük ölçüde azalmış. Bilime, ilime, teknolojiye düşman, yasaklar üstüne kurulu, dini referans alan tüm rejimlerde her yasak yeni yasaklara kapı açar. Örtü kalınlaştıkça örtünün altında kalanlar için nefes almak zorlaşır, hayat zindana dönüşür. İşin garibi Taliban rejiminden kaçıp Avrupa ülkelerine sığınanlar, gittikleri ülkelerde şeriat gösterileri yapıp, kaçtıkları düzeni istiyorlar. Çelişkinin böylesini anlamak zor diyerek dönelim futbola…

Ekim’in ilk Cumartesi’nde ligde zirveyi zorlayan Arsenal evinde sezona kötü başlayan, teknik direktörlüğü değişikliğine giden West Ham karşısında. Arsenal, West Ham'a karşı oynadığı son iki iç saha lig maçını kaybetti, geçmişte sadece bir kez üst üste üç maç kaybetmeleri tarihe düşen notlar (Kasım 1991-Mart 1995). Misafir takım Londra derbilerinde sıkıntılı, West Ham ligde Londra derbilerinde en çok kaybeden takım, (134), bordo mavililer son 11 derbi maçında sekiz yenilgi aldı (2G, 1B). Arsenal duran topların üretken takımı, ligde son 14 golün dokuzu duran toplardan geldi (7 korner, 1 serbest vuruş, 1 penaltı). Mikel Arteta yönetiminde atılan gollerin %16,7'si kornerlerden (68/408). Premier Lig tarihinde, takımlarının 300+ gol atmasına tanıklık eden teknik direktörler arasında yalnızca Tony Pulis (%21,9) ve Sean Dyche (%18,6), Arteta'dan daha fazla kornerden gol bulan hocalar. Takımın parlayanı Bukayo Saka 200. Lig maçında sahada maçında; 24 sene 29 günlükken 200 maça ulaşan en genç yedinci oyuncu olacak. Thierry Henry, kulüp adına 200. lig maçında gol atan tek Arsenal oyuncusu, Şubat 2005'te Crystal Palace'a karşı iki golü hala hafızalarda.

Ev sahibi Arsenal 4-3-3 dizilişinde, kalede Raya, savunmada Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori, orta sahada Odegaard, Rice, Eze, ileri uçta Saka, Gyökeres, Trossard. Misafir West Ham 4-1-4-1 dizilişinde, kalede Areola, savunmada Wan-Bissaka, Mavropanos, Kilman, Diouf, önlerinde Magassa, orta sahada Bowen, Fernandes, Paqueta, Summerville, önlerinde gol umutları Füllkrug. Maça ofansif başlıyor West Ham, 1. dakikada sağdan kullandıkları kornerde Füllkrug’ün kafa vuruşu isabetsiz, bu maça kadar 6 golle ligin az gol bulan takımlarından. 5. dakikada gole yaklaşıyor Arsenal, orta sahada serbest oynayan Odegaard’ın enfes pasında Timber yakın mesafeden Areola’yı geçemiyor. Akabinde 9’da sağdan Rice ile kullandığı duran topta pozisyon üretemiyorlar, sağda Saka göze batan oyuncuları. 13’te Saka’nın başlattığı, Odegaard’ın ceza sahasına kestiği topta Eze yakın mesafeden isabetsiz vuruyor, maçın erken kırılma anlarından. İlk 15 dakikada topa yüzde 77 oranında sahip olurken rakip kaleyi beş kez yokluyorlar. 20’de Arsenal’in ‘kilit açıcı’ oyuncusu Odegaard’ın sakatlığı nedeniyle bir süre duruyor oyun, sonrasında sahaya dönüyor 8 numara. 24’te Rice’ın enfes pasında Saka’nın savunma arkasına sarkıp yerden vuruşla bitirdiği pozisyona VAR’dan ofsayt kararı çıkıyor, gol geçersiz, karar doğru. Dakikalar ilerledikçe baskıyı artırıyorlar, orta sahada Odegaard ve Rice oyuna yön veren, tempoyu ayarlayan oyuncuları. 30’da sakatlığı bulunan Odegaard yerini Zubimendi’ye bırakıyor. Arsenal’in kaptanı Premier Lig tarihinde ilk 11’de başladığı arka arkaya üç maçta ilk devrede sakatlanarak oyundan çıkan ilk oyuncu oluyor. 35’te arka arkaya kullandıkları iki kornerden sonuç alamıyorlar, duran toplar en önemli silahları. 38’de aradıkları golü buluyorlar, Saka’nın sağdan başlattığı atakta Eze’nin sert vuruşunu çıkartıyor Areola, dönen topu ağlara gönderen Rice, ev sahibi tribünler yıkılıyor. Devrenin bitimine yakın 2. gole yaklaşıyorlar, Saka’nın başlattığı atakta Calafiori’nin vuruşunda direkler gole izin vermiyor. Arsenal’in topa yüzde 70 oranında sahip olup rakip kaleyi 15 kez yokladığı, West Ham’ın kaleyi bulan vuruşunun bulunmadığı beş dakika uzatılan devre ev sahibinin tek gollü üstünlüğüyle kapanıyor.

2. devrenin başında takımlar aynı kadrolarla sahada. Devreye ofansif başlıyor West Ham, 47’de gole yakın oyuncuları Bowen’in orta şut karışımı vuruşu kaleci Raya’da kalıyor. Topun rakipte olduğu anlarda rakibi 2. bölgede karşılayan misafir takımın 50. dakikaya kadar pozisyonu bulunmuyor. 52’de ikinci gole yaklaşıyor Arsenal, solda Trossard’ın ceza sahasına kestiği topta Gyökeres’in dokunuşunda gole izin vermiyor Areola, tüm baskısına rağmen farkı artıramıyorlar. 58’de West Ham’da sarı kartı gören Summerville, akabinde savunmanın önünde Magassa yerini Potts’a bırakırken o dakikaya kadar etkisiz Füllkrug’ün yerini Marshall alıyor. 65’te penaltı kazanıyor Arsenal, West Ham savunmasında Diouf’un ceza sahasında Timber’a arkadan müdahalesinde karar doğru, topu sağ köşeden ağlara gönderen Saka, skor 2-0’a geliyor. 69’da West Ham’da sarı kartı gören Paqueta, 10 numara bu maçta takımda bekleneni veremeyenlerden. 75’te Arsenal’de Trossard ve Calafiori’nin yerlerine Nwaneri ve Lewis-Skelly sahada. Dört dakika sonra Rice ve Eze yerlerini Merino ve Martinelli’ye bırakıyor. 85’te Arsenal atağında Martinelli’nin soldan ortasında Merino’nun kafa vuruşuyla 3. gole yaklaşıyorlar, kalan dakikalarda başka gol olmayınca yedi dakika uzatılan maçı 60,181 taraftarın şahitliğinde 2-0 kazanan Arsenal 7 maçta 5. galibiyetini alırken zirve yarışında yerini sağlamlaştırıyor. West Ham’a gelince, Emirates’te ürkek futbollarıyla üç puanı bırakırken rakip kaleyi bulamadılar. Küme düşme potasında, 19. Sıraya gerileyen takımın sevdalıları mutsuz, Emirates’te zor deplasmanda oynadıkları ürkek futbol gelecek adına endişe verici. Hocaları Nuno Espirito Santo güçlü rakibe karşı çok zor maç çıkardıklarını, Arsenal karşısında pozisyon bulamadıklarını, önümüzdeki milli maç arasını iyi değerlendirmeleri gerektiğini vurguluyor. Maçın adamı Declan Rice: Golüyle altı numaradan sekiz numaraya geçişin nedenini gösterdi. Rakip ceza sahasına koşuları, zamanlaması, goldeki vuruş becerisiyle takımın göze batanlarından.