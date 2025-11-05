Premier Lig Seyir Defteri: West Ham United; Evinde sezonun ilk galibiyeti

Premier Lig’de Pazar mesaisi. Aydınlık Londra gününde sezonun hüsran takımı West Ham evinde Newcastle United karşısında. Bu sezon evinde oynadığı dört maçtan puan çıkartamayan, o maçlarda kalesinde 12 gol gören West Ham’ın tek galibiyeti Nottingham Forest deplasmanında geldi. 20 golle ligin kalesinde en fazla gol gören, son altı maçtan sadece bir puan çıkartan takımın yeni teknik direktörü Nuno Espirito Santo puansız ayrıldıkları Leeds United maçından sonra takımının rakipten toplamda altı kilometre daha az koştuğunu, iyi mücadele etmediklerini, son 52 sezona en kötü başlangıcı yapan takımının lige tutunma mücadelesinde olduğunu vurguluyordu. Toplamda kazanılan dört puan West Ham'ın ligde bu aşamasındaki en kötü performansını temsil ediyor. Kulüp aynı sonucu 1932-33 sezonunda ikinci ligde, 1973-74 sezonunda ise en üst ligde elde etti. O sezonlarda küme düşmekten kıl payı kurtulduklarını hatırlatalım.

Maça dönersek, West Ham, Newcastle karşısında son lig maçının sadece ikisini kazanabildi (4B, 6M), bu galibiyetlerin ikisi de deplasmanda geldi (Ağustos 2021, Kasım 2024). Misafir takımın West Ham deplasmanında bahtı açık, Newcastle, Londra Stadı'nda West Ham'a karşı oynadığı sekiz lig deplasman maçının sadece birini kaybetti (5G, 2B) ve son altı deplasman maçında yenilmedi (4G, 2B). Ancak siyah beyazlılar bu sezon deplasmanlarda üretkenlikten uzak, son yedi deplasman maçında galibiyet alamadılar (4B, 3M), bu maçların dördünde gol sevinci yaşamadılar. En son Ağustos ve Aralık 2021 arasında (9 maç) deplasmanda daha uzun bir galibiyet alamama serisi yaşadılar. Takımın parlayanı Bruno Guimaraes, ligde ilk sekiz maçta üç golü bulunuyor; bu sayı, geçen sezon 38 maçta attığı gol sayısından sadece iki eksik (5). Gol attığı 21 maçın 19'unu kazanan taraf oldu (%90,5), bu da Premier Lig tarihinde 20+ maçta gol atan oyuncular arasında altıncı en iyi oran.

Ev sahibi West Ham 4-2-3-1 dizilişinde, kalede Areola, savunmada Wan-Bissaka, Todibo, Kilman, Diouf, orta sahada Potts, Paqueta, ileri uçta Bowen, Fernandes, Summerville, önlerinde gol umutları Wilson. Misafir Newcastle 4-3-3 dizilişinde, kalede Pope, savunmada Krafth, Thiaw, Botman, Burn, orta sahada Guimaraes, Tonali, Joelinton, ileri uçta Murphy, Woltemade, Gordon. 90 bin kapasiteli statta yer yer boşluklar ev sahibindeki kötü gidişin göstergesi. Maça temkinli, savunmada kalabalık başlıyor ev sahibi West Ham, 3. dakikada rakip savunmanın eksik yakalandığı pozisyonda Bowen’in vuruşu direkleri geçemiyor, Newcastle adına şans anı. 26 saniye sonra öne geçiyor Newcastle, 4’te Murphy orta sahadan taşıdığı topta ceza sahasının sağından uzak köşeye sert vuruyor, kaleci Areola çaresiz, pozisyonda West Ham savunması tehlikeli bölgedeki rakipten uzak. 12’de West Ham atağında Wan-Bissaka’nın Gordon’dan kaptığı topta Bowen rakip ceza sahasında Thiaw’ın müdahalesiyle yerde kalıyor, uzun VAR incelemesinden sonra hakemin kararı müdahalenin topa olduğu yönünde, penaltı kararı çıkmıyor. O pozisyondan sonra maçta tempo yükseliyor, ilk 15 dakikada topa yüzde 53 oranında sahip West Ham rakip kaleyi iki kez yokluyor. 19’da ikinci gole yaklaşıyor Newcastle, Gordon’un pasında Murphy’nin sağ çaprazdan vuruşunda Areola gole izin vermiyor, maçın kırılma anlarından. İlk 20 dakikada Newcastle’da Murphy topla 11 kez buluşurken, 5 pas, 2 isabetli şut, 1 golle sahanın parlayanı. 22’de sağdan kullandığı kornerde rakip savunmayı geçemiyor Newcastle, West Ham savunması kanatlarda boşluklar veriyor. 25’ten sonra oyunu rakip sahaya yıkıyor West Ham, geriye düştükten sonra 3. bölgeye kalabalık çıkarken 30’da beraberliğe yaklaşıyorlar. Paqueta’nın kullandığı duran topta Pope gole izin vermiyor, 33 yaşındaki 1.98’lik kaleci o dakikaya kadar takımını oyunda tutuyor. 35’te baskının sonucunu alıyor ev sahibi, Summerville’in soldan ortasını yumrukla uzaklaştırıyor Pope, önüne düşen topu Paqueta sol çaprazdan yakın köşeden sert vuruşla ağlara gönderiyor, skor 1-1’e gelirken ev sahibi tribünler yıkılıyor. Beş dakika uzatılan devrenin son uzatma dakikasında öne geçiyor ev sahibi, Wan Bissaka’nın sağdan ortasını ters dokunuşla kendi ağlarına gönderen Newcastle savunmasında Botman. West Ham’ın topa yüzde 50 oranında sahip olduğu, rakip kaleyi altı kez yokladığı devre 2-1 üstünlüğüyle kapanıyor.

2. devrenin başında Newcastle’da Woltemade, Gordon ve Kraft yerlerini Schar, Osula ve Ramsey’e bırakıyor. Joelinton sol kanada geçerken, Schar savunmanın merkezine, Ramsey orta sahaya yerleşiyor. İlk bölümde oyunu rakip sahaya yıkıyor Newcastle, West Ham takım halinde savunmada. Topa sahip olmasına rağmen rakibin kalabalık savunması karşısında boşluk bulmakta zorlanıyorlar, 54’te oyuna sonradan giren Osula’nın vuruşu Areola’da kalıyor. 60’ta West Ham’da Wilson yerini Soucek’e bırakıyor. 28 numaranın santrafor pozisyonuna geçmesi takımın kadro derinliğindeki zaafının özeti. Dört dakika sonra Newcastle atağında rakip savunmanın uzaklaştıramadığı topa sağ çaprazdan isabetsiz vuruyor Murphy, akabinde Botman’ın yerini Barnes alıyor. 70’te West Ham atağında rakibin eksik yakalandığı pozisyonda Bowen’in yerden vuruşu Pope’da kalıyor, ilk goldeki hatasına rağmen takımın iyilerinden deneyimli kaleci. 75’e kadar rakip ceza sahasında 15 kez buluşan Newcastle final paslarında aceleci, 77’de Murphy’nin yerini Elanga alıyor. West Ham’da Summerville’nin yerine Walker-Peters sahada. 82’de West Ham atağında Newcastle savunmasının ağır kaldığı pozisyonda Fernandes vurmakta geç kalınca net fırsatı kaçırıyor, Newcastle savunmasındaki zaaflar hocaları Eddie Howe adına düşündürücü. 84’te West Ham’da Fernandes, Julio değişikliği gelirken hocaları Nuno savunmayı kalabalık tutarak skoru koruma düşüncesinde. 90’da Newcastle atağında Elanga’nın ortasında Osula’nın kafa vuruşunda kaleci Areola gole izin vermiyor. Beş dakika uzatılan maçın son uzatma dakikasında farkı ikiye çıkartıyor West Ham, rakip savunmanın az adamla yakalandığı pozisyonda Bowen'in kaleciden dönen vuruşunu yakın mesafeden dokunan Soucek topu ağlara gönderen oyuncu, skor 3-1’e gelirken ev sahibi tribünler yıkılıyor. Topa yüzde 38 oranında sahip olup rakip kaleyi 12 kez yoklayan West Ham 3-1 kazanıp bu sezon evinde ilk galibiyetini alırken ligde 18. sıraya yükseliyor. Newcastle’a gelince, ligde yedi aydır evlerinden ırak kazanamıyorlar. Yaz transferinde Liverpool’a sattıkları Isak’ın yerini dolduramamış olmaları sevdalıları adına düşündürücü.