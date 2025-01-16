Premier Lig Seyir Defteri: West Ham United, Graham Potter’dan üç puanlık başlangıç

İngiltere’nin soğuğa teslim olduğu, buza kesen havanın neden olduğu solunum yolları enfeksiyonu nedeniyle hastanelerin dolup taştığı Ocak ortasında Federasyon Kupası maçları sonrası lige dönüş. Teknik direktör Julen Lopetegui ile yolları ayıran, 2023’te Chelsea’den ayrıldıktan sonra iki sene taliplilerini bekleyen 49 yaşındaki Graham Potter ile 2026 yazına kadar sözleşme imzalayan West Ham evinde Fulham karşısında. 2010’da Avram Grant ile başlayan süreçte günümüze kadar dokuz teknik direktörle çalıştılar, bu yazının yazıldığı saatlerde ligde Manchester United ile aynı puanda, 14 sıradalar. 39 golle kalesinde en fazla gol gören 4. takım, evlerin 10 maçta 5 mağlubiyet alırken kalelerinde 22 gol gördüler.

Maça dönersek, Fulham, geçen sezonu deplasmanda West Ham'ı 2-0 yenerek ligde deplasmanda rakibine karşı 12 maçlık galibiyet hasretine son vermişti (4B, 8M). West Ham’ın son maçlarda gidişatı sevdalıları adına kaygı verici, tüm kupalarda üst üste üç yenilgi alırken toplamda 11 gol yediler. Bordo mavililer ligde en kötü dördüncü savunmaya sahip, maç başına kalelerinde ortalama 1,95 gol gördüler, bu sayı geçen sezonla aynı. Fulham sezonun dişli takımı, ligde sekiz maçtır yenilmediler, bu sayı Roy Hodgson yönetiminde Aralık 2008’de kırılan kulüp rekorunun sadece bir maç altında. Marco Silva’nın takımı, ligde son 10 Londra derbisinde yenilgi yüzü görmedi (5G, 5B); bu, kulübün Şubat 1936 ile Ekim 1938 arasındaki 12 maçlık serisinden bu yana elde ettiği en uzun yenilmezlik serisi. West Ham’ın belalısı Raul Jimenez, Premier Lig’in en golcü Meksikalısı kariyerinde rakibe karşı altı gol kaydetti.

Ev sahibi West Ham 4-2-3-1 dizilişinde, kalede Fabianski, savunmada Wan-Bissaka, Mavropanos, Kilman, Emerson, orta sahada Soucek, Rodriguez, ileri uçta Alvarez, Soler, Paqueta, önlerinde golcüleri Kudus. Misafir Fulham aynı dizilişte, kalede Leno, savunmada Castagne, Andersen, Bassey, Robinson, orta sahada Pereira, Lukic, ileri uçta Wilson, Smith Rowe, Iwobi, önlerinde golcüleri Jimenez. İlk bölümde oyunu geriden kısa paslarla kuran rakibi 2. bölgede karşılıyor West Ham, oyuna iştahlı başlıyor misafir takım. 6. dakikada gole yaklaşıyorlar, Robinson’un kullandığı taçta soldan savunma arkasına sarkan Iwobi’nin ceza sahasına kestiği topta Wilson’un vuruşunda direkler gole izin vermiyor, West Ham adına şans anı. Topa sahip olduğu anlarda solda Robinson ve Iwobi ile etkili beyazlı takım, ev sahibi savunmada tedirgin. İlk 15 dakikada topa yüzde 55 oranında sahip Fulham rakip kaleyi iki kez yokluyor, sağda Wilson gole yakın oyuncuları. 17’de sağdan kullandıkları kornerde Smith-Rowe’un vuruşuyla deniyorlar rakip kaleyi, West Ham’ın savunma ağırlıklı kontraya dayalı oyunu karşısında ev sahibi tribünler tepkili. Oyunda tempoyu ayarlayan, kanatları etkili kullanan Fulham ancak 33 yaşındaki Jimenez kalabalık rakip savunma arasında ağır kalıyor. 27’de sağdan kullandığı duran topta topu Fulham ağlarına kafayla gönderen Kilman, ancak VAR incelemesi sonucu pozisyon ofsayt. 31’de Fulham’ın hediye ettiği golle öne geçiyorlar, savunmadan çıkarken Pereira’nın bakmadan kalesine paralel pasında Soler topu ağlara gönderen oyuncu, Fulham üstün oynadığı maçta geriye düşüyor. Golün şokunu atlatamadan kalelerinde 2. golü görüyorlar, Kudus’un rakip ceza sahasına taşıdığı topu sağdan kesen Wan-Bissaka, yakın mesafeden kaçırmıyor Soucek. Beklemediği anda ikin farkı yakalamanın verdiği özgüvenle 3. bölgeye kalabalık çıkıyor ev sahibi, Fulham savunması tedirgin. Devrenin bitimine yakın Fulham savunmasında sarı kartı gören Castagne. West Ham’ın topa yüzde 48 oranında sahip olduğu, rakip kaleyi iki kez yoklayıp iki gol bulduğu dört dakika uzatılan devre iki farklı üstünlüğüyle kapanıyor.

2. devrenin başında takımlar aynı kadrolara sahada. İlk devrede rakip kaleyi sekiz kez yoklayan ama isabetli vuruşu bulunmayan Fulham ilk bölümde farkı azaltma adına baskılı. 51’de aradıkları golü buluyorlar, soldan Iwobi’nin rakip savunma arkasına enfes pasında yakın mesafeden topa dokunan Jimenez skoru 2-1’e getiriyor. Pozisyonda West Ham savunmasının merkezinde Mavrapanos ve Kilman derin uykuda. Golden sonra baskıyı artırıyor Fulham, 60’da ceza yayında kullandıkları duran topta Pereira’nın vuruşu savunmadan dönüyor. 62’de West Ham’da o dakikaya kadar etkisiz Kudus yerini Ings’e bırakıyor. 64’te Fulham orta sahasında sarı kartı gören Lukic. Akabinde West Ham’da aynı akıbeti paylaşan Soucek. 67’de rakibe üçüncü golü hediye ediyor Fulham, kaleci Leno’nun ayağında çok tuttuğu top Ings’in baskısıyla Paqueta’nın önüne düşüyor, topu boş kaleye gönderirken skoru 3-1’e getiriyor 10 numara. 68’de Fulham’da Pereira yerini Cairney’e bırakıyor. Aynı dakikada Traore, Smith-Rowe’un yerini alıyor. 78’de farkı yeniden bire indiriyor Fulham, ilk gole olduğu gibi Iwobi soldan rakip savuma arkasına enfes kesiyor, kafayla tamamlayan Wilson, skor 3-2. 81’de West Ham’da iki değişiklik, Emerson ve Rodriquez yerlerini Cresswell ve Scarles’a bırakıyor. 85’te Fulham’da iki değişiklik, Iwobi ve Wilson yerlerini Muniz ve King’e bırakıyor. Altı dakika uzatılan maçta beraberliği yakalama adına yükleniyor misafir takım, uzatmanın ilk dakikasında Traore altı pasta isabetsiz vurunca takımı mutlak golden oluyor. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca West Ham rakibinin hediye ettiği iki golle 3-2 kazanıyor. Bu skorla üç puanı kapan West Ham, Manchester United ve Tottenham’ın üzerinde 12. sıraya yükselirken düşme bölgesinin 10 puan üstüne çıkıyor. Son sekiz Premier Lig maçında yenilmeyen Fulham dokuzuncu sırada yer alıyor. Daha öncede yazmıştım, Guardiola'nın yarattığı oyun sistemi ısrarla aynı şeyi deneyen takımlara bazen büyük zarar veriyor.