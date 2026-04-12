Premier Lig Seyir Defteri: West Ham United: Mavropanos’un gecesi

Federasyon Kupası çeyrek finalinde Leeds United karşısında uzatmada bulduğu iki golle beraberliği yakalayan, 2-2 biten maç sonrasında penaltılarda elenen West Ham’ın teknik direktörü Nuno Espirito Santo, “Bu maçtan çıkardığımız ders şu ki, asla pes etmiyoruz.” diyordu. Nuno'nun takımının umutsuz göründüğü anlarda gösterdiği direnç, Premier Lig'e tutunma mücadelesinde önemli olacaktır sanırım. Takımın as oyuncuları Crysencio Summerville, Callum Wilson ve Jean-Clair Todibo'nun sakatlık sonrası kadroya dönüşleri de iyimserliği artırabilir. Opta’nın verilerine göre, son 30 sezonda, İngiltere'nin en üst liginde 18. sırada bitiren takımlar ortalama 38,1 puan topladı; dolayısıyla lige tutunmak için hedef 39 puan. Premier Lig’de genel averaj geçerli olduğu için West Ham'ın olumsuz gol averajı nedeniyle 40 puana ihtiyacı var, ligin dibindeki diğer takımlara 39 puan yetecektir muhtemel.

Bitime yedi maç kala haftanın açılış maçında West Ham evinde son maçlarda yükselişe geçen, ancak lige tutunması mucizelere bağlı Wolverhampton Wanderers karşısında. Bu maçtan çıkaracakları üç puan altın değerinde, maç fazlasıyla küme düşme potasının üstüne çıkacaklar. Maça dönersek, ev sahibi Wolves'a karşı oynadığı son beş iç saha maçını kazandı, haliyle maçın favorisi. İki takım arasında oynanan son 16 maçta iki takım sekizer galibiyet elde etti. West Ham sekiz mağlubiyetin hiçbirinde gol sevinci yaşayamadı. West Ham evinde yükselişte, ligde son altı iç saha maçında sadece bir kez mağlup olurken dört beraberlik aldılar ve bu süre zarfında yedi puan topladılar. 2025-26 sezonunun ilk dokuz iç saha maçında sadece altı puan toplarken, o sürede yedi mağlubiyet aldılar. West Ham’ın kaptanı, golcüsü Jarrod Bowen ligde Wolves'a karşı altı gol kaydetti. Bu altı golün beşi son beş iç saha maçında geldi ve önceki üç maçında gol atmayı başardı.

Ev sahibi West Ham 4-2-3-1 dizilişinde; kalede Hermansen, savunmada Walker-Peters, Mavropanos, Disasi, Diouf, orta sahada Soucek, Fernandes, ileri uçta Bowen, Pablo, Summerville, önlerinde Castellanos. Misafir Wolves 3-5-1-1 dizilişinde; kalede Jose Sa, savunmada Mosquera, Bueno, Krejci, orta sahada Tchatchoua, Bellegarde, Andre, Gomes, Bueno, ileri uçta Gomes, önlerinde gol umutları Armstrong. Maça iştahlı, ofansif başlıyor Wolves, henüz 2. dakikada net fırsatı kaçırıyorlar, Gomes’in sağdan ceza sahasına kestiği topa rakipten önce dokunuyor West Ham savunmasında Walker-Peters. 25 günden sonra ilk maçına çıkan Wolves ilk bölümde daha diri ve gole yakın. 4. dakikada Andre uzaklardan yokluyor rakip kaleyi, West Ham topu 3. bölgeye taşımakta zorlanıyor. 9’da Soucek’e sert müdahalesi sonucu sarı kartı görüyor Wolves orta sahasında Bellegarde, sezonda 5. sarı kartı. 14’te ilk tehlikeyi yaratıyor West Ham, Fernandes’in rakip savunma arkasına enfes pasında Summerville gol vuruşunu yapamıyor, maçın kırılma anlarından. İlk 15 dakikada topa yüzde 59 oranında sahip olan Wolves rakip kaleyi iki kez yoklarken beşli orta sahayla rakibe sayısal üstünlük kuruyor. 21’de hakemle gereksiz diyaloğu sonucu sarı kart gören Wolves savunmasında Mosquera, 15 numaranın sezonda 10. sarı kartı, sonraki maçta cezalı duruma düşüyor. 32’de Bellegarde’ye sert müdahalesi sonucu sarı kartı gören West Ham orta sahasında Fernandes. O dakikaya kadar daha çok koşan, sahayı daha iyi parselleyen Wolves 33’te gole yaklaşıyor, rakip savunmada Diouf’un çıkarken kaptırdığı topta Armstrong’un dönerek vuruşu az farkla dışarda. Devrenin son bölümünde rakip sahada çoğalıyor West Ham, 42’de Bowen’in sağdan kullandığı kornerin devamında golü buluyorlar, Bowen’in ortasında savunmadan gelen Mavropanos kafayla topu sağ üst köşeden ağlara gönderen oyuncu, ev sahibi tribünler yıkılıyor. Takımın fark yaratan oyuncusu Bowen’in sezonda yedinci asisti, ligde Cherki ve Fernandes'i takip ediyor.

West Ham’ın topa yüzde 48 oranında sahip olduğu, rakip kaleyi sekiz kez yokladığı devre tek gollü üstünlüğüyle kapanırken devrenin büyük bölümünde üstün oynayan Wolves etkili oyununun karşılığını alamıyor.

2. devrenin başında takımlar aynı kadrolarla sahada. Önde olmanın verdiği özgüvenle daha etkili pas yapan West Ham 47’de sağdan kullandığı kornerden sonuç alamıyor. 52’de West Ham’da sarı kartı gören savunmaya yardıma gelen Castellanos, o pozisyonun devamında ikinci gole yaklaşıyorlar, Wolves’un kullandığı, direklerin gole izin vermediği pozisyonun devamında Summerville’in orta sahadan aşırtma vuruşunu kornere çeliyor Wolves kalesinde Jose Sa, 33 yaşındaki 1.93’lük kalecinin yaz transferinde taliplileri olacaktır sanırım. Akabinde Bowen’in direkleri geçemeyen vuruşuyla kaçan gole hayıflanıyor ev sahibi tribünler, 60’ta Wolves forvet hattında Angel Gomes yerini Mane’ye bırakırken Bellegarde’nin yerini Rodrigo Gomes alıyor. Temponun yükseldiği, iki takımın da pozisyonlar bulduğu devrenin 66. dakikasında farkı ikiye çıkartıyor West Ham. Summerville’in orta sahada Mane’den çaldığı topun devamında Pablo’nun asistinde topu ağlara gönderen Castellanos, lige tutunma mücadelesinde umutları artıyor. Bir dakika sonra skoru 3-0’ a taşıyor 11 numara, Bowen’in topu rakipten kapıp ceza sahasına taşıdığı pozisyonda dönerek vuran Castellanos, ocak transferinde takıma katılan 27 yaşındaki Arjantinli kritik maçta, 99 saniyede kaydettiği iki golle öne çıkıyor. Son bölümde deplasman tribününden yükselen "Küme düşüyorsanız ayağa kalkın" tezahüratı maçın gülümseten anlarından, onlar adına kasvetli geçen sezon boyunca dibe çakılı kalan takımlarını yalnız bırakmadılar ama umutları Olimpiyat Stadı’nda tükendi. 78’de West Ham’da iki değişiklik, Traore ve Potts, Pablo ve Summerville’in yerlerini alıyor. Üç dakika sonra skor 4-0’a geliyor, Bowen’in sağdan kullandığı kornerde rakip savunmanın uzaklaştıramadığı topu sol köşeden voleyle ağlara gönderen Mavropanos, eski Arsenalli golleriyle takımını küme düşme potasının üstüne çıkartırken sevilmeyen komşu maç eksiğiyle küme düşme potasına, 18. sıraya düşüyor. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca dört dakika uzatılan kritik maçı 4-0 kazanan West Ham avantajlı duruma geçiyor. Hâlâ yapılacak işler var ama bu performanslarıyla lige tutunma mücadelesinde kendilerini gerçekten çok iyi konuma getirdiler. Maçın adamı: İki golle Mavropanos.