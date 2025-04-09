Premier Lig Seyir Defteri: West Ham United; Nisan güneşinde galibiyet hasreti

Uzaklardan…

1998’de yayınlanan “Tepetaklak” kitabında şöyle yazmış: “Bu dünya sofraya herkesi davet eden, ama çoğunluğun suratına kapıyı kapatan, aynı zamanda da eşitleyici ve eşitliksiz bir dünya: Dayattığı düşüncelerde ve alışkanlıklarda eşitleyici, sunduğu fırsatlarda eşitliksiz. Dünya ekonomisi hiçbir zaman bu kadar az demokratik ve dünya hiçbir zaman bu kadar adaletsiz olmadı. 1960 yılında insanlığın en zengin yüzde yirmisi en yoksul yüzde yirminin otuz kat fazlasına sahipti. 1990 yılında fark yetmiş kattı ve o günden beri ara gitgide açılmaya devam ediyor: 2000 yılında fark doksan kat olacak.” Geçenlerde okumuştum, Forbes’ın, “Milyarderler kulübü hiç bu kadar büyük olmamıştı” diyerek duyurduğu dolar milyarderleri listesinin tarihte ilk kez 3 bin kişi barajını aştığını, Türkiye’nin 35 milyarderinin, en yoksul yüzde 50’lik kesimin yani 42,5 milyon kişinin toplam servetinin yaklaşık üç katına sahip olduğunu yazıyordu.

13 Nisan 2015’te 74 yaşında aramızdan ayrıldı o enfes kitabın, Tepetaklak’ın yazarı Eduardo Galeano, huzur içinde yatsın…

Dönelim futbola, baharın geldiğini hatırlatan, insanların yaz renklerine büründüğü güneşli bir Londra gününde gelecek sezon Avrupa Kupalarına katılma mücadelesindeki Bournemouth, sezonun hüsran takımlarından West Ham deplasmanında. İki takım arasındaki maçlarda, West Ham, Bournemouth’a karşı oynadığı son yedi lig maçında yenilmedi (3G, 4B), son üç maçın tamamı 1-1’lik skorla sona erdi. West Ham bu sezon evinde sıkıntılı takımlardan, ligde son dört iç saha maçının üçünü kaybederken gol sevinci yaşayamadılar. Bordo mavili takım bu sezon altı iç saha lig maçında gol atamadı, bu 2018-19’dan (6) bu yana iç sahada en kötü ofansif karne. Bournemouth bu sezon deplasmanların bereketli takımı, evlerinden ırak maçlarda 23 puan toplarken bu maçlarda 30 gol kaydettiler, kulübün Premier Lig’de en iyi sezonu.

Ev sahibi West Ham 3-5-2 dizilişinde, kalede Areola, savunmada Todibo, Kilman, Alvarez, orta sahada Wan-Bissaka, Paqueta, Ward-Prowse, Soucek, Scarles, ileri uçta Kudus, Bowen ikilisi. Misafir Bournemouth 4-2-3-1 dizilişinde, kalede Kepa, savunmada Smith, Zabarnyi, Huijsen, Kerkez, orta sahada Adams, Cook, ileri uçta Ouattara, Scott, Semenyo, önlerinde golcüleri Evanilson. Henüz 2. dakikada gole yaklaşıyor yeşil formalı Bournemouth, Ouattara’nın soldan ceza sahasına kestiği topta Evanilson’un kafa vuruşu az farkla dışarda. İlk bölümde topa daha çok sahip West Ham 7’de soldan kullandığı kornerden pozisyon üretemiyor, sağ kanatta Wan-Bissaka çabukluğuyla ataklarda etkili. İlk 15 dakikada topa yüzde 63 oranında sahip West Ham, iki takım rakip kaleyi birer kez yokluyor. İki takımın da üretkenlikten uzak göründüğü, 2. bölgede yaratıcı oyuncu eksikliğinin kendini gösterdiği 30 dakikada kurduğu baskıya rağmen pozisyon üretemiyor West Ham, evlerinde 15 maçta sadece 18 gol kaydetmiş olmaları ofansif sıkıntının özeti. 28’de Bournemouth’da sarı kartı gören orta sahada Cook. 38’de öne geçiyor misafir takım, Smith’in pasında Semenyo’nun rakip ceza sahasının sağından yerden vuruşunu uzanarak çıkartıyor Areola, yakın mesafeden tamamlayan Evanilson, uzun VAR incelemesi sonucu gol geçerli. Dört dakika sonra ikinci gole yaklaşıyorlar, soldan kullandıkları kornerde savunmadan çıkan Zabarnyi’nin kafa vuruşunda direkler gole izin vermiyor. Misafir takımın topa yüzde 44 oranında sahip olduğu, rakip kaleyi dört kez yokladığı devre tek gollü üstünlüğüyle kapanıyor. İlk devrenin sonunda West Ham’ın rakip kaleyi bulan vuruşunun olmayışı, rakip ceza sahasında topla sadece 6 kez buluşmuş olmaları takımın sorumlusu Graham Potter adına düşündürücü.

2. devrenin başında West Ham savunmasında Scarles’in yerine Emerson sahada. İlk bölümde topa daha çok sahip ev sahibi ancak ilk devrede olduğu gibi topu 3. bölgeye taşımakta, rakip ceza sahasında çoğalmakta zorlanıyorlar. 49’da sağdan kullandığı kornerden sonuç alamıyor Bournemouth, iki takım da o dakikaya kadar duran toplarda etkisiz. 54’te West Ham’da Soucek ve Alvarez yerlerini Füllkrug ve Soler’e bırakıyor. 60’ta Bournemouth’da sarı kartı gören savunmada Smith. İki değişikliğe rağmen tempoyu yükseltmekte zorlanıyor West Ham, aradıkları golü 61’de duran toptan buluyorlar, sağdan kullanılan kornerde demarke pozisyonda kafayı vuran Füllkrug, skor 1-1’e geliyor. Pozisyonda Bournemouth savunması adam paylaşımında hatalı. O gol hareketlendiriyor takımı, 64’te takımı gole yakın oyuncusu Bowen’in rakip ceza sahasında vuruşu savunmanın müdahalesiyle kornere çıkıyor. 67’de Bournemouth’da Scott ve Smith yerlerini Hill ve Brooks’a bırakıyor. 68’de öne geçiyor ev sahibi, soldan Kudus’un enfes ortasında sağ köşeye kafayı vuran Bowen, skor 2-1’e geliyor. 74’te Bowen’in kullandığı duran topta 3. gole yaklaşıyorlar, geriye düştükten sonra top kayıpları yapan Bournemouth rakibe pozisyonlar veriyor. 78’de West Ham’da sarı kartı gören JamWard-Prowse. Akabinde Bournemouth’ta Ouattara’nın yerini Winterburn alıyor. 79’da golcüleri Evanilson yeniden sahneye çıkıyor, Winterburn’un sağdan ortasında Huijsen’in kafa pasını uzak direkte ağlara gönderiyor 9 numara, skor 2-2’ye geliyor. Son bölümde oyunda tempo yükseliyor, 86’da Paqueta’nın enfes pasında Guilherme dar açıdan isabetsiz vuruyor. Altı dakika uzatılan maçta başka gol olmayınca sahadan 2-2’lik skorla ayrılan iki takım puanları paylaşıyor. Son altı maçta sahadan üç puanla ayrılmadı Bournemouth, Avrupa Kupalarına katılma hedefi zora girdi. Nisan güneşinde iki takım da galibiyet hasretini bitiremedi. Maçın adamı: Evanilson, 25 yaşındaki Brezilyalı santrafor iki golüyle toplam gol sayısını dokuza çıkarttı.