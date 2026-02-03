Premier Lig Seyir Defteri: West Ham United; Stamford Bridge’de 2. devre hüsranı

Bu yazının yazıldığı saatlerde, Ocak transferinin bitmesine sayılı gün kala Premier Lig'de sekiz takım oyuncu transferi yapmamayı tercih etti; bunlar arasında küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya olan Wolves ve Burnley de bulunuyor. Haliyle akla gelen soru, Premier Lig’de kulüpler neden sezon ortasında harcama yapmaktan bu kadar çekiniyor? Eski Hearts sportif direktörü ve menajeri Joe Savage, konu hakkında BBC’ye verdiği demeçte oyuncu satın alma veya kiralama kararı verirken birçok faktörün etkili olduğunu söylüyor ve devam ediyor: "Sakatlıklar, cezalı oyuncular, takımın ligdeki pozisyonu transfer konusunda belirleyici oluyor. Ancak ocak ayının en zor yanı, kimsenin en iyi oyuncularını kaybetmek istememesi."

Ocak ayının son gününde, Londra derbisinde West Ham, zorlu Chelsea deplasmanında. Ara transferin hareketli takımı, Fulham’dan kanat oyuncusu Adama Traore’yi kadrosuna katarken takımın bekleneni veremeyen santrforu Niclas Füllkrug’ü sezon sonuna kadar AC Milan’a kiraladı. Bordo mavili takım küme düşme potasında, en yakın rakibi Nottingham Forest’in beş puan gerisinde. Maça gelince, Chelsea, West Ham'a karşı oynadığı son dört lig maçını toplamda 15-2'lik skorla kazandı. Bu, 2006 ve 2008 yılları arasında elde ettikleri altı maçlık galibiyet serisinden bu yana rakibe karşı en uzun galibiyet serisi. Doğu Londra takımının Chelsea deplasmanlarında bahtı kapalı, son 19 Chelsea deplasman maçından sadece birini kazanabildiler (4 beraberlik, 14 mağlubiyet). Kasım 2019'daki 1-0'lık galibiyetten bu yana üst üste beş maç kaybettiklerini hatırlatalım. Chelsea’nin parlayan oyuncusu 25 yaşındaki Arjantinli Enzo Fernandez, 2025 senesinde takımda hiçbir oyuncu gol ve asist sayısında onun kadar üretken olamadı. Bu sezon 22 maçta 7 gol iki asisti bulunuyor.

Ev sahibi Chelsea 4-2-3-1 dizilişinde; kalede Sanchez, savunmada Gusto, Chalobah, Badiashile, Hato, orta sahada Fernandez, Caicedo, ileri uçta Gittens, Palmer, Garnacho, önlerinde gol umutları Delap. Misafir West Ham aynı dizilişte; kalede Areola, savunmada Wan-Bissaka, Mavropanos, Todibo, Diouf, orta sahada Soucek, Fernandes, ileri uçta Bowen, Pablo, Summerville, önlerinde 11 numaralı santrfor Castellanos.

Henüz 2. dakikada gole yaklaşıyor West Ham, Chelsea’nin geriden çıkarken kaptırdığı pozisyonda Castellanos’un sol çaprazdan vuruşu kaleci Sanchez’de kalıyor. İlk bölümde oyunu geriden kuran rakibi karşısında 3. bölgede baskıda West Ham, Chelsea savunmadan çıkarken top kayıpları yapıyor. 7’de öne geçiyor misafir takım, Wan-Bissaka’nın sağdan başlattığı atakta Bowen’in orta-şut karışımı vuruşu uzak köşeden ağlarla buluşurken West Ham tribünü yıkılıyor. Pozisyonda kaleci Sanchez yer tutuşunda hatalı.

İlk 15 dakikada topa sadece yüzde 20 oranında sahip olmasına rağmen rakibi geride eksik yakaladığı üç pozisyonda gole yaklaşıyor West Ham, savunmanın sağında Wan-Bissaka çabukluğuyla göze batan oyuncuları. 16’da Bowen’in savunma arkasında enfes pasında Castellanos, Sanchez’i geçemiyor, geriye düştükten sonra savunmada tedirgin Chelsea. Üç dakika sonra Chelsea’nin kullandığı duran topta Palmer’ın vuruşu kaleci Areola’da kalıyor, baskılı görüntüsüne rağmen net pozisyon üretemiyor mavili takım.

26’da Chelsea’de sakatlanan Gittens yerini Neto’ya bırakıyor, o dakikaya kadar rakip ceza sahasında topla altı kez buluşurken sadece bir pozisyonda kaleyi buluyorlar. 30. dakikaya kadar West Ham savunmasının merkezinde Mavropanos hava toplarında etkili, 1.94’lük stoper karşısında Delap pozisyon bulamıyor.

37’de fark ikiye çıkıyor, sağdan Bowen’in başlattığı atakta Wan-Bissaka’nın yerden ortasını sert vuruşla sağ köşeden ağlara gönderen Summerville, Chelsea savunmasının solunda Cucurella’nın yokluğunda açıklar veriyor. West Ham’ın topa yüzde 27 oranında sahip olduğu, rakip kaleyi beş kez yokladığı devre 2-0 kapanıyor.

İlk yarının özeti, Alejandro Garnacho ile Aaron Wan-Bissaka arasındaki mücadele farkıydı. Wan-Bissaka, eski Manchester United takım arkadaşının savunma bölgesinde üstünlüğünü göstermekle kalmadı, aynı zamanda West Ham'ın ataklarının %56'sı sağ kanattan gerçekleşti.

2. devrenin başında Chelsea’de üç değişiklik, sol tarafta Hato, Badiashile ve Garnacho yerlerini Cucurella, Fofana ve Pedro’ya bırakıyor. Fofana savunmanın merkezinde yerini alırken Cucurella sola geçiyor. 48’de 3. gole yaklaşıyor West Ham, Summerville’nin başlattığı atakta Fernandes’in vuruşunda gole izin vermiyor Sanchez. Devrenin ilk bölümünde önde olmanın verdiği özgüvenle 3. bölgeye kalabalık çıkıyor West Ham, solda Summerville çabukluğuyla göze batan oyuncuları.

56’da Chelsea atağında Cucurella’nın yerden ortasında Delap’ın dokunuşu az farkla dışarı çıkarken kaçan gole hayıflanıyor ev sahibi tribünler, ama üç dakika sonra fark bire iniyor. Fofana’nın uzak direğe enfes ortasında Pedro’nun kafa vuruşu ağlarla buluşurken skor 2-1’e geliyor. Değişikliklerin hareket getirdiği dakikalarda baskıyı artırıyorlar, 60’dan sonra oyunu rakip sahaya yıkarken West Ham sahasından çıkmakta zorlanıyor. 65’te forvet hattından Pablo’nun yerine savunmaya Kilman’ı oyuna alıyor West Ham’ın hocası Nuno Espirito Santo, takım 4-4-1-1’e dönüyor.

70’te beraberliği yakalıyor Chelsea, Neto’nun soldan ortasında Gusta’nın uzak direkte kafa vuruşunu yakın mesafeden tamamlayan Cucurella, skor 2-2’ye gelirken ev sahibi tribünler 2. devrede coşan takımını alkışlıyor. 75’te West Ham’da forvette Castellanos yerini Wilson’a bırakıyor. Son bölümde baskıyı artıyor Chelsea, sol kanatta Cucurella ve Pedro devrenin fark yaratan oyuncuları.

81’de Chelsea’de savunmanın sağında Gusto yerini James’e bırakırken West Ham’da Traore ve Scarles, Bowen ve Diouf’un yerlerine sahada. 85’te Chelsea’de sarı kartı gören Caicedo. Akabinde net fırsatı kaçırıyor West Ham, soldan kullanılan duran topta Soucek'in pasında Todibo’nun yakın mesafeden vuruşunda direkler gole izin vermiyor. Beş dakika uzatılan maçta galibiyet golünü 90+3’te buluyor Chelsea, Pedro’nun asistinde Fernandez’in yerden vuruşu ağlarla buluşurken skor 3-2’ye geliyor.

Tansiyonun yükseldiği uzatmanın son dakikasında West Ham’da Todibo kırmızı kartla oyundan ihraç edilirken iki farkla geriye düştüğü maçı 3-2 kazanan Chelsea sıralamada 4. sıraya yükseliyor. 39.430 taraftarın şahitliğinde Premier Lig tarihinde ilk kez iki farka geriye düştükleri maçı kazandılar.

West Ham’a gelince, ilk devrede çok üstün oynayıp iki golle öne geçtiği maçı ikinci devrede kalesinde gördüğü üç golle kaybederken kümede kalma mücadelesinde ağır yara aldı.