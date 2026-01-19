Premier Lig Seyir Defteri: West Ham United, Tottenham deplasmanında umut ışığı

Bilmeyeneler için, futbolda ofsayt kuralı, 1863'te yasalaştırıldığından bu yana sadece iki büyük değişikliğe uğradı, 1925 ve 1990 yıllarında. 1990'daki son değişiklik, savunma ağırlıklı futbolun hâkim olduğu bir Dünya Kupası'nın ardından geldi. İtalya'daki maç başına 2,21 gol ortalaması, turnuva tarihinin en düşük ortalaması olurken IFAB ofsayt kuralını değiştiriyor, daha fazla hücum oyununu teşvik ediyordu.

Değişikliğe göre, hücum oyuncusunun savunma oyuncusuyla aynı hizada olması ofsaytı bozacak, haliyle golü düşünen takımlar avantajlı olacaktı. Ancak VAR’ın hayatımıza girmesi, buz gibi gollerin santimetre hesaplarıyla iptal edilmesi nedeniyle kural yeniden tartışmaya açıldı. Günümüzde FIFA'nın ‘Küresel Futbol Geliştirme Başkanı’ olarak görev yapan Arsene Wenger ofsayt kuralını devrimleştirecek kural değişikliğini gündeme getirdi ve “hücum oyuncusunun vücudunun herhangi bir kısmı savunmacıyla aynı hizada ise ofsayt olmamalı” dedi. Başka bir deyişle, hücum oyuncusu ile sondan bir önceki rakip oyuncu arasında -kalecinin normal pozisyonu göz önüne alındığında- tam bir boşluk olması gerekiyor. Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), gelecek sezon için olası değişiklikleri görüşmek için toplandığında konu tekrar gündeme gelecek. ‘Daylight rule’ (oyuncular arasında gün ışığı) kuralı kabul görür mü zaman gösterir.

Dönelim Premier Lig’e, Ocak ortasında küme düşme potasında, 18. sırada West Ham, en yakın rakibi Nottingham Forest’in yedi puan gerisinde. En son 2010-11 sezonunda Birmingham City ve Blackpool ile birlikte küme düşen takım ertesi sezon Championship’i 3. sırada bitirip play-off maçları sonunda bıraktığı yere dönüyordu. O süreçten sonra yedi teknik direktörle çalıştılar, 2025 Eylül’ünden beri takımın başında bulunan Nuno Espirito Santo, ne kadar dayanır zaman gösterir. Aydınlık bir Ocak gününde son altı maçından sadece bir puan çıkartabilen takım Londra derbisinde, Tottenham deplasmanında. West Ham’ın rakibi karşısında bahtı kapalı, Tottenham’a karşı son sekiz lig maçından sadece birini kazandılar. Bordo mavililer bu sezon derbilerin hüsran takımı, bu maça kadar altı Londra derbisinin tamamını kaybettiler. İngiliz birinci ligi tarihinde sadece iki takım arka arkaya 7 veya daha fazla Londra derbisini kaybetti: Fulham (Ağustos 2018'den Kasım 2020'ye kadar 13 maç) ve QPR (Ağustos 1995'ten Ocak 1996'ya kadar 7 maç).

Ev sahibi Tottenham 4-2-3-1 dizilişinde; kalede Vicario, savunmada Porro, Romero, Van de Ven, Davies, orta sahada Gray, Gallagher, ileri uçta Odobert, Simons, Tel, önlerinde gol umutları Muani. Misafir West Ham aynı dizilişte; kalede Areola, savunmada Wan-Bissaka, Mavropanos, Todibo, Scarles, orta sahada Soucek, Fernandes, ileri uçta Bowen, Pablo, Summerville, önlerinde gol umutları Castellanos. Henüz 50. saniyede hava topu mücadelesi sonrasında sarı kartı görüyor West Ham’ın 11 numarası Castellanos, rakibe müdahalesi sert ve gereksiz. Maça ofansif başlıyor beyaz formalı Tottenham, 4’te sağdan ortalanan topta arka direkte Odobert isabetsiz vuruyor, Ocak transferinde Atletico Madrid’den 35 milyon Sterlin karşılığında takıma katılan Callagher yeni takımında ilk kez sahada. 8’de sağdan kullandıkları ilk kornerde rakip savunmayı geçemiyorlar, açılış dakikalarında West Ham savunmada kalabalık. 14’te ilk tehlikeli atağında gole yaklaşıyor misafir takım, Wan-Bissaka’nın sağdan ortaladığı topta Pablo’nun kafa pasında Castellanos’ın dönerek vuruşu az farkla dışarda. Akabinde öne geçiyorlar, 15’te Fernandes’in pasında Summerville’nin soldan ceza sahasına taşıyıp vurduğu pozisyonda top rakip savunmaya çarpıp ağlarla buluşuyor. Pozisyonda Tottenham savunması topa müdahalede ağır kalıyor. Akabinde Tottenham savunmasında sakatlanan Davies sedyeyle sahadan çıkarken yerini Spence alıyor. İlk 15 dakikada Tottenham topa yüzde 69 oranında sahip olurken rakip kaleyi üç kez yokluyor. 24’te net fırsatı kaçırıyorlar, sağdan Tel’in ortaladığı topta Odobert yakın mesafeden Areola’yı geçemiyor, o dakikaya kadar rakip ceza sahasında topla beş kez buluşurken son vuruşlarda etkisizler. 30’dan sonra oyunu rakip sahaya yıkılıyorlar, ancak orta sahada yaratıcı oyuncu eksikliği aşikâr. 37’de sağdan kullandığı kornerde Bowen’in vuruşuyla topu ikinci kez rakip ağlara gönderiyor West Ham, ancak VAR incelemesinden ofsayt kararı çıkıyor, gol geçersiz. 39’da Tottenham orta sahasında sarı kartı gören Gray, ev sahibi rakibin çabuk çıktığı anlarda dengesiz yakalanıyor. 45’te Tottenham’da sarı kartı gören Romero. West Ham’ın topa yüzde 43 oranında sahip olduğu, rakip kaleyi 10 kez yokladığı sekiz dakika uzatılan devre tek gollü üstünlüğüyle kapanıyor. Devrenin bitiş düdüğüyle birlikte ev sahibi tribünlerden takıma yükselen tepkiler hocaları Thomas Frank adına düşündürücü.

2. devrenin başında Tottenham’da orta sahada Gray’in yerini Bissouma alıyor. 48’de Tottenham atağında Simons’un pasında Bissouma’nın vuruşu kaleci Areola’da kalıyor, ilk bölümde ofansif ev sahibi 3. bölgeye kalabalık çıkıyor. 52’de West Ham’da sarı kartı gören Bowen. Dört dakika sonra Tottenham’da Van de Ven sarı kartı gören oyuncu. 59’da ikinci gole yaklaşıyor West Ham, Summerville’nin sağdan ortaladığı topta Pablo’nun vuruşu az farkla dışarda, Tottenham savunmada tedirgin. 62’de Tottenham atağında Odobert’in pasında Bissouma’nun vuruşunu sağ köşeden çıkartıyor Areola, sonrasında Tel yerini Solanke’ye bırakıyor. 64’te beraberliği yakalıyorlar, Porro’nun sağdan ortasında arka direkte kafayı vuran Romero, skor 1-1’e geliyor. Golden sonra iki takım da geniş alanları kullanarak 2. bölgeyi çabuk geçerken pozisyonlar buluyor, 68’de West Ham atağında Wan-Bissaka’nın sağdan ortasında Castellanos’un volesiyle ikinci gole yaklaşıyor West Ham. 72’de sarı kartı gören Soucek. 73’te Tottenham atağında ilk golde olduğu gibi Porro sağdan ortalıyor, ancak Romero’nun kafa vuruşu isabetsiz. Son bölümde tempoyu yükseltiyorlar, iyi mücadele etmelerine rağmen final paslarında etkisizler. 78’de Tottenham’da Spence sarı kartı gören oyuncu sonrasında West Ham’da Pablo yerini Rodriguez’e bırakıyor. 89’da maçın muhtemel kırılma anı, Tottenham atağında Simons’un vuruşunu sağ köşeden çıkartıyor Areola, 23 numaralı kaleci o kurtarışla skoru dengede tutuyor. Altı dakika uzatılan maçın 3. uzatma dakikasında üç puanı kapıyor West Ham, sağdan kullandıkları, Tottenham savunmasının uzaklaştırmadığı topu ağlara gönderen Wilson, pozisyonda Tottenham kalesinde Vicario’nun yan top zafiyeti golü hazırlayan etkenlerden. 60.857 taraftarın şahitliğinde 2-1’lik skorla altın değerinde üç puanı kapan West Ham lige tutunma mücadelesinde umutlanıyor. Ligde son 10 maçta dört beraberlik, altı mağlubiyet alırken galibiyet sevinci yaşamadılar. Tottenham deplasmanı onlar adına umut oldu.

Maçın adamı: West Ham’a üç puanı getiren Callum Wilson...