Premier Lig Seyir Defteri: Wolverhampton Wanderers, Matheus Cunha’nın yükselişi

İngiltere’nin soğuğa teslim olduğu kış günlerinde, sevilmeyen milli maç arasından sonra Premier Lig’e dönüş. Zirvede Arne Slot’un Liverpool’u, bu sezon sadece iki maçta puan kaybı yaşayan kırmızılı takım en yakın rakibi Manchester City’e beş puan fark atmış durumda. Enfes futbol sitesi Opta’ya göre Liverpool yüzde 62,3’lük oranla şampiyonluğun favorisi, ikinci sırada yüzde 32,4 oranla son dört sezonun şampiyonu Manchester City, üçüncü sırada son maçlarda düşüş yaşayan Arsenal, sadece yüzde 4,8 vermişler Kuzey Londra’nın şampiyonluğa hasret Topçularına. Zirvenin berraklığına karşı ligin dibi karışık, ilk sekiz maçın ardından dört takımın galibiyeti bulunmuyordu ancak üç maç sonrasında Ipswich Town, Crystal Palace, Wolverhampton Wanderers ve Southampton hanelerine birer galibiyet yazdırdı. Bu dönemde iki galibiyet alan Everton ve Leicester, küme düşme potasının üç puan önünde, ama rahat değil.

Dondurucu soğuğun yerini yağmura ve kasvete bıraktığı Londra gününde 11 maçta sadece bir galibiyet alan, altı puanla 19. sıradaki Wolverhampton Wanderers, zorlu Fulham deplasmanında. Fulham’ın rakibe karşı şansı tutmuyor, Wolves karşısında son sekiz lig maçının sadece birini kazandılar (3B, 4M), geçen sezon Craven Cottage’da oynanan maç 3-2’lik skorla tamamlanmıştı. Wolves’un deplasman karnesi sevdalıları adına kaygı verici, geçen sezonun Şubat’ından bu yana ligde üst üste maç kazanamadılar; deplasmanda ise son 11 lig maçında galibiyetleri bulunmuyor (4B,7M), bu sürede kalelerinde 28 gol gördüler. Sarı siyahlıların Londra deplasmanlarında bahtı kapalı, başkentte son 10 lig maçının yedisini kaybettiler (3G), bu maçlarda ortalama 4,5 gol izledi taraftarlar. Fulham’ın parlayanı Alex Iwobi, ligde yalnız Dejan Kulusevski (25), Cole Palmer (25) ve Bernardo Silva (23) açık oyunda 7 numaradan fazla gol fırsatı yarattı. Wolves’un göze batanı Matheus Cunha, geçen sezonun başından bu yana ligde 17 gol, 9 asistle takımının gollerinin yüzde 39’una direk katkı sağladı, Brezilyalının son üç deplasman maçında üç golü bulunuyor.

Ev sahibi Fulham 4-2-3-1 dizilişinde; kalede Leno, savunmada Tete, Andersen, Bassey, Robinson, orta sahada Pereira, Lukic, ileri uçta Iwobi, Smith-Rowe, Nelson, önlerinde golcüleri Jimenez. Misafir Wolves 3-5-2 dizilişinde, Kalede Jose-Sa, savunmada Semedo, Gomes, Aït-Nouri, orta sahada Bellegarde, Gomes, Andre, Lemina, Rodrigo, ileri uçta Larsen, Cunha. Maça iştahlı başlıyor mor formalı Wolves, savunmadan uzun toplarla çıkarken solda 10 numaralı Cunha ile pozisyon üretmeye çalışıyorlar. 4’te soldan kullandığı maçın ilk kornerinden Jimenez’in kafa vuruşundan sonuç alamıyor Fulham, 7 numaranın ligde 4 gol iki asisti bulunuyor ama bitiriciliği eski günlerinden uzak. 11’de Wolves atağında Lemina’nın pasında Gomes’in uzaklardan vuruşu Fulham kalesinde Leno’da kalıyor. İlk 15 dakikada topa yüzde 52 oranında sahip olan Fulham kullandığı üç kornerde rakip savunmayı geçemiyor, Wolves savunmasının merkezinde 1.87’lik Toti Gomes hava toplarında etkili. 17’de net fırsatı kaçırıyor Fulham, Robinson’un soldan ortasında Jimenez yakın mesafeden direkleri geçemiyor, maçın muhtemel kırılma anı. Üç dakika sonra aradıkları golü buluyorlar, Tete’nin asistinde Iwobi sağ çaprazdan uzak köşeye enfes vuruyor, Wolves kalesinde Jose-Sa çaresiz. 2. bölgede kaptığı toplarda direk rakip kaleye yöneliyor siyah beyazlılar, solda Robinson, bu sezon direkt ataklarda (en az sayıda pasla, mümkün olduğu kadar hızlı ve doğrudan topu şut pozisyonuna getirme girişimi) Tottenham’dan sonra (32) en fazla gol pozisyonu üreten takım Fulham (31). İkinci gol beklenirken, 31’de iki pasta beraberliği yakalıyor Wolves, Lemina’nın savunma arkasında enfes pasında Cunha topu ağlara gönderen oyuncu, golde zamanlaması, bitiriciliği takdire şayan. 36’da Wolves savunmasında Semedo’nun sakatlığı nedeniyle duruyor oyun, sonrasında sahaya dönüyor 22 numara. 45+3’te Fulham’da sarı kartı gören Bassey. Wolves’un topa yüzde 50 oranında sahip olduğu, rakip kaleyi üç kez yokladığı devre karşılıklı gollerle kapanıyor.

2. devrenin başında takımlar aynı kadrolarla sahada. Devrenin başında ilk devrede olduğu gibi topa sahip takım Fulham, ancak net pozisyon üretemiyorlar. 53’te öne geçiyor misafir takım, rakip savunmanın dengesiz yakalandığı pozisyonda Cunha’nın asistinde Gomes ceza sahasında sağ çaprazdan uzak köşeye yerden sert vuruyor, skor 1-2’ye geliyor. Geriye düştükten sonra oyunu rakip sahaya yıkıyor Fulham, Wolves takım halinde savunmada. 59’da Smith-Rowe ve Pereira yerlerini Cairney ve son maçların golcüsü Wilson’a bırakıyor. 8 numaranın maça ilk 11’de başlamaması tartışma konusu. 63’te maçın kırılma anı, Fulham savunmasının çıkarken kaptırdığı topta Gomes gol vuruşunu yapamıyor, misafir takım adına net gol fırsatı. 68’de Fulham’da sarı kartı gören savunmada Tete. Akabinde Larsen’in vuruşuyla rakip kaleyi yokluyor Wolves, Fulham’da Tete, Nelson ve Jimenez’in yerlerine Castagne, Traore ve Muniz sahada. 70’de Wilson’un vuruşuyla beraberliğe yaklaşıyorlar, ancak 8 numara direkleri geçemiyor. Son bölümde beraberlik için yükleniyorlar, ancak alıştığımız tempo ve pas trafiğinden uzaklar. Beraberlik golü için yüklendikleri 87’de savunmada eksik yakalanıp kalelerinde 3. golü görüyorlar, Gomes’in asistinde Matheus Cunha’nın sağ üst köşeye enfes vuruşu ağlara giderken kale arkasını dolduran Wolves taraftarlarının sevinci görülmeye değer. Yedi dakika uzatılan maçta, 90+5’te Larsen’in asistinde Guedes’in yerden vuruşuyla bir gol daha buluyor Wolves, Fulham dağılıyor. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca 26.685 taraftarın şahitliğinde 4-1 kazanıp küme düşme potasının üstüne çıkıyor Wolves, Fulham’ın ligde galibiyet serisi sona eriyor. Matheus Cunha 2023 Ocak ayında Atletico Madrid’den kiralık olarak katıldı. 2023-24 sezonunda 14 gol, 8 asistle takımın parlayanıydı. Bu sezon 5 gol iki asistle gollerine devam ediyor. Transfer döneminde taliplileri sıraya girecektir sanırım. Maçın adamı Matheus Cunha.