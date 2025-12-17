Premier Lig Seyir Defteri: Wolverhampton Wanderers; umutlar tükenirken

Bir seneyi daha geride bırakmaya hazırlandığımız zamanlarda Premier Lig’in dibinde Wolverhampton Wanderers, West Midlands bölgesinin 250 bin nüfuslu şehrinin sarı siyahlı takımı. Bu sezon sevdalıları mutsuz, son maçta evinde Manchester United’a farklı yenilmelerinin ardından 15 maçta sadece 2 puan toplarken, Premier Lig tarihinde aralık ayı ortasına kadar en düşük puanı toplayan takım oluyordu. Ada futbolunun yaşı yeten meraklıları hatırlar, Derby County, 2007-08 sezonunda 38 maçta mümkün olan 114 puandan sadece 11’ini toplayarak lig tarihinin en az puanıyla küme düştü. O sezon sadece 1 maç kazanırken, 8 maç berabere kalıp, 29 maç kaybettiler; 20 gol atıp 89 gol yediler ve Pride Park’ta hatırlamak istemeyecekleri bir sezonda -69 gol farkıyla bitirdiler. Gidişata bakarak, bir sezonda en az puan toplama talihsizliğine sahip Derby County’nin istenmeyen rekorunu kıracak gibi Wolves, ligde 19 maçtır galibiyet alamayan takım son 8 maçından puan çıkartamadı.

Serin bir aralık ayı akşamında, gün son maçında Wolves zorlu Arsenal deplasmanında. Ev sahibi, Wolves’a karşı son 8 lig maçını kazandı; 2010-19 arasında Burnley’e karşı elde ettikleri 10 maçlık galibiyet serisinden bu yana bir rakibe karşı elde ettikleri en uzun galibiyet serisi. Misafir takımın Arsenal karşısında bahtı kapalı, rakibe karşı evlerinden ırak son 14 lig maçının sadece 1’ini kazanabildiler (4 beraberlik, 9 mağlubiyet). İlginç veri, Arsenal’in bu sezon ligde kaydettiği ilk 17 golün 12’si duran top pozisyonlarından geldi. Viktor Gyökeres’in kasım ayında Burnley karşısında attığı kafa golünden bu yana, son 11 lig golü akan oyundan buldular.

Ev sahibi Arsenal 4-3-3 dizilişinde; kalede Raya, savunmada White, Saliba, Hincapie, Timber, orta sahada Eze, Zubimendi, Rice, ileri uçta Saka, Gyökeres, Martinelli. Misafir Wolves 3-5-2 dizilişinde; kalede Johnstone, savunmada Mosquera, Agbadou, Gomes, orta sahada Doherty, Joao Gomes, Andre, Krejci, Wolfe, ileri uçta Larsen, Hee-Chan.

Maça baskılı başlıyor başlıyor Arsenal. Topun rakipte olduğu anlarda takım halinde savunmada açık yeşil formalı Wolves, 16 maçta kalesinde gördüğü 33 golle Burnley ile ligin en cömert savunması. Arsenal ilk 15 dakikada topa yüzde 70 oranında sahip olurken rakip kaleyi bir kez yokluyorlar, Wolves rakip sahaya geçmekte zorlanıyor. Arsenal ilk bölümde tüm baskısına rağmen gol vuruşlarında etkisiz. 31’de Arsenal savunmasında sakatlanan White yerini Lewis-Skelly’e bırakıyor. Arsenal 33’te soldan arka arkaya kullandığı iki kornerde golü bulamıyor, bu sezon duran toplardan buldukları 12 golle ilk sıradalar. Devrenin son bölümünde baskıyı ve tempoyu artırıyorlar, sağda Saka kalabalık rakip savunma karşısında kilidi açacak oyuncuları ancak yaratıcı oyuncuları Odegaard’ın yokluğunda aradığı pasları bulamıyor. Arsenal’in topa yüzde 72 oranında sahip olduğu, rakip kaleyi 6 kez yoklayıp bulamadığı 4 dakika uzatılan devre ev sahibi tribünlerin homurtuları eşliğinde golsüz sonuçlanıyor.

***

2. devrenin başında takımlar aynı kadrolarla sahada. İlk bölümde geniş alanları kullanarak oyunu rakip sahaya yıkıyor Arsenal, ancak 50. dakikaya kadar rakip kaleyi bulan vuruşları bulunmuyor. 57’de üç değişiklik yapıyor hocaları Mikel Arteta; Eze, Martinelli, Zubimendi yerlerini Odegaard, Trossard, Merino’ya bırakıyor. 60’ta Wolves’ta sarı kartı gören Hee-Chan, rakibe sert müdahalesi kırmızıya yakın. 65’te Wolves savunmasında Doherty, Gyökeres’e sert müdahalesi sonucu sarı kartı gören oyuncu. Üç dakika sonra Rice’ın gollük vuruşunu sol köşeden uzanarak çıkartıyor Johnstone, 32 yaşındaki 1.93’lük kaleci o dakikaya kadar hatasız oynuyor. 69’da Wolves savunmasında Doherty ve Larsen yerlerini Tchatchoua ve Arokodare’ye bırakıyor. Aradığı golü 70’te buluyor Arsenal, Saka’nın sağdan kullandığı kornerde top önce arka direğe sonra kaleci Johnstone’a çarpıp ağlarla buluşurken ev sahibi tribünler yıkılıyor. 70 dakika kalesini gole kapatan Johnstone yediği golde yer tutuşunda ve topa müdahalesinde hatalı. Wolves dakika 91’i gösterirken skoru koruma telaşındaki rakip karşısında beraberliği yakalıyor, Mane’nin ortasında kafayı vuran Arokodare topu ağlara gönderen oyuncu, Arsenal tribünleri şok yaşıyor. Wolves puanı kaptı derken 3 puanı getiren golü 90+4 buluyor ev sahibi, Saka’nın sağdan ortasında Jesus’dan önce kafayla topa müdahale eden Mosquera topu kendi ağlarına gönderiyor. 6 dakika uzatılan maçta başka gol olmayınca 60,242 taraftarın şahitliğinde 2-1’lik skorla 3 puanı kapan Arsenal maç fazlasıyla ikinci sıradaki Manchester City’nin 5 puan önüne geçiyor. Wolves’a gelince, 2 puanda ligin dibinde kaçınılmaz akıbeti bekliyorlar, 2017-18 sezonunun sonunda Premier Lig’e yükselen takım geçmiş sezonlarda elden çıkardığı oyuncuların bedelini ödüyor.

Maçın adamı: Arsenal’in kaptanı Bukayo Saka.