Prenses

“Prenses, nerede kaldın? Çok merak ettim. Telefonun da kapalı.”

“Şarjım bitti, geldim işte.”

“Bir yere mi uğradın?”

“Yürüdüm biraz. İyi oldu. Bütün gün hamburger patates kokusu, tepemde açık bekleyen aşağılık herif.”

“Nereden yürüdün?”

“İşten buraya.”

“Nasıl? Anlamadım... Yürünecek mesafe mi o? Niye yürüdün? Arada otoyol var, berbat mahalleler var. Yokuşu da mı yürüyerek çıktın?”

“Tamam, gerçekten kapatalım bunu. Geldim artık. Önemli bir şey değil.”

“Çok saçma ya, onca yol yürünür mü? Bir de bütün gün ayakta çalışıyorsun. Neden?”

“Param kalmadı da ondan. İlla söyleteceksin. Minibüs ve otobüs için 60 liram vardı ama harcadım. Yarın boş günüm ve maaş yatacak. Dünyanın sonu değil. Takılma bunlara, hastasın zaten.”

“Son parasını harcayıp on kilometre yürür mü insan? Birinden borç alsaydın...”

“Konuşacak halim yok. Uyumak istiyorum.”

...

“Mini burger 110 lira efendim.”

“Prensesli olan o mu?”

“Onlar Kids Menü... Menü alırsanız yanında prenses, dinozor veya aslan figürü hediye.”

“Fiyat aynı mı?”

“Kids Menü 150 lira.”

“...”

"Beyefendi sıra var, ne alıyorsunuz?”

“Kızım bu prenses oyuncağını istedi de. Sadece oyuncağı satıyor musunuz?”

“Maalesef ayrıca satılmıyor. Oyuncaklar menü alanlara...”

“Tamam. Biz yarın geliriz. Hadi kızım...”

“Bi dakka bi dakka... Pardon... Benim hatam. Bugüne özel indirim varmış, Kids Menü 110 liraya düşmüş. Al bakalım oyuncağını, hamburgerinizi de hazırlatıyorum.”

...

“150 liralık menüyü 110 liraya verdin...”

“Adamın parası yoktu, kızının halini görmedin mi? Verdim işte.”

“Kendi keyfine göre indirim mi yapacaksın? Rapor edeceğim seni...”

“Ne edersen et... 40 lirayı kasaya ekledim zaten. Bunu da rapor et.”

...

“Beğendin mi kızım hamburgeri?”

“Beğendim...”

“Haftaya yine gelelim mi buraya ister misin?”

“İsterim.”

“Oyuncağını beğendin mi?”

“Çok güzel. Eteği var. Bak kafasında taş var.”

“Taş değil, taç.”

“Taç var...”

“Sen benim neyimsin bakalım? Söyle babaya... Nesin sen?”

“...”

“Nesin?”