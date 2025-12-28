Prof. Dr. Onur Bilge Kula: Ey insan, insanlaş, insancılaş!

Gülşen İşeri

Türkiye’de bazı isimler vardır; yalnızca ürettikleriyle değil, taşıdıkları vicdan, kurdukları düşünsel bağlar ve zamana karşı aldıkları etik pozisyon ile konuşulurlar. Zülfü Livaneli, bu isimlerin başında gelir. Müzikten edebiyata, düşünceden toplumsal tanıklığa uzanan üretimi, onu yalnızca çok yönlü bir sanatçı değil; çağının sorularını omuzlayan, bu sorular karşısında söz almaktan kaçınmayan bir aydın olarak görünür kılar.

Onur Bilge Kula’nın kaleme aldığı Bir Rönesans İnsanı: Livaneli kitabı, tam da bu çok katmanlı kimliğe odaklanıyor. Kitap, Livaneli’nin müzik, edebiyat ve düşünce alanlarındaki üretimini felsefi ve estetik bir çerçevede ele alarak, bu üretimin dağılmayan; tersine birbirini besleyen bir bütünlük oluşturduğunu ortaya koyuyor. Kula’nın kavramsal okuması, Livaneli’nin sanatçı kişiliğini yalnızca çok yönlülükle değil, etik sorumluluk, insancıl duruş ve toplumsal bilinçle birlikte düşünmeye davet ediyor.

Bu çalışma, Livaneli’yi “anlatmak”tan çok, onu okumayı öneriyor. Sanatın, vicdanın ve direnmenin bugün ne anlama geldiğini; bir sanatçının üretimiyle çağını nasıl kayda geçirdiğini ve bir düşünürün bu üretimi nasıl kavramsallaştırdığını aynı zeminde buluşturuyor. Okuru ise tek bir temel sorunun etrafında topluyor: Bugün hâlâ çok yönlü, sorumlu ve insancıl bir aydın olmak mümkün mü?

Bu soruların izini sürmek için, Bir Rönesans İnsanı: Livaneli kitabı vesilesiyle Onur Bilge Kula ile bir araya geldik; vicdandan sanata, estetikten etiğe uzanan geniş bir söyleşi gerçekleştirdik.

Bu kitap Livaneli Kitabı’ndan Bir Rönesans İnsanı: Livaneli olarak çıktı. Livaneli’yi anlatmak, onun sanatsal dünyasına yolculuk yapmak nasıl bir duygu?

Zülfü Livaneli, 1970’li başından bu yana Türkiye’de ilerici-demokrat devinimin toplumsal-kültürel yaşamda etkinleşmesine kalıcı katkılar yapan az sayıda sanatçının başında gelir. İnsanın insan tarafından sömürülmesine ve baskılanmasına karşı ilkesel tutumuyla da öne çıkan bu çok-yönlü sanatçı, aynı zamanda insancıl duyarlılığın da simgesi olarak nitelendirilebilir. Söz konusu nedenlerle, Livaneli’nin sanat yapıtlarını irdelemek, onun estetik yetkinliğinin ayrımına varılmasına katkı yapmak, elbette güzel bir duygudur.

Akademik çalışmalarınız içinde bu kitabı nereye koyuyorsunuz?

Livaneli’nin sanat üretimini irdelemek, benim gibi yazın, dil ve bunları da kapsayan kültür felsefesi alanlarında çalışan bir bilimci açısından önemlidir. Türkiye’de bitirdiğim üniversite öğrenimimden sonra, ikinci üniversiteyi ve doktora öğrenimi, Almanya’da tamamladım. Bu akademik birikimim temelinde, Türkiye’deki sanat üretimini irdelemeye ve böylece estetik felsefesinin bilinmesine katkı yapmaya uğraştım. Livaneli ile ilgili yapıtım, bu kapsamda yayımladığım kitaplar arasında seçkin bir yer tutar.

Rönesans insanı derken sizce yalnızca çok yönlülükten mi söz ediyoruz, yoksa bir etik duruştan mı?

Rönesans kavramı, yeniden doğuşu, yeniden etkinleşmeyi, dolayıyla da yenileşme ve ilerlemeyi de kapsar. İnsanlığın tarihsel ilerleme sürecinin her aşaması gibi, bu kavram da geçmişin birikimi üzerinde yükselir ve onu aşmaya ortam hazırlar. Dolayısıyla, Rönesans kavramı, dünyasallaşmayı, çoğullaşmayı içerir ve yenileşmeyi imler.

Günümüzde bu kavram sizce hâlâ geçerli mi, yoksa nostaljik bir ideal mi?

Bilim, sanat, teknik gibi temel kültür üretimi alanlarında gerçekleştirilen ilerlemeler, elbette “Rönesans” kavramını da eleştirel değerlendirmekle anlaşılabilir ve kalıcılaşabilir. Öte yandan, her insan, her toplum, görece de olsa, geçmişi yüceltme eğilimi taşır. Ancak geçmişi yüceltme eğilimi başatlaştığı zaman, tutuculuğa, hatta gericiliğe ortam hazırlar. Bu nedenle, her kavram eleştirel irdelenmelidir; çünkü genel geçer kavram ve ülkü yoktur.

Livaneli’nin sanat, edebiyat ve düşünce pratiği bu kavramı nasıl güncelliyor?

Livaneli’nin sanat üretimi, Rönesans kavramını, yenilenme eğilimini güçlendirir; ancak bununla yetinmez, bunun ötesine geçer. İnsancılık, çoğulculuk, buna bağlı olan tolerans, sürekli gelişen ve güçlenen bir süreçtir. Rönesans ise, yaklaşık beş yüzyıldan bu yana kullanılan bir kavramdır. Özgürlük ve uygarlaşma savaşımı, bu kavramın birikimini güncelleştirdiği gibi, bunun çok ötesine geçer.

Arka kapakta Livaneli için "bu topraklara adanmış bir kültür sanat hazinesi" ifadesi var. Sizce bir sanatçıyı "hazine" yapan şey üretimin çokluğu mu, yoksa bıraktığı düşünsel iz mi?

Sanat, sanat yapıtlarından oluşur. Sanat yapıtlarını yaratanlar ise, sanatçılardır. Dolayısıyla, bir sanatçıyı “hazineye” ya da kalıcı bir varlığa dönüştüren temel öğe, ürettiği estetik niteliği yüksek ve tüm insanlığı devindiren yapıtlardır. Bir sanatçıyı, kalıcılaştıran etmen ise, ürettiği yapıtların sayısal çokluğu değil, yapıtlarının estetik-insancıl niteliğidir. Bu özellikler, Livaneli’de yeterince vardır.

Kitapta Livaneli’nin temas ettiği tüm sanat alanlarını birlikte ele alıyorsunuz. Bu çok yönlülüğü bir "dağılma" değil de bir bütünlük olarak okumayı nasıl mümkün kıldınız?

Estetik felsefesinde bilinen bir ilke vardır: Bir sanat dalına ilişkin kuramlar, öbür sanat dallarına da uyarlanabilir, hatta onlar için de geçerlidir. Livaneli gibi, birçok sanat dalında estetik niteliği yüksek yapıt üreten, bu niteliğiyle de çoğul sanatçı nitemini hak eden bir sanatçının, çeşitli sanat dalında ürettiği yapıtları irdelemek, yukarıda belirttiğim estetik felsefesi uyarınca, dağılmadan çok bütünleştirmeye elverişlidir. Bununla birlikte, şu estetik kuralı da vurgulamak gerekir: Walter Benjamin’in çok tutarlı belirlemesiyle, sanat eleştirisinin ya da estetik değerlendirimin işlevi, irdelenen sanat yapıtının özünü, niteliğini ortaya çıkarmaktır. Bu estetik ilke, edimselleştirilmek koşuluyla, dağılma değil, bütünleştirme kolaylaşır.