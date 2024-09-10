Profesyonel liglerin yeni kulübü Bromley FC

Ada futbolunun yaşı yeten meraklıları hatırlar, 2006-08 arasında İskoçya’nın Dunfermline Athletic, sonrasında Hibernian kulüplerinde adını duyurmuş, 2011-12 sezonunda o dönem Championship’te mücadele eden Leicester City’de parlamıştı futbolun sevilen stoperi. Savunma oyuncuları genelde pek sevilmez ama o, güzel oyunun en hoş, mütevazı aktörlerinden biriydi. Trabzonspor ve Palermo macerasından sonra Leeds United ile Ada futboluna döndü, 2017-18 sezonunda Cardiff City’de Premier Lig’e yükselmenin sevincini yaşıyor, o sezon maç kaçırmadan 46 maçta sahaya çıkarak Championship’te “Yılın Takımı”nda yer alıyordu. Cardiff City kulübü Ocak 2021’de 35 yaşındaki oyuncunun kanser tedavisi gördüğünü duyuruyor, sonrasında uzun tedavisinin ardından yeşil sahalara dönüyordu. Geçen günlerde, bizim coğrafyada Adanaspor’un başında teknik direktörlüğe adım attığı zamanlarda, 39 yaşında amansız hastalığın pençesinde aramızdan ayrıldı Souleymane “Sol” Bamba. Cardiff City’den takım arkadaşı Andy Campbell, “o güzel oyunda karşılaştığım en iyi adamlardan biri” olarak tanımlamış eski takım arkadaşını. Takımın o dönem hocalığını yapmış Neil Warnock, Sol Bamba’nın gülümsemesinin en güzel anılarından biri olduğunu, Fildişili savunmacıyı hep o güzel gülümsemesiyle hatırlayacağını dile getiriyordu. Son sözü eski takım arkadaşı Junior Hoilett’e bırakalım: “Huzur içinde yat büyük adam, her zaman hatırlanacaksın.”

Dönelim futbola. Ev sahibi Colchester United 3-1-4-2 dizilişinde, kalede Macey, savunmada Hunt, Flanagan, Iandolo, önlerinde Read, orta sahada Egbo, Bishop, Payne, Anderson, Tovide, ileride gol umutları Taylor. Misafir Bromley 3-4-1-2 dizilişinde, kalede Smith savunmada Grant, Webster, Odutayo, orta sahada Imray, Charles, Arthurs, Topalloj, önlerinde Whitely, ileride gol Cheek, Dinanga ikilisi. 22’de penaltı kazanıyor Bromley, Colchester savunmasında Iandolo’nun rakibe müdahalesi çok sert, sarı kartı görüyor 3 numara. Bromley’de penaltıyı sol köşeden gole çeviren Cheek, misafir takım hak ettiği golle öne geçiyor. 25’te Bishop’un pasında Payne müsait pozisyonda isabetsiz vuruyor. İki dakika sonra sarı kartı görüyor 9 numara. İki takımın da rakip kaleyi 4 kez yokladığı 4 dakika uzatılan devre Bromley’nin tek gollü üstünlüğüyle kapanıyor.

2. devrenin başında takımlar aynı kadrolarla sahada. 49. dakikada Bromley’de sarı kartı gören Odutayo. 54’te Colchester savunmasında Hunt yerini Edwards’a bırakıyor. 6 dakika sonra skoru eşitliyor 23 yaşındaki oyuncu, Payne’nin enfes ortasını sert vuruşla sol üst köşeden ağlara gönderiyor. 3 dakika sonra sarı kartı görüyor 21 numara. Beraberlik golü ateşliyor ev sahibi takımı, 71’de Anderson ve Bishop yerlerini Gordon ve Woodyard’a bırakıyor. Uzatma dakikalarında ikinci sarıdan ihraç ediliyor Bromley’de Topalloj, kalan dakikalarda başka gol olmayınca topa yüzde 39 oranında sahip olan, rakip kaleyi 9 kez yoklayan Bromley sahadan 1-1’lik skorla ayrılırken ligde 11. sıraya yükseliyor. Maçı 4.877 taraftarın izlediğini, takımlarını izlemek için 609 Bromley sevdalısının yaklaşık 100 kilometre yol katettiğini hatırlatalım. Anlayacağınız, Ada futbolda sevdanın ligi olmuyor. Maçın adamı: Colchester’da oyuna sonradan girip takımına puan getiren golü kaydeden Owura Edwards.