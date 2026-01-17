Psikanaliz çözülmeye muhtaç bir alanı çağırır

Kurtul Gülenç ve Önder Kulak "çağdaş Fransız felsefesi, Hegelcilik ve psikanaliz" üzerine Nami Başer ile konuştu.

Çağdaş Fransız felsefesinin güncel felsefe tartışmalarına (özellikle 1960’lar sonrasında) yaptığı katkılar hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Üç açıdan katkısı olmuştur: Alman idealizmiyle Alman fenomenolojisini, Descartes sonrası Fransız felsefesiyle harmanlayan bir senteze ulaşmış olması, bilimlerdeki gelişmelerden haberdar bir felsefe oluşturması, edebiyatla felsefeyi buluşturması. Tabii şunu eklemeliyim: ben felsefeden daha çok tarihe önem veririm. 4 Ekim 1958’den itibaren Fransa’da 5. Cumhuriyet başlamıştır. Charles de Gaulle’ün Cezayir’de sömürgecilikten vazgeçmesiyle Fransa’da farklı bir döneme girildi.

O dönemde yepyeni bir modele, Amerikan tarzı başkanlık sistemine geçildi. Hatta bu tarihsel geçişin etkisini felsefi açıdan göstermek için size şunu söyleyeyim: Michel Foucault “Akıl Hastalıkları ve Kişilik” adlı eserini 1953 yılında yayınlamıştı. Bu dönemde henüz 4. Cumhuriyet yürürlükteydi. Özellikle savaştan sonraki dönemde Hegel, Husserl, Heidegger üçlüsü hemen hemen tüm felsefi tartışmalarda yürürlükteydi. Fransızlar fenomenolojiyi üç düşünürü birden karıştırarak gündeme getiriyorlardı ve bu filozoflar arasında bir tür rekabet de sağlıyordu. Ama şimdi 5. Cumhuriyet’in başından itibaren bu durum değişti. Foucault ismini andığım kitabını 1962’de olduğu gibi tekrar yazdı. Kitabın ilk baskısında fenomenolojik eğilimler baskınken (örneğin hastalığın özünü ararken ya da sorunu yabancılaşma açısından ele alırken), şimdi ise sadece tarih içerisinde nasıl olmuş da böyle bir şey ortaya çıkmış, öznellik nasıl böylesi bir bilginin temeline geçmiş ve bu bilgi onu neden iktidar için kullanmış vb. gibi psikiyatrinin başlangıcını, ön koşullarını aramaya başlamıştır. Bu arayış bir yerde sanki Kant’ın olanaklılık koşullarını ya da Deleuze’ün deyimiyle gerçeklik koşullarını arayan dönemine geçişi gibi duruyor. Keza Derrida 1954 yılında “Husserl Felsefesinde Oluşum Problemi” üzerine yazmıştı, çalışma 1990’da yayınlandı. Bunu tekrar okuduğumuz zaman, düşünürün başlangıçta Husserl fenomenolojisine daha yakınken, gitgide fenomenolojinin köken problemini ele alışında yaya kaldığını ileri sürdüğünü fark ediyoruz ve hatta Derrida “Ses ve Fenomen”de diyecektir ki “Husserl hayran olunacak bir felsefe yaptı ama Hegel’i tercih etmeliyiz”. Deleuze 1953’te ampirizm (David Hume) üzerine yazdı ve tekrardan bu konuyu işlediği zaman, öznenin kuruluşunun sadece duyulardan ileri gelen bir hareket olmadığını söyledi. Düşünüre göre öznenin kuruluşu meselesi çok önemlidir; zaman ilerledikçe bu hareketin sürekli olarak kendini dağıtma, oraya buraya gitme, küçük kurtçuklar olarak ele alındığı bir noktaya gelinir. Fransız düşünürleri bir yandan fenomenolojiden esinlenmişlerdir ama fenomenolojiyi eleştirel olarak ele aldıkları için çok başka felsefi konumlanmalara gitmişlerdir. Bu arada Fransa’da özne bilimleri diyeceğim, (Lacan’ın sözüdür insan bilimleri yerine kullanır), özne bilimleri çok gelişmiştir, yani dilbilimde Emile Benveniste, tarihte Pierre Nora ve Paul Veyne, Eski Yunan incelemelerinde Jean-Pierre Vernant, antropolojide Claude Lévi-Strauss, psikanalizde Jacques Lacan derken, öyle bir noktaya gelinmiştir ki bu bilimsel gelişmeleri/tartışmaları bilmemek diye bir şey söz konusu olamaz ve o zamana kadar bu konulara biraz dışarıdan bakmalarına, yabancı durmalarına rağmen felsefeciler bu konulara da eğilmişlerdir. Tabii ki burada birbirleriyle çatışan ve yer yer kendileriyle çelişen, bir tür rekabet içerisinde, öznellik üzerine, öznelliğin devam etmesi ya da vazgeçilmesi üzerine başka fikirler önermişlerdir. Bu çatışmalara rağmen bütün bir Batılı kavramların ya da felsefenin sanki yeniden tekrar ele alınıp sıfırdan başlatılması söz konusudur Fransız düşüncesinde.

Hegel’in çağdaş Fransız felsefesi üzerindeki etkisini nasıl tarif edebiliriz? Bu etkinin güncel tartışmalar nezdinde belirleyici etkilerinden bahsedebilir miyiz?

Hegel 19. yüzyılda Fransa’da kendisine bir yandaş aramıştır ve bulmuştur, bu kişi Victor Cousin’dir. Biraz Hegel’i eleştirmeye çalışsa da son kertede uğraşı basitleştirilmiş Hegelciliktir. Böylece Hegelcilik Fransa’ya giriş yapar. Sonrasında Hegelcilik demin söylediğim Husserl, Heidegger, Hegel üçlüsünde sürdürüldü, hatta bazı düşünürler yüzünü Hegel’e döndü. Sözgelimi Foucault Collège de France’ın girişinde “Bütün konuşmamı Jean Hyppolite’e adıyorum, Hegel’e dönebildi” demiştir. Bu dönüşü zenginleştirilmiş bir Hegelcilik olarak da değerlendirebiliriz. Bu arada Hegelcilikten tamamen vazgeçmeye çalışan bir grup da mevcuttu, örneğin Deleuze’de ya da Althusser’de bu eğilim vardır. Hem büyük bir edebiyatçı hem de felsefeci olarak ele alabileceğimiz Maurice Blanchot’nun bir sözünde Hegel sonrası felsefe şöyle tarif edilir: “Çok yavaş götürülen bir cenaze töreni”. Bu söz şunu ima etmektedir: “felsefenin bitmesi, felsefenin sonlanması, sona ermesi, Eski Yunan’dan beridir istenilen şeyin artık gerçekleşmiş olduğunu düşünebilir miyiz Hegel’le birlikte?” Ya da Blanchot şunu da kastediyor olabilir: “felsefeyi artık bugüne dek olageldiğinden başka bir şekilde ele alabilir miyiz?”

Çalışmalarınıza baktığımızda özellikle psikanalizin önemli bir yer tuttuğunu görüyoruz. Bu çerçevede psikanalizin felsefe alanıyla olan ilgisini nasıl açıklarsınız?

Psikanaliz bileşik bir sözcüktür: psişe ve analiz. Edebiyat, bilim ve felsefede en eski zamanlardan beri kullanılan bir bileşik isim olduğu için kavramın kökenine yöneldim. Psişe Homeros’ta da vardır, Herakleitos’ta da, Empedokles’te de. Hatta Freud “Zevk İlkesinin Ötesinde” adlı çalışmasında Empedokles’in aşk ve nefret ikiliğini tekrar gündeme getirir. Atinalılara gelirsek Sokrates; “Bir tek şey biliyorum: o da Eros’tur” der. Platon ise üçlü bir yapı olarak görür psişeyi, ki Freud’ta da aynen ilgili yapıda bir üçlü ilişki vardır. Aristoteles “Ruh Üzerine” adlı kitabında psişe’nin bir tür iştah, arzu olduğu üzerinde durur. Ortaçağ’da da Tanrı’nın en önemli özelliği insana ruh vermesi görüldüğü için sistematik ruh incelemeleri ortaya çıkmıştır. Descartes'ın en çok sevdiğim kitaplarından biri de son yazdığı çalışmalarından “Ruhun Tutkuları”dır. Gördüğümüz gibi Batı düşüncesinde sürekli olarak psişe üzerinde durma eğilimi vardır. Analiz terimine geldiğimizde ise bu çözümlemedir ki, çözme ya da çözümleme köklerini Eski Yunancada bulur, Yunancada ayakkabıları çözmek için λύω (lúō) bile kullanılır. Psikanalizin logos’tan ziyade analizle ilgilenmesi bu yüzdendir çünkü logos sadece tutarlı olmaya çalışan sözle ve akılla ilgilidir. Oysa analizde bir döküm yapmak, parçalamak, bileşenleri öğelere ayırmak gibi özellikler vardır. İşte psikanaliz de bize edebiyat, felsefe ve sanatın bir arada olduğu çözülmeye muhtaç bir alanı çağırmaktadır.

Nami Başer

Lacan’ın Marx okumasını nasıl ele alırsınız? Lacan ve Marx hangi noktada örtüşürler? Bugün Lacan ve Marx’ı birlikte okumak bize ne gibi felsefi imkanlar açar?

Fransa'da psikanaliz 6. kuşak, fenomenoloji de 4. kuşak olarak yaşatılmaya devam ediyor. Dediğim gibi Fransız fenomenolojisi Husserl, Heidegger, Hegel üçlüsünün karışımı gibidir. Bu çaba Alman felsefesinden etkilenip yepyeni bir felsefenin inşasıdır; bu inşa metafiziğin metafizik olmayan bir tekrarına benzer ki, bence bu çaba 19. yüzyıl ve 20. yüzyıl başı Alman düşüncesinin bir özetidir. Fransızlar bu özeti yeniden yorumlayarak ortaya koymuşlardır. Lacan’ın düşüncesi de bu minvalde değerlendirilebilir. Lacan’ın Marx okumasına gelirsek, bir kere Lacan gençliğinde Alexander Kojève’in Hegel derslerine gittiği için çok daha önceden Marx’ı tanıyordu. Kendisi yazılarında “çağımızda klasik felsefeleri aşmak moda oldu o yüzden ne Descartes ne Hegel ne Marx aşılamazlar çünkü onların bir tutkusu vardı: Hakikat arayışı” demiştir. Lacan da hakikat arayışını felsefenin ve psikanalizin temeline koyar. Ayrıca Lacan Marx’ı önemli bir tarihçi olarak görür. Düşünür Batı’da büyük tarihçilerin yetiştiğini söyler, “Auguste Comte ve Marx’ın anıt eserleri vardır” der. Comte ve Marx’ı birlikte ele aldığı zaman şunu vurgular: “Bunların çalışmaları insanı yakın tarihi araştırmaya yöneltmediği gibi gelecekte ne olacağı konusunda hiç de birtakım nedenler vermezler. Zaten yeteri kadar alçakgönüllüdürler ve kesinliklerini de sonraya bırakırlar.” Son olarak da Lacan Marx’ın artı değerine koşut olarak artı keyif diye bir kavramdan söz eder. Düşünür için psişe’nin de bir ekonomisi vardır ve bu ekonomiyi bölünmüş bir ekonomi olarak ele alabiliriz ama bu bölünmüş ekonominin ortak amacının daha fazla keyif alma yüzünden ve bu sebeple ona yöneldiği için de yeniden bölündüğünü söyleyebiliriz. Dolayısıyla Lacan ekonomiyi keyif kavramı ekseninde psişe’ye uygulayarak Marx’ın düşüncesini bölünmüşlük bağlamına yerleştirir.