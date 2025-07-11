Psikolojik hapishanede dokuz kadın

Berfin BAHÇEKAPILI

“Bu uzun hayata nasıl dayanacaktım, her sabah kadın olmaya hazırlanılan hayata.”

Rafaela, Alba, Cassie, Lorca, Gaia, Barbara, Paula, Bambi ve Alexa... Olimpik Otel’in tek müdavimleri olan bu dokuz kadın, her sabah ne uğruna ya da kim için hazırlandıkları belirsiz bir döngüyü, adeta bir ritüel titizliğiyle sürdürürler. Olimpik Otel, sadece bir konaklama mekânı olmaktan çok daha fazlasıdır; romanın merkezinde, kadınların hayatlarındaki tekdüze akışı ve varoluşsal tutsaklığı simgeleyen çok katmanlı bir olgudur. Otelin gerçek daimi misafirleri hizmet ettikleri konuklar değil, bizzat kendileri yani bu dokuz kadındır.

“Katil hayatları boyunca farklı yüzlerle karşılarına çıkar”; kimi zaman bir insanın suretinde, kimi zaman bir sistemin içinde, bazen de sadece bir bakışta gizlenir. Strega’nın derin anlatısı da tam olarak bu karmaşık gerçekliğin etrafında şekillenir. İlk bakışta, izole bir otelde çalışan dokuz genç kadının hikâyesi gibi görünse de, zamanla roman bir cesedin aranışına ve muhtemel katilin peşine düşülmesine evrilir. Bu değişim, anlatının tonunu gotik, karanlık ve katmanlı bir bilinmezliğe dönüştürür.

Kadınlar başta yalnızca bu gizemin tanıklarıdır; ancak kısa sürede aktif taşıyıcılarına ve yorumlayıcılarına dönüşürler. Aranan katil, tek bir kişiyi değil, kadınların hayatlarına sinsice sızan, onları şekillendiren ya da silikleştiren güç ilişkilerinin tümünü simgeler. Bu katil bazen bir anne, bazen bir otorite figürü, kimi zaman da kadınların içlerine yerleşmiş korku ve sessizliktir.

Strega böylece sadece bir gerilim romanı olmaktan çıkar; kadınların kendi hayatlarındaki görünmeyen suçluları tanıma, adlandırma ve onlarla yüzleşme sürecine dönüşür. Her kadın kendi ‘katil yüzü’ ile karşılaşır; kimi zaman onu tanır, kimi zaman reddeder, kimi zaman ise onunla yaşamaya mecbur olduğunu fark eder. Roman kadınları pasif kurbanlar olarak değil; sezgileri, birliktelikleri ve sessizliklerindeki direnişle hareket eden, derinlikli öznelere dönüştürür. Bu yüzden Strega hem gotik bir anlatı hem de kadınlığın görünmeyen yaralarına tutulan edebi bir ışık olarak okunur.

Strega’da eller yalnızca bedensel bir uzuv değil; karakterlerin bastırılmış benliklerinin, içsel çatışmalarının ve dış dünyaya karşı geliştirdikleri tepkisizliğin somutlaşmış halidir. Eller metinde sembolik bir form kazanarak neredeyse karakterleşir; sessizliğin dili, görünmeyen zincirlerin sesi olur. Kadınların elleri tıpkı ruhları gibi özgürlükten mahrumdur. Onlar emek vermeye, hizmet etmeye ve itaat etmeye zorlanmış; sevgiye, üretkenliğe ve kendilik bilincine ulaşamamıştır. Eller susturulmuş arzuların, bastırılmış öfkelerin ve derin bir yalnızlığın taşıyıcısıdır. Arzularını bilmelerine rağmen o isteklere ulaşmak, ellerini uzatmak bile onlara yasaklanmıştır. Eller Strega’da zihinsel ve ruhsal tutsaklığın metaforu olur; özgürce hareket edemeyen eller zamanla ruhun da susmasına neden olur.

“Strega’nın bir dehşet kabini olduğunu öğrendim, her şeyin ürkütücü bir şekilde taş kesildiği bir yer.”

Strega mekânsal bir yapı olmanın ötesinde, zamandan ve gerçeklikten kopmuş, kendi kurallarını sessizce işleten bir evrendir. Otel kadınların bastırılmış korkularının, unutulmuş arzularının ve kolektif travmalarının donduğu psikolojik bir hapishanedir. Duvarlar sessizliğe, koridorlar belirsizliğe, odalar ise yüzleşilemeyen geçmişe açılır; zaman ağırlaşır, sözcükler kurur, bakışlar taşlaşır.

Bununla birlikte, Strega’nın en çarpıcı özelliği metindeki derin belirsizlik ve anlatıcının güvenilmezliğidir. Okur katmanlar arasında ilerlerken sürekli sorgular; anlatılanlar gerçek midir, yoksa zihinsel yansımalar mı? Anlatıcı kimi zaman eksik ya da çelişkili bilgiler sunarak, okurun zihninde şüphe ve huzursuzluk yaratır. Bu, romanın gerilimini ve gizemini artırırken kadınların karmaşık psikolojisini daha görünür kılar. Anlatıcının güvenilmezliği gerçekliğin kırılgan ve öznel olduğunu hatırlatır; çünkü Strega’da herkesin gördüğü gerçek farklıdır ve tam anlamıyla hakikate erişmek imkânsızdır.

İşte bu belirsizlik ve güvenilmezlik okuma deneyimine ayrı bir heyecan ve derinlik katar. Kesin cevaplar yoktur; her sayfada yeni ipuçları, yeni şüpheler ortaya çıkar. Okur gizemin içinde bir dedektif gibi dolaşır, olasılıkları tartar, kendi yorumunu oluşturur. Bu da Strega’yı yalnızca bir roman olmaktan çıkarır; okurun zihninde canlı bir bulmaca, keşfedilmeyi bekleyen karanlık ve çok katmanlı bir dünya haline getirir.