Psikososyal Destek Merkezi Konaklılarla

BirGün EGE

Konak Belediyesi Psikososyal Destek Merkezi, zor zamanlarında Konaklıların yanında olmaya devam ediyor. Deneyimli psikologlar eşliğinde ücretsiz terapi desteği sağlayan ve bugüne kadar 385 kişiyle 1358 görüşme gerçekleştirilen merkezin kapıları 15 yaş üzeri tüm Konaklılara açık.

Deneyimli psikologlar eşliğinde duygu-durum bozuklukları, öfke kontrol problemleri, kaygı bozuklukları, kişilerarası problemler, travma ve yas konularında terapi alan vatandaşlarla toplamda 1358 görüşme yapıldı. Aynı zamanda çift terapisi hizmeti de veren merkeze en çok 25-34 ve 55-64 yaş grupları başvurdu. Haftada bir ya da iki haftada bir yapılan görüşmeler, terapi hizmeti alan Konaklılara umut oldu.

Görevdeki ilk 100 gününde Psikososyal Destek Merkezini kente kazandırarak Konaklıların terapi desteğine ücretsiz ve güven içinde ulaşmalarına olanak tanıyan Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, ihtiyaç duyan tüm komşularını destek almaya davet etti.

Başkan Mutlu, ekonomik zorluklar ve hayat şartlarının insanları zorladığını hatırlatarak şöyle konuştu: “Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılar, her geçen gün daha da zorlaşan hayat koşulları, işsizlikle mücadele eden ve gelecekten ümidini gitgide kesen gençlerimiz… Tüm bunlar ve daha sayısız güçlükler, maalesef insan psikolojisini zorlayan sebepler. Ancak biz Konak’ta kimse kendisini yalnız hissetmeyecek, dedik. Göreve gelir gelmez Psikososyal Destek Merkezimizi hizmete açtık. İhtiyacı olan, terapi desteği almak isteyen Konaklı komşularımız bir yılı aşkın zamandır merkezimizden ücretsiz olarak hizmet alıyor. İhtiyaç duyan tüm Konaklı komşularımı Psikososyal Destek Merkezimize davet ediyorum.”

Konak Belediyesi Psikososyal Destek Merkezi’nde, bireylerin gelişim ve sosyal uyumlarının sürdürülmesi amacıyla ergen, yetişkin ve çiftler ile duygu-durum bozuklukları, öfke kontrol problemleri, kaygı bozuklukları, kişilerarası problemler, travma ve yas konularında çalışma yapılıyor. Ayrıca çift ve cinsel terapi desteği de sağlanan merkeze Konak’ta ikamet eden, 15 yaş üstü tüm vatandaşlar başvurabiliyor. Randevu sistemiyle çalışan merkeze başvurular Konak Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’nün (0232) 484 22 91 numaralı telefonundan mesai saatleri içinde kabul ediliyor. Randevu oluşturulduktan sonra deneyimli psikolog eşliğindeki görüşmeler Akın Simav Mahallesi 269 Sokak’ta yer alan Psikososyal Destek Merkezi’nde yapılıyor. Tüm görüşmeler tam bir gizlilik içerisinde gerçekleştiriliyor.