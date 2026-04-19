Psikososyal gerilim, patlama ve şiddet

Boran Ali Mercan -Akademisyen

Bu tür olaylar hakkında klişelere düşmeksizin yorum yapabilmek için sanırım biraz zaman geçmesi ve üzerine düşünmek gerekiyor. Öncelikle, toplumsal çürüme ve yozlaşma gibi ifadeler açıklayıcı değil; aksine sonuçları–semptomları sebep gibi göstermek olur. Yahut teknoloji ve dijital platformları sorumlu tutmak da açıklayıcı değil. Meseleyi tek bir sebebe indirgeyerek kavramak imkânsız. Ancak şu açık ki ne kamusal ilişkileri ahlakla kurabilmek mümkün ne de bu ilişkilerdeki “patolojileri” ahlaksızlıkla–çürümeyle–yozlaşmayla açıklayabilmek mümkün.

Hemen herkesi benzer biçimde ve ölçüde kapsayan bir ahlakın varlığını ya da yokluğunu tartışmadan önce başka hususlara işaret etmemiz şart. Öncelikle, kişilerin psikososyal dünyasını ve münferit gibi görünen olayların faillerinin ne ölçüde benzer bir psikososyal yapıyı paylaştıklarını bilmemiz gerek. Failler hayatta olmadığı için bunları bilmek mümkün değil; ancak ebeveynlerin ve akranların aktardıkları ya da tanıklıklar çerçevesinde bir çıkarım yapılabilir. Bir gün arayla da olsa, birbirinden farklı zaman ve mekânlarda gelişen; ancak aralarında ortak unsurlar tespit edilebilecek iki olay söz konusu. Araç ve fırsatlar açısından bakılırsa: silahlara erişim var ve bunları okulda kullanabilme fırsatını yakalamışlar. Ayrıca iki olayın arka arkaya gerçekleşmesi ya da ABD’deki benzer örneklerden ötürü, “taklit” ve “gerilim” ekseninde değerlendirebiliriz diye düşünüyorum.

Öncelikle “gerilimi” dikkate alalım. Herkesin benimsediği ortak hedefler vardır; ancak bunlara meşru şekilde ulaşma şansı herkes için eşit değildir. Bu gerilim bazı bireylerde hınç, öfke, değersizlik hissi ve kontrol kaybı yaratabilir. Böyle biriken gerilim patlayıcı davranışa dönüşür. Her iki olay açısından, tek bir nedene indirgemeksizin, hâlihazırda basına yansıyan bilgilerle şu söylenebilir: Okul bir hüsran yeri olarak deneyimleniyor. Okul içi statü frustrasyonu, akranlar arasında yahut zorbalık ihtimali söz konusu olabilir. Keza polis ailesinde otoriter aile ilişkileri ve baskı durumu, ebeveynlerin başarı beklentisi, başarısızlık hissi de etmenlerden biri olabilir. Arkadaş grubu, mahalle veya daha genel bir aidiyet yoksunluğu yalnızlaşmayı ve radikalleşmeyi tetikleyebilir. Kimlik kuramama ve duygusal bir kırılma, biriken öfkeyi patlatabilir. Söz konusu olan, rasyonelleştirilmiş bir suçtan ziyade mesnetsiz bir öfke ve şiddet patlaması. Olayı da radikalleştiren, bireysel hınç ve öfkenin kolektife yönelen bir şiddet formunda tezahür etmesi. Böyle bir şiddetin psikososyal bir gerilimle yakından ilgili olduğunu düşünüyorum. Bu tip saldırılar genelde irrasyonel, dayanaksız ve amaçsız gibi görünür. Ancak şiddet bir ifade biçimidir; görünür olmayı mümkün kılar. Fail “ben buradayım” der ve öfkesiyle meydan okur; aynı zamanda kontrolü geri almanın bir aracı hâline gelir. Şiddet ve sınır deneyimler bazen kontrolü ele almak için kaybetmenin aracı olur.

Öte yandan, gerilim içsel bir basınç üretir ancak tek başına saldırı üretmez. Taklit, oluşan basıncın nasıl boşalacağını gösterir. Bir davranış bir kez görünür hâle geldiğinde artık yayılma potansiyeli olan bir modele dönüşür. Benzer gerilimi yaşayan birey, o modeli taklit ederek harekete geçer. Bu, meşruiyet eşiğini de düşürür: “Ben de böyle yapabilirim” diyebilmek kolaylaşır.