Queen Flowers’da baskı sürüyor: Emekçiler 3 aydır taviz vermiyor

İlayda SORKU

İzmir’in Dikili ilçesinde faaliyet gösteren Danimarka sermayeli Queen Flowers’da çalışan işçilerin direnişi devam ediyor. Sendika düşmanı işveren yüzde 85’i kadın olan 353 çalışana yönelik tehdit, baskı, mobbing ve sistematik tacizi sürdürüyor. Kadın işçilerin hem işyerinde hem de ev ortamında baskıya uğradığına dikkat çeken sendika, işçilerin direncini kırmaya dönük girişimlerin arttığına dikkat çekti.

Mart ayından beri mücadeleyi sürdüren işçilerin örgütlü olduğu DİSK’e bağlı Birleşik Tarım Orman İşçileri Sendikası (BTO-SEN) Genel Başkanı Mehmet Çak, süreci BirGün’e değerlendirdi.

İşverenin bayram öncesinde işçilere iş bitirme karşılığında izin sözü verdiğini belirten Çak, “İşveren, ‘Bayramdan önce şu işi bitirirseniz bayramda çalıştırmayacağız’ demiş. Arkadaşlar da gereken performansı gösterip işi bitirmiş. Herkes evine gittikten sonra, akşam saatlerinde ‘Bayramın 4’üncü günü işe geleceksiniz’ diye mesaj gönderilmiş. Gitmeyen işçiler hakkında tutanak tutuldu” dedi.

İŞTEN ÇIKARMANIN ZEMİNİ

İşyerinde sendikal çoğunluğun kendilerinde olduğunu vurgulayan Çak, “İçerideki işçilerin çoğu bizim üyemiz. Bu çoğunluğu kaybettirmek amacıyla baskılar, tehditler artmış durumda. Tutanaklar, işten çıkarmaların zeminini hazırlamak için tutuluyor. İşveren bu haksızlığı iktidardan aldığı güçle yapıyor. Çünkü herhangi bir yaptırımla karşılaşmıyor” diye konuştu.

Dışarıda da işçilere dönük tehditlerin sürdüğünü ifade eden Çak, “Bir kadın arkadaşımız silahla tehdit edildi. Birkaç arkadaşımızın evlerine, eşlerine, babalarına gittiler, sendikalaşıyorlar diye ‘şikâyet’ ettiler. Ama arkadaşlarımızın hiçbiri taviz vermedi. ‘Bu yoldan geri dönüş yok, hakkımızı arayacağız’ dediler” şeklinde konuştu.

TEŞVİK MAAŞA, KÂR CEBE

İşverenin maaşları devletten aldığı teşvikle karşıladığını belirten Çak, “Yıllardır çalışan arkadaşlarımız asgari ücret alıyor. İşverenin işçiye verdiği ücret devletten gelen teşvikten karşılanıyor, kazanmış olduğu paradan işçiye vermiyor” dedi. Çak, talepleri şöyle sıraladı: “Bizim taleplerimiz sendikanın tanınması, kadın arkadaşlar üzerindeki bu baskının ve mobbingin engellenmesi, onlara hak ettikleri değerin verilmesi… Çünkü hakaretler ve küfürler var, bunların son bulmasını istiyoruz. İşyerinin huzurunun, iş barışının sağlanması açısından da makul bir teklifle gelinsin ve masa başında bu sorun çözülsün” ifadelerini kullandı.

∗∗∗

NE OLMUŞTU?

İzmir Dikili’de faaliyet yürüten Queen Flowers’da çalışan işçiler, düşük ücretler, uzun mesailer ve kötü çalışma koşullarına karşı Birleşik Tarım Orman İşçileri Sendikası’nda (BTO-SEN) örgütlenmişti. Örgütlenme sürecinde, kısa sürede çoğunluğun sağlanmasıyla birlikte işveren yetki tespitine itiraz etmişti. Sendika ise, Toplu İş Sözleşmesi (TİS) taslağını işverene iletmiş ve görüşme gerçekleştirilmişti. Asgari ücret zammı dışında bir zam yapmayacağını belirten işveren ile sendika arasında 30 madde üzerinde anlaşma sağlanmış ancak işveren ardından 2025 yılı için yüzde 0 zam vereceğini belirtmişti. İlerleyen süreçte ise işyerinde sendikasızlaştırma çalışmaları başlamış ve işyeri temsilcilerinden A.A. işten çıkartılmıştı. Öte yandan bazı işçilerin evlerine kadar gidilmiş, sendikadan vazgeçmeleri için baskı yapılmış, bazı kadın işçiler ise açıkça tehdit edilmişti. Geçen günlerde ise Türkiye ve dünyadan akademisyenler, emekçilerin sendikal haklarının kısıtlanmasına karşı ortak metin yayınlamış ve işçilerin hak arayışının küresel düzene karşı onurlu bir direniş olduğunu ifade etmişlerdi.