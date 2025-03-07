Ramazan paketini enflasyon vurdu

Berfin BAYSAN

Türkiye, OECD ülkeleri arasında yüzde 72,2’lik gıda enflasyonuyla zirvedeki yerini koruyor. Türkiye’yi zirveye taşıyan en temel sebeplerden biri olan tarımsal girdi enflasyonu ise 51 aydır aralıksız yükseliyor. Yükselen gıda fiyatları, Ramazan kolilerine de yansıdı. Yüzde 72,2’lik gıda enflasyonu, Ramazan paketlerine zam olarak yansıdı.

2024 yılının Ramazan ayında 499,90 liraya satılan ve içinde 20 farklı ürün bulunan bir koli, bu yıl 629,95 liraya satılmaya başlandı. Ayrıca, diğer marketlerde 13-24 çeşit arasında değişen içeriklere sahip ramazan paketleri, 391,90 lira ile 989,90 lira arasında değişen fiyatlarla tüketicilere sunuluyor. Fiyatlardaki bu büyük artışlar, tüketiciler tarafından dikkatle izleniyor.

Tüketiciler, fiyatlar arasındaki büyük uçurumu ve artan maliyetleri eleştirerek, fiyatların normalden çok daha yüksek olduğunu belirttiler. Fiyatlardaki büyük artışlar, vatandaşlar arasında tartışma yaratırken, birçok kişi marketlerdeki fiyat etiketlerine tepki gösterdi. Bu artışlar, özellikle düşük gelirli aileler için Ramazan’da gıda teminini zorlaştırıyor.

Marketlerdeki yüksek fiyatlardan yakınan bir yurttaş, “Biz, üç kuruşla ne Ramazan kolisi alabiliriz ne de karnımızı doyurabiliriz. Hem emekliyiz hem de çalışıyoruz yine de bu fiyatları karşılamıyorum. Bu fiyatlar daha ne kadar yükselecek bilemiyorum. Biz bu fiyatlara hiçbir şey alamıyoruz. İhtiyaçlarımızı aylara böldük artık her ihtiyacımızı o ay içerisinde almıyoruz” dedi.

YÜZDE 751 ZAMLANDI

CHP Milletvekili Cevdet Akay’ın, Ramazan paketlerindeki fiyat artışına yönelik çalışması da Türkiye’deki hayat pahalılığının boyutunu ortaya koydu. Akay’ın çalışması, en ucuz Ramazan kolisinin dahi 7 yılda yüzde 751 zamlandığını gözler önüne serdi. Çalışmaya göre, “Uygun fiyatlı” olarak nitelendirilen bir markette 2018 yılında 49,90 liraya satılan Ramazan kolisi, Şubat 2025’te 425 liradan satışa çıkarıldı. Kolide Ayçiçek yağı, zeytin, salça, çay ve makarna gibi temel ürünlerin de yer aldığı 13 kalem ürün bulunuyor.