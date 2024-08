Rant kesilince kaynak oluşur

Manisa uzun yıllar boyunca MHP tarafından yönetildi. 31 Mart Yerel Seçimleri’nde ise CHP’den aday olan Ferdi Zeyrek büyük bir farkla seçimi kazardı. 4,5 aydır kentte belediye başkanlığı yapan Zeyrek devraldıklarında bir belediyeden ziyade derebeylikle karşılaşltıklarını anlattı.

BirGün’ün sorularını yantlayan Zeyrek, "Her şeyin başkana bağlı olduğu bir yapı düşünün. Düşünün eski başkanın bir damadı futbol kulübünü, diğeri basketbol şubesini yönetiyor. Oyuncak haline getirmiş. Geçen yıl 210 milyon TL baskete harcanmış" dedi. Futbolda durumun daha kötü olduğunu ifade eden Zeyrek şunları söyledi: "Manisa FK adıyla bir şirket var ve o şirketin futbol kulübü var. Bu şirkete her yapılan ihaleden para aktarılmış. Bazıları bağış adı altında bazıları da çantayla gitmiş. Bir de bu şirket bizim tesisleri kullanıyor. Hem de 500 TL kira vererek. Bize toplam maliyetinin 5 milyar TL’yi bulduğunu tahmin ediyoruz. Göreve geldik ve hemen musluklarını kapattık ve başka yerde değerlendiriyoruz."

Nerelerde değerlendiriyorsunuz?

Seçimden önce insanı harcama rakamı olan 2 ton suyu 1 TL’ye sonrasında da kademeli yüzde 30 indirim uygulayacağımız söylemiştik. Bunu yaptık. Sokakta beni gören bir Manisalı “geçen ay ile bu ay arasında 300 TL fark oluştu. Çocuğuma hediye alacağım” diyerek sevincini paylaştı. Burada kullanıyoruz örneğin. Halk Ekmek, kent lokantası ve kent şarküterini açıyoruz. Çiftçimizden alacağız, işleyip Manisalıya ucuz gıda olarak sunacağız. Bunların tamamını eylül ayı sonuna kadar yapmayı planlıyoruz. Her gün 8 bin ekmeği 20 Ağustos itibariyle ekmek satışına başlayacağız. Rakam 5 TL olacak. Cemevlerini ibadethane statüsüne aldık ve su dahil tüm hizmetleri ücretsiz vermeye başladık.

Bu kadar kötü bir manzara bekliyor muydunuz?

Manisa'da yaşayan ve bu şehri çok seven bir vatandaş olarak karşıdan büyükşehir belediyesine baktığımda diyordum ki “bir adam asıl az bir paraya basamaz” her şeyi yapabilecek güce sahip olarak görürdüm. Ama öyle değil. Borçlarından falan bahsetmiyorum yönetim zihniyeti problemli. Düşünün belediyenin bir teftiş kurulu var ama 8 yıl boyunca hiçbir ihalenin teftişi yapılmamış. Böyle bir belediye devraldık. Sayıştay raporlarının yok sayıldığı bir belediye teslim aldık. Bir ihaleyle karşılaştık ki evlere şeblik. 21-B ile yani acil kodu ile ihale açılıyor ve “6 ilçenin muhtelif yerlerine yapılcak” ibaresi var. İhale açtı, yeri dahi belli değil ama çok acil. Akıl almaz örneklerle karşılaştık. Turgutlu spor salonu var. Bugün maliyeti 500 milyon TL civarında. Mükemmel bir tesis. Ama jeolojik araştırma yapılmadığı için toprak kayması oluştu ve ortadan ikiye ayrıldı. Hiç kullanılmadan öylece duruyor. Parası ödenmiş bir ihale bu. Her ihalede kafanın koca bir belediye binası yapıldı ama çalışanların çay ve su içemediği bir yapıydı. Açık ihale sistemine geçtik. Tamamen şeffaf şekilde yönetmeye çalışıyoruz. Manisa'da sadece bir isim değişmedi, zihniyet değişti. Manisa’nın ortak akılla yönetilmesini hedefliyoruz. Konunun muhattabı kimse, tarafı kimse onu dahil edeceğiz. Masanın bir tarafında mutlaka olacaklar.

Hemen yarın bunu yapmalıyım dediğiniz başlıklar neler?

İlkler bizde biraz fazla. Evet, bizde tarım var. Ama tarımı destekleyen yönetim anlayışı yoktu. Üniversite var ama şehir merkezinde bir tane öğrenci yok. Avrupa'nın en iyi yatırım yapılabilecek sanayi sitesi seçilmiş organize sanayi bölgesi var, maalesef beyaz yakalı yok. Hepsi İzmir'de yaşıyor. Mitolojik dönemden başlayıp Osmanlı dönemi yeni Cumhuriyet dönemine günümüzün eserlerinin olduğu birçok kültür turizme sahip olan envanterimiz var ama bir tane turist yok. Benim önceliğim bu yokları var etmek. Ama nüfus planlaması yapıp ulaşım konusunda raylı sistemi önceliklerimiz aradında birinci sırada. İlk birkaç yıl altyapıya ve dijitalleşmeye yatırım yapacağım. Geçmiş dönemde harcanan paralara bakıldığında bunların hepsinin yapılabileceğini görüyorum.

Manisalıların 140 günlük notu sizce pozitif midir?

Bu konuda kamuoyu araştırması yaptırıyoruz, hizmetlerin derecelendirmesini istedik. Sorunları belirlemeye çalışıyoruz. 147 köy içme suyu taşıyoruz. 400 yüze yakın köyde internet yok. Bu 400 tane köyün hepsine ücretsiz wifi hizmeti veren vericilerimizi yerleştiriyoruz. Oradaki insanların yaşam standartlarını yükseltelim. Köylerinde mutlu olsunlar, ürettikleri ürünlerden para kazansınlar ki hem göçü engelleyelim, hem tersine geçiyor. Şehir yaşanılabilir bir kent haline gelsin. Benim başarım budur. Seçimle aldığınız yüzdelik oran değil.

BELEDİYE DEĞİL, ŞAHIS ŞİRKETİ

Manisa Büyükşehir belediye Başkanı Ferdi Zeyrek dün İstanbul’da bazı medya kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya geldi. Başkan Zeybek 140 günlük çalışmalarına dair bilgi verirken geçmiş döneme ait ilginç ihale dosyalarını da paylaştı.

İşte birkaç örnek:

6 Aralık 2023 tarihli parke taşı döşeme ihalesi yapılıyor. Parke taşını belediye veriyor, döşemeyi şirket yapacak. 100 milyonluk bir ihale. 7 Aralık’ta da yer teslimi yapılıyor. Ama öğreniyoruz ki 1 Aralık tarihinde müteahhite taş verilmiş, kasım ayı içinde de bypas malzemesi teslim edilmiş. Yani ihaleden önce süreç bitmiş. Dosya savcılıkta. Bir başka örnek. Toprak kayması nedeniyle istinat duvarı yaptırıldı. 22 Kasım’da ihalesi yapılıyor. Bitti diye ödemesi yapıldı. 29 Kasım’da toprak kayıyor ve Fen İşleri bölgeye gidiyor. Görüyorlar ki sadece temeli var. Duvarın ilk maliyeti 2 milyon temel. Sonra özel kalıp gerekir diyerek 12 milyon Tl’ye çıkıyor. Müteahhit kârı diye 3 milyon ekleniyor. Oldu mu 15 milyon. Sonra da 3 milyonda seçim çalışması için eklendi ve toplam ihale 18 milyona çıktı. 2 milyondan 18 milyona. Bunun gibi takip ettiğimiz 10 dosya var.