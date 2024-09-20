Raporlu işçi hafta tatiline hak kazanır mı?

10 gün rapor alan işçinin hafta tatilini hak etmesi için kaç iş günü çalışmalıdır veya 10 günlük rapordan dönen işçi 4 gün çalışıp hafta tatilini hak eder mi?

İş Kanunumuza göre işçinin hafta tatiline hak kazanabilmesi bakımından haftalık 45 saatlik iş süresini çalışarak tamamlaması gerekmektedir. Bu süreyi tamamlamayan işçi hafta tatiline hak kazanamaz. Ancak bazı haller vardır ki yasa gereği işçi bu haller dâhilinde devamsızlık yaparak 45 saati tamamlamasa dahi hafta tatiline hak kazanır. Bu hallerden biri de işçinin 1 haftaya kadar almış olduğu istirahat (rapor) halleridir. Sizin örneğinizde işçi 1 haftalık zaman dilimi içinde 4 gün çalışmış diğer günler istirahatli ise hafta tatiline hak kazanacaktır.

NE KADAR TAZMİNAT ALIRIM?

Ben iki buçuk senedir kapıcılık yapıyorum. İşimi düzenli yaptığım halde yapmıyorsun diyorlar. Güvenlik görevlisi gibi sabah 07.00’den akşam 20.00’ye kadar dışarda bekletiyorlar. İzin günümüzde bile çöp topluyorum, elektrik giderimi ben ödüyorum. Sözleşmede 8 saat uygulaması var ama 14 saat çalışıyorum. Bu durumda ne yapmalıyım kendim çıkarsam ne kadar tazminat alırım onlar çıkarırsa ne kadar alırım?

Sözünü ettiğiniz olumsuz çalışma koşulları size haklı nedenle iş sözleşmenizi sona erdirme hakkı tanır. Haklı nedenle işten ayrılan bir çalışan kıdem tazminatına hak kazanır. İşverenin sizi işten çıkarması sonucu ödenecek kıdem tazminatı tutarı ile haklı nedenle kendiniz ayrılmanız halinde ödenecek kıdem tazminatı tutarı değişmez. Ancak işverenin işten çıkarması halinde bildirim süresine uyulmaksızın derhal fesih yapılırsa ihbar tazminatının da ödenmesi gerekir. Tazminat hesabı yapabilmek için brüt ücretinizin ve ücrete ek olarak devamlı olarak sağlanmış ek ödemelerin de bilinmesi gerekir.

YILLIK İZNİM KAÇ GÜN OLMALI

Ben yıllık izne çıkacağım ve 14 gün iznim var. Pazartesi çıkıp cumartesiye kadar izinli olacağım. Ancak işyerimden pazar gününü de yıllık izinden sayıyorlar. Ama ben normalde pazar günü çalışmazken pazar günümü de yıllık izinden nasıl sayabiliyorlar yasal haklarım ne yardımcı olabilirseniz sevinirim.

İş yerinizin yapmış olduğu uygulama doğru değildir. Yasa gereği işçinin yıllık ücretli iznine isabet eden hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatiller izin süresine ayrıca eklenir. Bu şu anlama gelmektedir; sizin 14 gün yıllık ücretli izin hakkınız varsa ve bu izin süresine 2 hafta tatili (Pazar) isabet ediyorsa izniniz 14 + 2 = 16 gün olur. Eksik kullandırılan izin sürelerinizi işverenden talep edebilirsiniz. İşyeriniz bu uygulamada ısrar ederse şikayet hakkınızı kullanabilirsiniz. Bu konulardaki şikâyetler işyerinizin bağlı bulunduğu İş ve İş Bulma Kurumu’na (İŞKUR) yapılabilmektedir.