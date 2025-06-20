Ravago işçisi direndi, kazandı

İlayda SORKU

Gebze ve Aliağa’’daki Ravago fabrikalarında örgütlü olan Petrol-İş Sendikası, ocak ayında başlayan toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerini sonuçlandırdı. Toplam 12 oturum süren görüşmeler boyunca işçiler, taleplerinin karşılanmaması durumunda grev kararlılığını açıkça ortaya koydu. Son oturumda yüzde 42 zam teklifinde ısrarcı olan işverene rağmen, emekçiler taleplerinden vazgeçmedi. Sonuçta büyük kazanımlar elde edildi. Sözleşmeyle birlikte Ravago işçisinin ortalama net maaşı 32 bin liradan 63 bin liraya yükseldi. Yeni düzenlemeyle brüt ücret uygulamasından net ücrete geçildi, ilk yıl için yüzde 33 oranında zam alındı. SGK, işsizlik primi ve gelir vergisi ödemeleri işverenin sorumluluğuna geçti. Vardiya primi yüzde 5’ten yüzde 10’a çıkarıldı. Böylece işçilerin maaşı yüzde 100 oranında arttı.

Sözleşme ayrıca, ikinci yılın ilk ve ikinci altı ayları için enflasyon ve yüzde 5 refah payı oranında zam içeriyor. Sözleşme kapsamında belirlenen sosyal haklar arasında, yıllık izin ücreti brüt 12 bin 500 lira olarak belirlendi.

Öte yandan işçilere 10 bin lira net giyim yardımıyla birlikte yılda bir kez hijyen paketi verilmesi de sosyal haklar içinde yer aldı.

Eğitim gören çocuklar için ana sınıfında 6 bin lira, ilkokulda 9 bin lira, lisede 15 bin lira ve üniversitede 20 bin lira olmak üzere net tahsil yardımı ödenecek. Ayrıca her işçiye 20 bin lira net yakacak yardımı yapılacak. Bayram ödentileri ise Ramazan Bayramı için 10 bin lira, Kurban Bayramı içinse 20 bin lira olarak belirlendi.

İş yeri temsilcisi Taner Er, sözleşmenin işçiler için büyük kazanım olduğunu aktardı. Er, BirGün’e yaptığı açıklamada, “İmzalanan bu sözleşme hem tabanı yüzde 100 mutlu eden hem de beklentilerin üstünde biten bir sözleşme oldu” dedi.

MÜCADELE VE KAZANIM

İşçilerin esas beklentisinin ücret zammı olduğunu belirten Er, “Arkadaşlarımızın net maaşa geçişle ilgili bir beklentisi yoktu. Biz hem ücret zammını ileriye taşıdık hem de ocak ayından aralık ayına kadar olan tüm kazançları brütten nete çevirdik. Verginin işveren tarafından karşılanması, yapılacak olan mesailerden alınacak ücretlerde paranın işçiye kalması demek” diye konuştu.

Er, “Bir fabrikada imzalanacak en iyi TİS nasıl olur denilirse, önümüzdeki dört yıl boyunca bu örnek gösterilebilir” ifadelerini kullandı.

TİS sürecinin tabanla birlikte şekillendiğini vurgulayan Er, şunları aktardı: “İlk taslağı oluşturduğumuzda arkadaşlarımızla tartıştık, düşünceleri nedir, sorduk. Hepsi ortaya çıkan taslağın beklentilerinin üstünde olduğunu aktardı. Daha sonra kendilerine şunu söyledik, biz yazdığımız taslağı öylesine yazmadık. Havadan sudan, gaza getirmek için veyahut birileri seçim kazansın diye yazılmadı. Biz emeğimizin karşılığı ve alım gücümüz için o taslağı yazdık. Toplantıların hepsinde de şunu söyledik, ‘Sonuna kadar gidecek miyiz? Her ne olursa olsun, önümüze ne çıkarsa çıksın, işten çıkartmalar ve işveren tehdidi de dâhil devam edecek miyiz?’ Arkadaşlarımız hep, ‘Sonuna kadar gidilsin, ne yaşayacaksak birlikte yaşayacağız. Hiçbir şekilde geri adım atmanızı istemiyoruz’ dedi.

Ve onların dik duruşlarının sayesinde biz de masada hep dik durduk. Bu şekilde başlayan süreç daha sonrasında oturma eylemi, yemekhane eylemi şeklinde sürdü. Yasal olarak grev sürecine daha girmemiştik ancak fabrika içerisinde sesimizi duyuracak şekilde eylemler gerçekleştirdik. Sonucunda da çok büyük kazanım elde etti Ravago işçisi. Bu dönem için Petrol-İş Sendikası'nın en iyi TİS’ini Ravago işçileri imzaladı. Mücadele bize kazanımı getirdi.”