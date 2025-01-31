Razakı üzümü coğrafi işaret için hazırlanıyor

BirGün EGE

Buca Belediyesi, ilçenin simgesi olan razakı üzümüne coğrafi işaret tescil belgesi almak için Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile ortaklaşa proje çalışması başlattı. Bitkinin tüm özelliklerinin inceleneceği bu süreç sonunda Buca razakısına coğrafi işaret alınarak, ürünün tescillenmesi sağlanacak.

Coğrafi işaretli ürünlerin kentlerin markalaşma sürecine önemli değer kazandırdığını ifade eden Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, Buca’da tarımsal üretimi yeniden canlandırmayı hedeflediklerini belirtti. Buca'nın bereketli topraklarıyla büyük bir agro turizm potansiyeli barındırdığına dikkat çeken Başkan Duman, “Coğrafi işaret tescili alarak yalnızca üretimi canlandırmakla kalmayacağız. Buca’ya ait bu üzüm çeşidinin genini koruma altına alarak gelecek nesillere aktarmış olacağız. Çok önemsediğimiz bir çalışma... Her anlamda Buca'ya değer katacak bir çalışma. Üreticimizin yüzü gülecek, ilçemiz tanınacak. Markalaşma yolunda önemli bir adım olacak” dedi.

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Bağ Yetiştirme ve Islahı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Altındişli de, coğrafi işarete giden süreci şu sözlerle anlattı: "Burada amaç üretimi yeniden artırmak ve çiftçimize ekonomik güç kazandırmak. Buca razakısı, köklü yerel bir üzüm çeşidi. Yerel çeşitler altın madeninden daha kıymetli bir gen kaynağı. Coğrafi işaret alındıktan sonra bu çeşidin tanınırlılığı daha da artacak. Buca'da tarım yapmakta olan köylerdeki bağ varlığında artış olacak. Tarımsal potansiyele çok faydası olacak” diye konuştu.