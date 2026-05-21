Reha Bilge’den "Ressam ve Şair Tevfik Fikret" kitabı

Tevfik Fikret hakkında yazılmış kitapların sayısı hakkında net bir sayı verilemiyor. Güvenilir kaynaklara göre 250’nin üzerinde olduğu kesin olarak kabul ediliyor.

Galatasaray Lisesi çıkışlı yazarların ise okulun en ünlü hocası ve efsane müdürü Tevfik Fikret için yazdıkları kitapların yirmiye yakın olduğu biliniyor. Ancak Reha Bilge’nin yazdığı son eseri “Ressam ve Şair Tevfik Fikret” kitabının bir benzeri yok! Çünkü büyük şairin ressamlığını tabloları ve karakalem çalışmalarıyla ortaya koyuyor. Galatasaraylı yazar Reha Bilge ile Tevfik Fikret’ten başlayıp “Galatasaray ruhu”nun günümüzdeki izlerine uzanan bir söyleşi yaptık. Haliyle futbola da geldik. Galasaray’ın üst üste dördüncü, toplamda 26'ncı şampiyonluğu konuşuluyor bütün ülkede.

- Haliyle, ilk olarak bu kitabın efsane müdürlerine karşı bi Galatasaraylı vefası olup olmadığını sordum. Reha Bilge “hayır” dedi:

Galatasaray Lisesine girdim. Tevfik Fikret’i tanıdım diye bir şey olmadı. Bizim edebiyat öğretmenimiz Tahir Alangu’nun etkisi diyebilirim. Alangu ile olan hoca-öğrenci ilişkisi… Mesela ilk olarak o önerdi bana yurt dışına git orada oku dedi. Ruşen Eşref’i yine Alangu sayesinde tanıdım. Tabii ki Tevfik Fikret’i de…

- Bu kitap nasıl ortaya çıktı?

2005’te Galatasaraylılar Derneği Başkanı olmuştum. Görev olarak Aşiyan’daki Tevfik Fikret Müze Evi'ne gittim. Orada tabloları gördüm. Bu yönü bilinmiyor. Gün ışığına çıkması lazım dedim. İlk olarak Fikret’in yağlıboya ve kara kalem çalışmalarını mütevazı bir baskı ile kamuoyuna sunduk. Güzel sanatlar akademisinden arayıp ‘bize de yollar mısınız?’ dediler.

- Dernek başkanı olduğunuz için mi yoksa Tevfik Fikret’e yakınlığınız ve sevginiz için mi yaptınız bu çalışmayı?

İkisi de… Görev gereği Aşiyan’a gittiğim zaman gördüm onun eserlerini. O yönünü (ressamlığını) bilmiyoruz.

İstanbul’da 24 Aralık 1867’de dünyaya gelip, 19 Ağustos 1915’te veda eden ve sadece 47 yıl yaşayan büyük Türk şairi Tevfik Fikret’in resim sanatında ne kadar usta olduğunu ancak 2005 yılında ilk kez tespit eden Reha Bilge dışında başka kimsenin olmamasını da bu ülkenin geleneksel kadersizliği hanesine yazıp geçelim!

GS MANEVİ KURUCUSU

Tevfik Fikret Galatasaray Lisesi müdürü olunca öğrencileri arasında daha sonraki yıllarda sarı kırmızılı bir efsane olacak Ali Sami Yen de vardır. Reha Bilge anlatsın:

Okulun futbol takımı var ama oyuncular mezun olup gidiyorlar. Fikret onların etüt abisi olarak okulda kalmalarını sağlıyor. Onları maaşlı personel yapıyor. Fikret olmasa 1905’te kurulan GS belki de yaşamını idame ettiremeyecek. Onun desteği çok önemli.

Bu yıl Galatasaray futbol takımı üst üste dördüncü defa, toplamda 26’ıncı kez şampiyon oldu. Bu konu da önemli tabii… Reha Bilge de Galataraylı… Söyleşi boyunca “Galatasaraylılık Ruhu” gündeme geldi sıklıkla… Ben de sormadan geçmedim:

- Galatasaray Ruhunu bugün hangi cenah temsil ediyor?

Zor bir soru! Herkesin kendi Galatasaray’ı var. Liseliler açısından okula aidiyet var. Şunu söylemeden geçmek olmaz. GS’da genel kurullarda eleştiriler olur ama kimse küfür etmez. Kulüp başkanına kimse saygıda kusur etmez. Bu Galatasaraylılık kültürüdür. Bununla gurur duyarım.

Bu kadar sözden sonra “bu kitap kaç lira ve nereden alabiliriz?” diye soranlar olabilir. Kitabın fiyatı yok! Geliri Galatasaraylılar Yardımlaşma Vakfı’na bırakıldığı için gönlünüzden ne koparsa onu ödeyerek sadece bin adet basılan bu nadide kitaba sahip olabilirsiniz.