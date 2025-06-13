Reha Tanör'den hayat hikâyeleri

Ali BULUNMAZ

Çağımızın en önemli sorunlarının başında öğretme ya da ders verme hastalığı geliyor. Meseleyi derinleştirense bilmeden öğretmeye çalışmak: Sosyal medya mecraları, podcast yayınları ve video kanalları bu ‘öğreticilerle’ dolup taşıyor. Arada birkaç anlatıcı istisnası çıkıyor fakat onlar da kaideyi bozamıyor maalesef.

O istisnalardan biri Reha Tanör; hem bilgi birikimini hem de deneyimlerini anlattığı kitaplarıyla karşımıza çıkıyor, ‘Hayat Dolmuşu’ da bunların en yenisi. Tanör, metninde ‘yağmurda yürümeye’ benzettiği hayatı, ‘eylem’ diye niteliyor.

PAKETLENMİŞ ZAMAN

Tanör türlü güçlüklerle, haksızlıklarla, sıkıntılarla ve engellerle karşılaşmanın an meselesi olduğu hayatı yolculukla eşleştiriyor. Düşe kalka ilerlenen bu yolun biteceğini bile bile ve bitmesini hiç istemeden yaşadığımızı söylerken zihindeki ateşi söndürmemenin önemini vurguluyor. Peki ne(ler) anlatıyor yazar?

Her şeyden evvel başından geçenleri; çocukluğunu, ilkgençliğini, olgunluğunu ve yaşlılığını… Başka bir deyişle öğrendiklerini ve biriktirdiklerini. Zamanın ve mekânların yaşamında bıraktığı izleri de… Bu yönüyle metinler, bir hayat hikâyesi ve hayat hikâyeleri aynı zamanda.

Tanör, hatıralar ve hikâyeler arasında gezinirken yaşamda öğrendiklerini, bazen açıktan bazen satır aralarında sunuyor bize. Onlardan biri şöyle: “Hayal, her eve lazımdır. İnsanı cebindekinden daha çok zenginleştirir, gördüğünden ileriye götürür. Hem de yapay zekâdan bile daha çabuk!”

Tanör, hayal ile hayatın kesişimindeki hikâyeler anlatıyor, hatta ikisinin iç içe geçebildiğini gösteriyor. Kitabın türü kâğıt üstünde deneme ama buna otobiyografik hikâyeler ya da anlatılar demek de mümkün. Bahsi geçen kesişimin özü tam olarak bu.

Tanör’ün hikâyelerinde acemilikleri ve tecrübeleri at başı gidiyor; yazarın ‘yaşam stajı’ ifadesi tam manasıyla buna denk geliyor.

Hayat Dolmuşu’nda yazarın anlatıları eski sohbetler havasında; insanların birbirine söyleyecek çok şeyi olduğu zamanlardaki, dinlemenin ve anlamanın önemsendiği dönemlerdeki gibi. Yaşamın mekanikleştirilmediği ve insanın ‘eksik programlanmış robot’ hâline gelmediği günlerden damıttığı hatıralar ve gözlemler onlar. Şimdinin vakitsizliğinden dem vurduğu, geçmişin organikliğine bir ağıt misali: “Bence en kötüsü de gözle görülmeyen, elle tutulmayan ‘zaman’ın başına gelenler!.. Zaman, şu bildiğimiz zaman, bu modern zamanlar adı verilen süreçte kargoda alttan, üstten, yanlardan sıkıştırılarak ezilmiş pakete ya da aşırı soğukta büzüşmüş bir şeye döndü. Özellikle büyükşehir hayatında ayakta kalabilmenin peşindeki koşu, o bildiğimiz zamanı daralttı, küçülttü, ne yapacaksak sınırlı süreye sığdırmak zorunda bıraktı, bırakıyor. Her şeye ve herkese ayıracak bol bol vaktin yerinde artık yeller esiyor. Onun için telefon açtığımız kimseye önce, ‘Müsait misin?’ diye soruyoruz, bizi dinlemeye ayıracak zamanının olup olmadığını öğrenmek istiyoruz. Eskiden olsa konuşmaya çoluk çocuğun hatta eşin dostun hâlini hatırını sorarak uzatacağımız lafa uygun, yağlı güreş peşrevi gibi süren girizgâhla başlardık. Günümüz insanı kim ne diyecekse çabuk konuşsun, kim ne yapacaksa hemen yapsın istiyor.”

Hızdan, yaşamaya vakit ayrılmayan ve her şeyin çalışmaya indirgendiği hayattan çok, artık bir lükse dönüşen keyiften ve zevk almaktan bahseden Tanör, “kestirmeden yaşamak, yaşamaya mecbur kalmak iyi bir şey değil” diyerek itildiğimiz gayya kuyusunu hatırlatıyor.

Tanör, tecrübelerini ve ülkenin yakın tarihinde olup bitenlere dair yorumlarını yan yana getirir, daha doğrusu paralel bir anlatım yolu tuttururken düşünmenin ve akletmenin, insanın yolunu nasıl aydınlattığını örneklerle ortaya koyarken konuşur gibi yazıyor; konuşmanın ve yazmanın, diyalog kurarak ve yazarak anlatmanın ne kadar önemli olduğunu anımsatıyor. Diğer bir deyişle günümüzdeki iletişimsizlikte konuşmanın ‘olmak’ diye yorumlanabileceğini söylüyor. Olmak ile yaşamak arasındaki bağlantıyı en iyi bildiği yerden kurarak devam ediyor konuşmaya: “Benim de önemli bölümünü tanıdığım, yaşama bakışlarına tanıklık ettiğim birinci kuşak girişimcilerimiz hep para kazanmak için didindiler, gözleri başka bir şey görmedi. Yaşamın çalışmaktan ibaret olmadığını kavrayamadılar, kavrasalar bile kendi kurdukları dünyadan, inşa ettikleri saraydan dışarı adım atamadılar.”

‘Hayat Dolmuşu’, Tanör’ün zamanda, hatta zamanlar arasındaki yolculuğu. Hikâyeler, bir şimdinin bir geçmişin yansıması; ‘Neredeyim?’, ‘Ne yapıyorum?’ ve ‘Ben, ben miyim?’ diye sorduruyor.