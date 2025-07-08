Rejim sorunu ve yansımaları

Doç. Dr. Hüseyin MERT / İstanbul Okan Üniversitesi

Demokrasi, ekonomik gelişmenin, istikrarın ve çağdaş yaşamın ön koşulu ve alt yapısıdır. Demokrasi ile ekonomik ve insani gelişmişlik seviyesi arasında doğrusal bir ilişki var. Ekonomik gelişmişlik düzeyi açısından ülkeleri araştırdığımızda, ekonomik gelişmişlik düzeyi en ileri olan ülkelerin aynı zamanda demokrasi açısından da dünyanın en ileri ülkeleri oldukları görülür.

Ülkelerin demokratikleşme yönünden tarihleri incelendiğinde demokratikleşme paralelinde ekonomik ve insani gelişmişlik seviyelerinin de yükselmiş olduğu görülür.

Demokrasilerin; özgürlükçü, rekabete, değişim ve yenileşmeye açık olma özelliği, yönetimde şeffaflığı esas alması yolsuzlukların minimize olmasına ve hukuk/adaletin güçlü olması sonucu insanlar arası ve devlete karşı oluşan güven ortamı güçlenmektedir, bu durum ülkelerin; yatırım ve üretim gücünü, ekonomik ve insani gelişmişlik seviyelerini destekliyor. Dolayısıyla bir ülkede hukuk devleti ve demokrasi zayıfladığı ölçüde ekonomik ve insani gelişmişlik seviyesi de geri gider. Ülkemizin temel sorunu demokrasi sorunudur. Ülkemiz demokrasisi, hukuk ve adalet düzeni giderek güç kaybetmekte, devlete karşı güven azalmakta ve ülke giderek çağdaş dünya ülkelerinden izole oluyor.

REJİM SORUNUNUN NEGATİF ETKİLERİ

Giderek derinleşen rejim sorunu, ülkemizin ekonomik yapısını ve yaşamı negatif etkiliyor. Yaşanılmakta olan demokrasi sorununun ekonomi ve yaşam üzerine etkilerine bakalım.

1- Ülkemiz kaynak sorunu olan bir ülke. Dolayısıyla yatırımların artması ve istihdam sorununun çözümü için doğrudan yabancı sermaye yatırımları girişleri son derece önemli. Doğrudan yabancı sermaye yatırımları 2015’te 12.181 milyon $ iken 2024’te 6.691 milyon dolara düştü. 2024’te yabancı sermaye yatırımları 2015’e göre %45 oranında azaldı. Çok uluslu şirketler bir ülkeye yatırım yaparken yatırımın karlı olmasının yanı sıra riski de dikkate alırlar. Dolayısıyla yatırım yapılacak ülkede demokrasi ve hukuk devletinin güçlü olmasını önemserler.

2- Türkiye’nin brüt dış borç stoku yıllar itibariyle sürekli arttı. 2013’te brüt dış borç stoku 402,4 milyar $ iken 2024’te 515,9 milyar $’a yükseldi. Brüt dış borç stoku 2024’te 2013’e göre %28,20 oranında arttı. 2013’te her çocuk 5.249 $ (nüfus: 76.667.864) dış borçla dünyaya gözlerini açarken, 2024’te kişi başı borç yükü 6.022 $’a (nüfus: 85.664.944) yükseldi. Faizlerinde artmasıyla borcun döndürülmesi giderek zorlaşıyor. İç tüketim ve betona yatırımla yaratılan büyümenin sürdürülebilirliği kalmadı.

3- Merkezi yönetim bütçe dengeleri giderek bozulmakta ve bütçe açıkları giderek yükseldi. 2022’de 146.737 milyon TL olan bütçe açığı, 2023’te 618.888 milyon TL, 2024’te 1.991.939 milyon TL ve 2025 ilk beş ayında 805.948 milyon TL oldu. 2024’te bütçe açığı 2022’ye göre %1.257 oranında arttı. Merkezi yönetim bütçesinde tarihin en yüksek açıkları gerçekleşmekte, bütçe açıkları katlanarak artıyor. Hazırlanan bütçeler halka ve kalkınmaya hizmet etmiyor. Kaldı ki bütçe açıkları para basmak ve faiz yükü demektir ve bunun bedeli hayat pahalılığı olarak halka ödetiliyor.

4- Para ve maliye politika yapıcıları kur istikrarı açısından dış ticaret ödemeler dengesi hesabının iyi yönetilmesine önem vermektedir. Ancak dış ticaret ödemeler dengesi giderek ekonomimiz aleyhine bozuluyor. 2019’’da ihracat 180.832 milyon $, ithalat 210.345 milyon $, dış ticaret açığı 29.512 milyon $ olarak gerçekleşti. 2019’da ihracatın ithalatı karşılama oranı %86’dir.

2024’te ihracat 261.814 milyon $, ithalat 344.017 milyon $, dış ticaret açığı 82.203 milyon $ olarak gerçekleşti. 2024’te ihracatın ithalatı karşılama oranı %76,1. Görüldüğü üzere dış ticaret açığı 2019’a göre 2024’te %178,54 oranında arttı. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019’da %86 iken, 2024’te %76,1’e düştü.

Sonuç olarak, dış ticaret ödemeler dengesinin giderek bozulması; ekonomide kırılganlığın artması, döviz kuru istikrarı ve kredi değerliliğinin olumsuz yönde etkilenmesi demek.

5- Rejim sorununun derinleşmesi paralelinde ekonomide güven ortamının erozyona uğraması ve yaşanılan ekonomik durgunluk, hayat pahalılığı işletmelerin mali yapılarını da olumsuz yönde etkiliyor. Kurulan işletme sayısı 2023’te 151.610 iken 2024’te 134.353’e düştü. Kurulan işletme sayısı 2024’te bir önceki yıla göre 17.257 adet, % 11,38 oranında azaldı.

Kurulan işletme sayısı 2024 yılı ocak-mart döneminde 34.452 iken 2025 yılı aynı döneminde 33.634’e düştü. Yani 2025 yılı ocak-mart döneminde kurulan işletme sayısı bir önceki yıl aynı dönemine göre 818 adet ve % 2,37 oranında azaldı. Kapanan işletme sayısı 2024 yılı mart ayında 3.108 iken, 2025 yılı mart ayında 3.140’a yükseldi.

Giderek derinleşen rejim bunalımı işletmelerin mali yapılarını da olumsuz yönde etkilemektedir. Finansal kriz içine düşen işletme sayısı hızla artmaktadır. Ülkemizin önemli işletmeleri bir bir konkordato talebinde bulunuyor.

Konkordato talebinde bulunan işletme sayısı 2023’te 1.516 iken, 2024’te 3.497 oldu. 2024’te konkordato talebinde bulunan işletme sayısı 1.981 adet arttı, artış oranı %130,67 olarak gerçekleşti.

Görüldüğü üzere zaman ilerledikçe bir taraftan kurulan işletme sayısı azalırken, diğer taraftan kapanan işletme sayıları da artıyor. Bunun yanı sıra finansal kriz nedeniyle önemli ölçekteki işletmeler bir bir konkordato ilan ediyor. Her kapanan işletme yeni işsizler demek.

6- Rejim sorunu derinleştikçe gelecekle ilgili güvensizlik ve belirsizlikler artmakta bu durum yatırım ve üretim gücünü azaltıyor. Dolayısıyla hayat pahalılığı durdurulamamakta ve çalışanların yaşam standardı giderek düşüyor.

Haziran-2024’te asgari ücret 20.002 TL, açlık sınırı 18.978 TL ve yoksulluk sınırı 61.820 TL iken, Haziran-2025’te asgari ücret 26.005 TL, açlık sınırı 26.115 TL ve yoksulluk sınırı 85.066 TL oldu. Haziran-2024’te asgari ücretin yoksulluk sınırını karşılama oranı %32 iken, Haziran-2025’te %30’a geriledi. Görüldüğü üzere uygulanan politikalar emek ve emekçiyi sürekli yoksullaştırdı.

Haziran-2025’te asgari ücret bırakın yoksulluk sınırını açlık sınırının altına düştü. Emekli ve emekçiler ekonomik büyümeden pay alamadıkları gibi tarihin en büyük perişanlığını yaşanıyor.

Sonuç olarak, yaşanılmakta olan giderek derinleşen rejim bunalımı ekonomiyi ve yaşamı doğrudan etkiliyor. Geleceğe yönelik belirsizlikler ve oluşan güven kaybı ülkenin yatırım ve üretim gücünü olumsuz etkiliyor. Enflasyon kaynaklı maliyet artışları, enflasyonu önleme amaçlı uygulanan politikaların başarısızlığı, durdurulamayan hayat pahalılığı ve halkın satın alma gücündeki daralma vs nedenlerle ülkemiz ekonomik olarak sürdürülebilirliği zor olan bir tabloyla karşı karşıya.