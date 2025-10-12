Rejimin gerici dönüşümüne karşı kadınlar kazanacak

SOL FEMİNİST HAREKET

AKP’nin kurmaya çalıştığı siyasal islamcı karanlık düzen 23 yıllık iktidarları boyunca özellikle ve öncelikle kadınları hedef alan, kadınların haklarını, geleceğini ve hatta hayatlarını hedef alan sistematik bir saldırıyla devam ediyor. AKP karşısındaki direniş odakları arasında, toplumsal muhalefetin en canlı hareketlerinden birisi de kadın hareketi oldu, feminist mücadele oldu. Saray rejiminin kurmaya çalıştığı emekçi düşmanı, islamcı düzende kadınların herhangi bir yerinin olmadığını biliyoruz. Bu nedenle kadınların hayatları ve hakları için yıllardır mücadele ederek kazandığı haklarına pervasızca saldırıyorlar, şiddet gören kadınların hak arama mücadelesini sistematik olarak zorlaştırıyorlar ve toplumsal alanda kadınların varlığını değersizleştiren, bilinçli cezasızlık politikası ile kadınları her türlü şiddete açık hale getiriyorlar. Bu bilinçli cezasızlık sistemi aslında erkek şiddetinin normalleşmesini, kadınların hep güvenli alanlarda kalması gerekliliğini yaratmaya çalışıyor.

Siyasal islamcıların kadınlara biçtiği rol olan kadının aile içerisinde tanımladığı bir konum. Kadını birey olarak değil, ailenin içinde erkeğe tabi bir figür olarak tanımlıyorlar. Yıllardır kadın haklarına yönelik sistematik saldırılarının bir sonuçlarından birisi bu yılın aile yılı ilan edilmesi oldu. Kamu kurumlarında buna yönelik etkinlikler düzenlenmesi, kadınlar arasında evli olup olmamasına göre bir ayrımcılık yaratılmaya çalışıldığı bir süreci yaşıyoruz. Bir yandan da diyanet fetvaları ile kadınların giyim kuşamına, miras haklarına yönelik saldırılara da tam gaz devam ediyorlar. Bunu aynı zamanda genç kadın sanatçıların giyim kuşamına saldırarak topluma da gözdağı vermeye çalışıyorlar. Aslında burada kadınları ve LGBTİ+’ları kriminalize etmeye, kamusal alanda davranışlarımızı ve özel hayatlarımızı kontrol etmeye ve kuşatmaya çalışıyorlar.

Bir yandan ülkedeki derin yoksulluk hali ve sosyal devletin tasfiyesiyle birlikte ev içi bakım emeği de kadınların omuzlarında daha da ağırlaşıyor. Bu yoksullaşma hali kadınların bağımsız bir hayat kurabilme olanaklarını, kadınları şiddet gördükleri ailelerden kurtulabilme olanaklarını da elinden alıyor.

ANAYASA TEHDİDİNE KARŞI ORTAK MÜCADELE

Bugünkü tabloda AKP iktidarı yıllarında kadına yönelik şiddetin arttığı, kadınların her bir hakkına yönelik saldırıların devam ettiği, kadınların gericilik ve yoksulluk kıskacında boğulduğu bir düzen ve buna karşı da feminist mücadelenin tüm bu yıllar boyunca bu süreçlere yönelik kurduğu güçlü bir barikat var, bir mücadele var. En zorlu zamanlarda bile kadınların hep sokakta olduğu, toplumsal muhalefete de alan açtığı önemli bir mücadele deneyimi var. Şimdi ise gündemimiz bütün toplumsal mücadele alanlarında olduğu gibi kadınların ve LGBTİ+’ların mücadelesinin nasıl daha da büyütüleceği, nasıl daha örgütlü kılınacağı, yeni bir ülke kurma yolunda toplumsal muhalefetin diğer tüm kanalları ile birlikte güçlü bir mücadele hattı kurulacağı. Diğer tüm alanlarda olduğu gibi kadınların ve LGBTİ+’ların mücadele hattını da kurarken de kadınlar için, LGBTİ+’lar için kabusa dönüşen tek adam rejiminin kendisini devam ettirme çabaları anayasa tartışmalarını da içerebilecek şekilde ülkenin temel gündemlerinden birisi olacak ve kadınların da bu sürece karşı güçlü bir karşı söz üretmesi gerekiyor. Bu süreçte bölgemizin emperyalizm lehine yeniden şekillendirilmeye çalışıldığı bir dönemdeyiz ve AKP-MHP ittifakının da bu doğrultuda Kürt Hareketiyle birlikte yürütmeye başladığı süreç Ortadoğu’nun geleceğine ilişkin emperyalist güçlerce yapılan planlardan bağımsız değil. AKP iktidarının en zayıf olduğu, yönetme yeteneğini kaybettiği, kaybettikçe elindeki tüm devlet imkanlarını toplumun her kesiminden yükselen itiraz ve isyanları bastırmak için kullandığı bir süreci de yaşıyoruz. Dolayısıyla AKP’nin, bu süreci, tek adam rejimini kalıcı hale getirmenin bir aracına dönüştürme, yeni bir Anayasa hazırlığıyla birlikte gerekli anayasal değişiklikleri mümkün kılacak bir yola gireceği açık. Bugüne kadar iktidarın gerici, baskıcı politikalarına karşı mücadele eden, başta kadın hareketi olmak üzere tüm kesimlerin, iktidarın olası bu türden girişimlerine karşı sokaktaki birleşik mücadele hattını koruması, iktidarın bu hevesine karşı set oluşturmalıdır. 19 Mart’tan bu yana meydanlarda verilen birleşik mücadelenin iktidarın tek adam rejiminin kalıcılaşmasına yönelik bir araca dönüştürülmesi için her yol ve yönteme başvuracağı bir zemine dönüşmemesi için bütünlüğünü koruması bugünün en acil görevidir.

Bu gerici, bu faşist, bu tek adam rejime karşı kadınların isyanı dinmez, mücadelesi bitmez. Tarihimizin en karanlık en gerici iktidarına karşı kadınların birleşik mücadelesi kazanacak, biz kazanacağız.

***

DÜNYADA YÜKSELEN SAĞ, TÜRKİYE’DE SİYASAL İSLAMCI FAŞİZM

Dünyada yükselen radikal sağ görüşler ve neofaşist iktidarlar, LGBTİ+’ları doğrudan hedef almaktadır. Polonya’dan Macaristan’a, İtalya’dan ABD’ye kadar birçok ülkede LGBTİ+ karşıtı yasalar gündeme getirilmekte, nefret söylemleri devlet politikası haline gelmektedir. Bu saldırılar tesadüf değildir: Sermaye düzeni ve gerici iktidarlar, krizlerini aşmak için toplumun en görünür “öteki”lerini hedef göstermektedirler. Türkiye’de de siyasal İslamcı faşist AKP iktidarı, aynı çizgide, gittikçe sertleşen baskı politikalarıyla LGBTİ+'lara dönük düşmanca müdahaleler gerçekleştirmektedir. Son üç dört yılda; İstanbul Sözleşmesi’nden tek gecede çıkan tek adam ve yargısı, 6284’ü etkin uygulamamış, “Aile Yılı” ile baskıyı daha da arttırmıştır. Gerici iktidar, doğrudan varlığı hedef alan bir düşmanlık politikası geliştirmekte, her aygıtı kullanarak LGBTİ+'ları kriminalize etme çalışmalarını sürdürmekte, meclis komisyonlarına dahi LGBTİ+ yaşamı yasaklamaya dönük tasarılar hazırlamaktadır. HÜDA-PAR eliyle meclise sunulan tasarı, memleketi şeriata sürüklediklerinin apaçık göstergesidir.

ATAERKİL SİSTEME HEP BİRLİKTE KARŞI ÇIKACAĞIZ

Tüm bu süreçte gördük ki, barikatları önümüze yığarak bütün bir toplumsal muhalefeti yıldırmaya çalışan iktidar ve polis şiddetine kadınlar ve öğrenciler çok daha farklı biçimlerde de maruz kaldı. Haksız tutuklamalarda cinsel tehditler ve tacizler, çıplak aramalar, şiddetin meşrulaştırmaya çalışılması erkek egemen zihniyetin ve iktidarın yarattığı baskıcı rejimin bir ürünü olarak karşımıza çıkıyor. Kadınların haklarını tanımayan, sokakta, okulda, iş yerinde, aile içinde baskıyla, ayrımcılıkla baş başa bırakan, kadınları sadece anne olmakla yükümlendiren ve aile dışında var etmemeye çalışan bir iktidarla karşı karşıyayız. Artan cinayetler ve genç erkeklerdeki ‘’incellik’’ gibi kadın ve LGBTİ+ düşmanı görüşlerin yaygınlaşması da elbette bir tesadüf değil gerici saray rejiminin yıllar süren bu nefret politikasının bir sonucudur.

19 Mart sürecinde geleceği için bir araya gelen geniş kitleler ve bu kitleler içerisinde genç kadınların aldığı pozisyon iktidara karşı mücadelede kritik önem taşıyor. Buradan doğru olduğumuz her alanda feminist hareketi var etmek, genç kadınlarla, lubunlarla bir araya geldiğimiz zeminleri çoğaltmak önümüzdeki dönem hepimizin hedefi olmalı.

Tüm aygıtlarıyla bu direnişi kırma çabasında olan siyasal İslamcı rejim, eril zihniyetini, özerk ve bilimsel ortamımız olması gereken üniversitelerimize, atadığı kayyum rektörleriyle taşımayı deniyor. Okullarda bilimsellik ve ilericilikle hiçbir alakası olmayan faaliyetlerin önü açılıyor. “Hasbihal” denilerek çok eşlilik, görücü usulü evlilik, çocuk evliliği gibi meseleler genç kadınlara anlatılıyor. GSB Kız Öğrenci Yurtları çoğu zaman bu tür etkinlikleri zorunlu tutuyor. Yurtlar aynı zamanda kadınlar için gittikleri şehirlerde güya bir “terbiye” görevi üstleniyor. Yetişkin kadınlar ailelerine şikâyet ediliyor. Enerjisini namus gibi son derece gerici kavramlara harcayan kız öğrenci yurtları genç kadınların şikayetlerini ciddiye almayarak bir kız kardeşimizin ölümüne bile neden oluyor.

Cevizlibağ KYK yurdundaki taciz skandalı, Boğaziçi Üniversitesi’nin kampüsü içerisinde kayyum rektörün ranta açtığı bir düğün salonunda çalışan 15 yaşında genç bir kadının öldürülmesi ve daha nicesi, işte artık meşruiyeti kalmamış bu rejimin bizlere sunduğu yaşam bu!

Bunca vakaya rağmen okullarda, yurtlarda, hatta üniversitelerin sağlık merkezlerinde dahi öğrencilerin maruz kaldığı taciz, cinsel saldırı, şiddet gibi olaylar ise okul idareleri/rektörlükler tarafından “münferit” gösterilmekte, kadın ve lubun öğrencilere yönelik sistematik saldırıların önü açılmaktadır. Üniversitelerin bir kısmında yalnızca ismen var olan, bir kısmında ise esamesi bile okunmayan cinsel taciz önleme birimleri bilinçli olarak işlevsizleştirilmekte, öğrenciler sonu gelmeyen süreçlerle baş başa bırakılmaktadır. AKP ve işbirlikçilerinin düzeninde kampüsler de yurtlar da, kadın ve LGBTİ+ bireyler için güvenli yaşam alanı olmaktan çıkmış durumdadır.

AKP bilimsel, laik üniversiteleri kendisine bir tehdit olarak görüyor. Öğrencilerin bir araya gelerek rejimin, rektörün baskılarına karşı çıktığı üniversiteleri hedef gösterip kampüslerine polis sokmaktan geri durmuyor. Eylem yapmak, söz üretmek sanki suçmuş gibi bu karalama; genç kadınlara aile baskısıyla tercih dönemlerinde şehir dışında üniversite yazdırılmamasına, bu okullardan genç kadınların alınmasına kadar gidiyor.

Eğitimde ÇEDES ve Yeni Maarif Modeli gibi birçok gerici uygulama ve programla birlikte şimdi de zorunlu eğitimin süresi kısaltılarak özellikle genç kadınların eğitim daha da zorlaştırılıyor. Gençleri okumaktansa “iş gücüne atılmaya” ve aile kurmaya yönelten siyasal İslamcı rejim, laik ve çağdaş eğitimden geriye hiçbir şey bırakmayarak pek çok genç kadının hayatına doğrudan müdahale ediyor. Tüm bu uygulamalar laikliğin karşısında son derece büyük bir tehdit unsuru, fiili bir şeriat hukukunu işaret ederken AKP’nin peşinde olduğu bir diğer şey ise “cezasızlık”. Suç işlemeyi sıradan bir hale getiren, en çok da kadına yönelik suçları bir övgü konusu yapan bu anlayış, faillerin ödüllendirilmesinden kaynaklıdır.

Özgürlüğümüze, haklarımıza, yaşamlarımıza saldıran, iktidar eliyle yaygınlaştırılan bu gericiliğin karşısında bizler yaşamda ısrarcıyız.

Siyasal İslamcı faşist rejime karşı tüm toplumsal mücadele dinamikleriyle 19 Mart’ta kendiliğinden oluşan kitlesel mücadeleyi, birleşik bir halk muhalefetini kalıcılaştıracak; bu gerici, ataerkil sisteme hep birlikte karşı çıkacağız!

Biz birlikte güçlüyüz. Mücadelemizi hep birlikte büyütelim!