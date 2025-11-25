Rejimin ideolojisi medyada: Ekranda kürtaj temsili bile yasak

Sarya TOPRAK

İktidarın en az 3 çocuk söylemleri, sezaryen karşıtı kampanyalar, kürtaj karşıtlığı ve kadın düşmanı politikalar ana akım medyada da kendine güçlü bir şekilde yer bulabiliyor. Bahar’dan Kızılcık Şerbeti’ne, Ömer’den Yalı Çapkını’na Türk dizilerinde kadın temsili hala oldukça eksik. Son yıllarda ana akım medyada yayınlanan dizilerde ilk bakışta daha modern, özgür ve güçlü kadın imgeleri görüyoruz. Kadınlar kendilerine reva görülen şiddete, baskıya, yok sayılmaya teslim olmuyor… Fakat kadının bedeni hâlâ büyük bir tabu. Kadınların kendi bedenleri üzerinde söz hakkı yok… Ekrandan lanse edilen ise bir kadının iyi olmasının ilk koşulunun anne olmak olduğu. Eğer bir kadın kürtaj olmayı aklının ucundan bile geçirirse kötü, bencil, aşağılık bir kadın oluyor.

Türkiye’nin en çok izlenen dizilerinde kürtaj hâlâ ya adını bile anmadan geçilen ya da son anda “vazgeçilen” bir ihtimal. Bahar’daki Seren ve Naz’dan Ömer’deki Gamze’ye, Kızılcık Şerbeti’ndeki Doğa ve Nursema’dan Yalı Çapkını’ndaki Seyran’a kadar tüm hikâyelerde karar hakkı kadının elinden alınıyor.

YANLIŞ KADINLIK

2013 yılında feminist medya araştırmacısı Mary Lou O’Neil, dört Türk dizisini (Gümüş, Aşk-ı Memnu, Hanımın Çiftliği, Öyle Bir Geçer Zaman Ki) inceleyerek çarpıcı sonuçlar elde etmişti. O’Neil’in 4 dizilik analizine göre bu 4 dizide 3 kadın kürtaj olurken 1 kadın kürtaj talep ettiği halde engelleniyor. Hepsinde ortak örüntü ise şöyle:

- Kürtaj = “yanlış kadınlık”

- Doğurma = doğru olanı yapıyor, ödüllendiriliyor

- Kürtaj olan kadın = yalnız, cezalandırılan figür

Mary Lou O’Neil’in elde ettiği sonuçlar Türkiye’de kürtaj temsilinin nasıl sistematik biçimde bastırıldığını, anneliğin ise nasıl mutlak bir ahlaki norm olarak kutsandığını ortaya koyuyor. Aradan yıllar geçmesine rağmen kadınların kendi bedenleri üzerindeki söz hakkı giderek geriliyor. Artık kürtaj olabilen bir kadını ekranda “bencil, cani kadın” olarak bile görmek mümkün değil. Çünkü kadınlar hep doğru yolu buluyor ve anne oluyor!

O’Neil’in metoduyla son yıllarda popüler olan iki diziyi inceledik. Bahar dizisinde kürtajdan vazgeçirilen iki kadın temsili görüyoruz. Seren karakteri genç, kariyerinin başında, özgüvenli, modern bir temsil. Naz ise eğitimli, güçlü, duygusal olarak daha kırılgan bir karakter.

Seren gelecek planları, partnerinin yurt dışına gidecek olması, kariyerinin henüz başında olması gibi sebeplerle kürtaj olmayı düşünüyor. Naz’ın ise ilişkisi çalkantılı, belirsizlik ve mutsuzluk hakim, bu sebeple kürtaj olmak istiyor. Dizide sonrası ise epey dramatik ilerliyor. Ultrason odasında dramatik ışıklar… “Kalp atışı” sahnesi ile kadınlar “doğru olanı” anlıyor. Kürtaja dair tıbbi hiçbir bilgi yok. Kadınlara diğer karakterler “seçim senin” dese de üstlerinde büyük bir baskı var. Eğer kürtaj olurlarsa hayatları boyunca pişman olacakları, hatta kısır bile kalabilecekleri ima ediliyor.

Sonuç olarak Naz da Seren de kürtajdan vazgeçiyor.

Seren’in özgürlük ve kariyer motivasyonu “bencillik ve kendini bilmezlik” olarak çerçeveleniyor. “İyi kadın anne olmayı seçen kadın” mesajı üretiliyor. İdeolojik olarak da kürtaj modern kadının tehlikeli, geçici yanılması gibi lanse ediliyor.

Dizinin ana karakteri Bahar, ilk bölümlerde "prangalarından kurtulan özgür, ayakları üstünde duran kadın" olarak tanıtılsa da karakter dizi boyunca değişti. Bahar, son bölümlerde sık sık çalıştığı hastaneye başvuran kadınlara, çevresine anneliği öven, "bebekten vazgeçilmemesi gerektiğini" söyleyen, kürtajdan vazgeçirmek için konuşmalar yapan bir kadın haline getirildi.

KARARI BÜKÜLEBİLİR

Ömer dizisinde ise Gamze karakterinin hamilelik süreci biraz daha farklı bir hikaye sunuyor. Gamze, 30’larının sonunda, boşanmış, ekonomik ve duygusal anlamda kendi ayakları üzerinde duran, halihazırda bir çocuk büyüten, güçlü bir kadın. Tam da bu nedenle, hamilelik haberi geldiğinde dizide görmeyi beklediğimiz şey, Gamze’nin kendi bedeni ve hayatı üzerinde söz sahibi olduğu net bir karar süreciydi.

Ancak dizi, daha en başından itibaren Gamze’nin güçlü yanlarını sistemli biçimde budayan bir dramatik çerçeve kuruyor. Hamile olduğunu öğrendiği sahne, yalnızlık ve sıkışmışlık hissiyle örülmüş kapalı bir mekânda çekiliyor. Sahneler onun karar verici değil, duygusal olarak altüst olmuş bir karakter olduğunu hissettiriyor. Böylece daha ilk andan itibaren “kararı duygusal olarak bükülebilir kadın” imgesi yaratılıyor.

Doktor Gamze’ye gebeliğin tıbbi açıdan yüksek riskli olduğunu söylüyor. Diğer dizilerde pek rastlamadığımız bir şekilde açıklıkla, kürtajın tıbbi olarak mantıklı ve meşru bir seçenek olduğunu telaffuz ediliyor. Bu an, kürtajın ekranda gerçekçi bir zeminde temsil edilebileceği bir kapı aralarmış gibi görünse de bu kapı hemen kapatılıyor.

Ömer dizisinde kürtaj fikrinin tartışıldığı sahne

Doktor sahnesinin hemen ardından, hikâyeyi Gamze’nin bireysel kararından hızla uzaklaştıran duygusal-melodik bir eksen devreye giriyor: Ömer’in tepkisi. Ömer haberi duyduğunda önce şaşırır, ardından sevince yakın bir umut haliyle “hazır olduğunu” söylüyor. Ömer’in baba olma arzusu, bir anda Gamze’nin tıbbi kaygılarından daha güçlü bir dramatik odak haline geliyor. Gamze’nin kararı artık kendi hayatının değil, başka insanların umutlarının ve hayallerinin konusu oluyor. Kürtaj olmayı istese de en sonunda gebeliği sürdürmeye karar veren Gamze kendi hayatı hakkında kararı kendisi veremiyor…

Dizide kürtaj olmayı düşündüğü için “Ben istemedim diye Allah beni cezalandırdı” diyen Gamze en sonunda düşük yapıyor. Fakat finalde kucağında çocuğu ve yanında kocası Ömer ile görüyoruz Gamze’yi…