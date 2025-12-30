Rektörden kardeşine özel kadro ilanı

Bilimsel faaliyetlerde dünyanın çok gerisinde kalan üniversiteler, eş-dost-akraba kadrolaşmasında rekora doymuyor. Rektörlerin ‘arpalığına’ çevrilen devlet üniversitelerindeki akademik kadro ilanlarına torpillinin DNA’sının eklenmediği kaldı. Son örnek Kırklareli Üniversitesi’nde yaşandı. 10 Nisan 2025’te Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi ile Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Rengin Ak atandı. İktisat profesörü olan Rengin Ak’ın kardeşi Berna Ak Bingül Kırklareli Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Finans ve Bankacılık Bölümü’nde doçent öğretim üyesiydi. Sadece doktorada İslami Finans dersine giriyordu. Ablası rektör olur olmaz Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü’nde başkan yapılmıştı.

Kırklareli Üniversitesi öğretim üyesi kadrosu için 23 Aralık 2025 günü ilan yayımladı. Bu ilanın üçüncü maddesinde Uygulamalı Bilimleri Fakültesi Finans ve Bankacılık Bölümü’ndeki profesör kadrosu için nitelik şöyle tarif edildi: “Doçent ünvanını Makro İktisat bilim dalında almış olmak. Finansal dayanıklılık ve kar transferi konularında çalışmalar yapmış olmak.”

Aslında bu da ilan değil tarifti ve Kırklareli Üniversitesi’nin rektörü Prof. Dr. Rengin Ak’ın kardeşi Prof. Dr. Berna Ak Bingül’ün nitelikleri sıralanmıştı.

Nitekim Rektörün kardeşi Berna Ak Bingül, doçent ünvanını Makro İktisat bilim alanında almıştı. Journal of Emerging Economies and Policy (JOEEP) isimli dergide kısa süre önce 7 Aralık 2025 günü yayınlanan makalesinin konu başlığı ‘Çin ve Afrika Arasındaki Vergi Tabanının Aşınması ve Kâr Transferi’ydi. Yani ilandaki ‘kâr transferi’ vurgusu, ilanın yayımlanmasından sadece iki hafta önce yayımlanan makalesinin başlığında duruyordu. Berna Ak Bingül’ün geçmişteki makalelerinde ise finansal dayanıklılık konusu işlenmişti.

2025 yılındaki Uluslararası Ekonomi Finans ve Sosyal Bilimler Kongresi’nin (ICOFESP) kitabında ise Berna Ak Bingül’ün finansal dayanıklılık başlığına ve içeriğine yer verilen iki çalışması bulunuyordu. Hatta bu kongrenin kitabının komite sayfalarında rektör ve kardeşi birlikte yer alıyordu.

Kadro ilanında son başvuru tarihinin 6 Mart 2026 olduğu belirtildi. İlandaki tarife uyan başka biri ortaya çıksa bile şansının olmadığını herkes biliyor.

Ne de olsa arpalığa çevrilmiş üniversitelerde rektör kardeşlerinin ‘kadro ilanım yayınlandı, tebrikleri kabul ediyorum’ paylaşımlarını bile gördük. Hatta üniversite sınavına girmeyen oğlunu kendi üniversitesinin hukuk fakültesinde mezun eden rektörü haberlerimizde anlattık. Eşini kaydettirdiği bölümü evlerine yakın bir binaya taşıtan rektör de halen hafızalarımızda. Üniversiteler onların babalarının çiftliği… Bilim ise çok uzakta.