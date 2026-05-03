Ringo ve O Uzun Yol

Serkan FIRTINA

Beatles efsanesinin o meşhur fotoğrafı içinde Ringo Starr, uzunca bir süre sadece "ritmi tutan adam" olarak görüldü. Oysa o, grubun üç devasa egosu arasındaki dengeyi kuran, şarkıları bir arada tutan o vazgeçilmez müzikal yapıştırıcıydı. Ringo’yu anlamak için teknik gövde gösterilerine bakmak yanıltıcı olur; onun ustalığı, bagetini vurduğu yerdeki o kendine has karakterde gizlidir. Solak bir müzisyen olarak sağ el kiti çalmasının getirdiği o hafif aksak ama şarkıyı sırtlayan yürüyüşü, bugün kusursuz dijital yazılımların asla taklit edemeyeceği bir biricikliği temsil eder. O, şarkıya hükmetmek yerine müziğin içinde nefes alan gerçek bir zanaatkârdır.

Dünyada başarının zirvesini, sanatın nirvanasını görmüş birinin, o tepeden indikten sonra kendine yeni yeni yollar açma isteği belki de en zor sanatsal sınavlardan biridir. Ringo için bu yeni bir arayış değil; Beatles dağıldıktan hemen sonra 1973’te kendi adını taşıyan albümüyle ABD Billboard listelerinde 2 numaraya kadar yükselip devasa bir solo başarı yakaladığı günlerden, All-Starr Band ile yıllarca süren turnelerine kadar hep üretimin içindeydi. 1974’ten sonra ticari olarak dalgalı bir grafik çizse de yeni bir şeyler ortaya koymaktan hiç geri durmadı. Birçok isim geçmişin güvenli limanına sığınıp aynı şarkıları dönüp dolaşıp tekrar ederken, o yenilik peşinde koşarak tüm bu solo külliyatın üzerine koyarak ilerlemeyi sürdürüyor. Onun için mesele tekrar bir zirve fethinden ziyade, üretme eyleminin kendisindeki o saf heyecan. Seksen beş yaşına bastığı şu günlerde, 24 Nisan 2026’da yayınladığı "Long Long Road" albümü de tam olarak bu inadın bir sonucu.

Ringo’nun Amerikan köklere, country ve rockabilly dünyasına olan merakı aslında yeni değil; Beatles’ın en erken dönemlerinden, idolü Carl Perkins›e selam durduğu o ilk yıllardan beri süregelen bir tutku bu. Nitekim bu albümde de Perkins’in 1959 tarihli "I Don’t See Me in Your Eyes Anymore" eserini yorumlayarak başladığı yere, o saf sevgiye geri dönüyor. T-Bone Burnett prodüktörlüğünde ortaya çıkan; Billy Strings ve Molly Tuttle gibi genç yeteneklerin eşlik ettiği bu çalışma, bu kadim ilgiyi bir olgunluk dönemi meyvesine dönüştürüyor. Tüm dijital platformlarda yerini alan, aynı zamanda CD ve plak formatlarında da satışa sunulan albüm, yapay bir mükemmellik peşinde koşmak yerine Ringo’nun sesindeki o yaşanmışlık dolu kırılganlığı ve sahiciliği olduğu gibi önümüze bırakıyor. Bu doğallık, albümle aynı adı taşıyan "Long Long Road"un klibinde de tüm berraklığıyla kendini gösteriyor. Direksiyon başında, oldukça keyifli bir şekilde kendi yolunda ilerleyen Ringo’ya; siyah-beyaz Beatles günleri, ailesi ve hayatının en büyük aşkıyla paylaştığı en özel ve içten kareler eşlik ediyor. Beatles döneminden bugüne, solo kariyerindeki sayısız konser ve sahne kaydından parçaların araya girmesiyle klip, devasa bir hayatın özetine dönüşüyor. Geçmişin ve şimdiki zamanın bu denli iç içe geçtiği kurgu, sadece bir nostalji güzellemesi değil; biriktirdiği tüm anıları yan koltuğuna oturtmuş, kat edilen o uzun yolun her kilometresinden keyif almış bir adamın çok etkileyici bir kutlaması gibi. Üstelik bu samimiyet, geçmişe tamamen sırtını dönerek değil, o köklü mirastan güç alarak var oluyor. Özellikle St. Vincent’ın eşlik ettiği ‘Choose Love’ şarkısında; ‘The Long and Winding Road’ ve ‘Tomorrow Never Knows’ gibi efsanevi Beatles duraklarına göz kırpan, adeta psikedelik bir atmosfer kurulmuş. Ringo, kendi mirasını bugünün modern tınılarıyla çarpıştırarak o eski ruhu yeniden hissettiriyor."

İnsan bu albümü dinlerken 60›ların sesini günümüzde duyuyor olabilmenin, müziğin zamanlar arası geçişinin o tarifsiz büyüsünü hissediyor. Hatta albüm kapağında 68-69 yıllarından hatırladığımız o tanıdık gömleğiyle karşımıza çıkması, bu bağın sadece seste değil ruhta da korunduğunu gösteriyor. Karşımıza çıkan şey, nostaljiye sığınan bir emekli projesi değil; aksine sesini bugünün dünyasına dahil etmeye kararlı, diri bir zihin. Country ve folk tınılarının ağır bastığı bu çalışma, hıza ve yüzeyselliğe dayalı modern üretimlerin ortasında oldukça yalın bir duruş sergiliyor. Kendi kuşağındaki birçok ismin gösterdiği o hayranlık uyandıran sanatsal inatla, o da yoluna sonuna kadar devam etmeye kararlı görünüyor. Yol belki uzun ama Ringo’nun o mütevazı baget vuruşu, 60 yıl önce olduğu gibi bugün de her şeyi yerli yerine koymaya yetiyor.