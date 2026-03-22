Ritmi dayanışmayla büyütüyorlar: Birlikte dağları delebiliriz

Işıl ÇALIŞKAN

Türkiye’de kadın müzisyenlerin sahnede varlık gösterme çabası yeni değil ancak bu kez karşımızda kolektif bir iradenin somutlaşmış hali var. Leyan Senay’ın beş yılı aşkın süredir Hit Like a Girl Türkiye çatısı altında yürüttüğü dayanışma,“She Rocks!” projesiyle sahneye taşındı. İstanbul’da gerçekleşen bu gecede, 15 kadın baterist ilk kez aynı sahneyi paylaşarak sadece ritim tutmadı, aynı zamanda müzik sektöründeki cinsiyet eşitsizliğine karşı ortak bir ses çıkardı.

Gece, Mor ve Ötesi’nin “Bir Derdim Var” şarkısıyla başladı; repertuvar The Cranberries’den Evanescence’a, Katy Perry’den Sertab Erener’e uzanan geniş bir yelpazede şekillendi. Finalde ise Özlem Tekin’in bu projeye armağan ettiği "Dağları Deldim”, 15 kadının eş zamanlı baget vuruşlarıyla sahnede yankılandı. Bu işbirliği, bireysel performansların ötesinde kadınların birbirine açtığı bir alanın hikâyesiydi.

Leyan Senay ile “She Rocks!” projesini ve müzikteki kadın dayanışmasını konuştuk.

15 kadın bateristi “She Rocks!” projesiyle aynı sahnede topladın. Yola çıkarken temel motivasyonun neydi?

Benim için her şey her zaman bir hayalle başlıyor. Önce bir şeyi hayal ediyorum, sonra o hayalin peşinden gidiyorum. “She Rocks!” da aslında böyle doğdu. Daha fazla kadının hayatına dokunabileceğimiz, birbirimize ilham verdiğimiz ve dayanışma içinde güçlendiğimiz bir alan hayal ettim. Beş yıldır emek vererek büyüttüğüm bu topluluğun hikâyesini artık daha somut ve görünür bir şekilde sahneye taşımak istedim. 15 kadın bateristin aynı sahnede buluştuğu ilk She Rocks! sahnemizi gerçekleştirdik. Ama benim için bu sadece bir başlangıç. Bu sahneyle ilgili çok daha büyük hayallerim var. Temel motivasyonum, kadınların birbirine cesaret verdiği, alan açtığı ve dayanışma içinde üretmeye devam ettiği bir müzik ortamı yaratmak. Çünkü inanıyorum ki bu dayanışma büyüdükçe, müzikteki cinsiyet eşitsizliği de yavaş yavaş ortadan kalkacak.

Özlem Tekin gibi Türk rock müziğinin ikonik bir isminin “Dağları Deldim” şarkısını bu projeye armağan etmesi sembolik olarak çok güçlü. Bu iş birliğinin hikâyesi nasıl başladı ve o şarkıyı 15 kadınla birlikte çalmak sana neler hissettirdi?

Özlem Tekin, “Dağları Deldim” şarkısını yaklaşık üç yıl önce Hit Like a Girl Türkiye belgeselimiz için bize hediye etti. Belgeseli hazırlarken projeyi en doğru şekilde ifade edebilecek bir şarkı arıyordum ve içimde hiç şüphe yoktu: Bu şarkı “Dağları Deldim” olmalıydı. Küçüklüğümden beri bana ilham veren, güç veren bir şarkıydı. Hatta o dönem bu şarkıyı dinleyen küçük Leyan’ın hissettiği ilhamı bugün başka kızlara ulaştırmak istediğimi çok net hatırlıyorum. Bu yüzden bu konuda oldukça ısrarcı oldum. Sonrasında Özlem Tekin’in ekibiyle iletişime geçildi ve kendisi büyük bir nezaketle bu şarkıyı projede kullanmamız için bize armağan etti. Yıllar sonra bu şarkıyı sahnede çalarken yaşadığım duygu ise bambaşkaydı. Çünkü o sahnede tek başıma değildim; yanımda kız kardeşlerim vardı. Açıkçası o şarkıyı o sahnede tek başıma çalmak hiç istemedim. She Rocks! hiçbir zaman tek başına yürünecek bir yol değildi. Bugüne kadar ne yaptıysak, hangi şehirleri gezdiysek, belgeselimizi çektiysek, hangi sahneleri kurduysak hepsi bu kolektif emeğin sonucu. O an sahnede hissettiğim şey tam olarak buydu: Birlikte olduğumuzda gerçekten dağları delebiliriz.

Leyan Senay

“She Rocks!” kadın müzisyenlerle ilgili yaptığın ilk proje değil. Amerika merkezli kadın dayanışma platformu “Hit Like a Girl” ile de uzun süredir bu alanda çalışıyorsun. Sence son 5 yılda kadın müzisyenlerin, özellikle enstrüman çalan kadınların görünürlüğü nasıl değişti?

Aslında She Rocks!, Hit Like a Girl Türkiye’nin biraz daha evrimleşmiş, olgunlaşmış ve sahneye taşınmış hali diyebiliriz. İkisi birbirinden ayrı projeler değil; She Rocks!, Hit Like a Girl Türkiye’de yıllar içinde kurulan topluluğun doğal bir devamı. Beş yıldır büyüyen bu yolculukta bugün beş yüzü aşkın kadından oluşan çok güçlü bir toplulukla hayallerinin peşinden koşan müzisyen kadınlar olarak bir aradayız ve hâlâ içimizdeki ritmi dinlemeye devam ediyoruz.

Son beş yılda kadınların bu alandaki motivasyonunun ve görünürlüğünün ciddi şekilde arttığını düşünüyorum. Hem sosyal medyada hem de sahnelerde enstrüman çalan kadınları çok daha fazla görmeye başladık. Ama benim için en güzel değişim sadece sahnede değil; kadınların birbirine günlük hayatlarında da daha çok destek olması, dayanışma içinde olması. Beş yılda bile bu kadar şey değişebildiyse, önümüzdeki 15–20 yılda birlikte neler başarabileceğimizi düşünmek beni inanılmaz umutlandırıyor. Çünkü bu dönüşüm tek bir kişinin değil, kolektif bir gücün eseri olacak.

Sektörde sırf kadın olduğun için yaşadığını düşündüğün, “Erkek olsam böyle olmazdı” dediğin bir an ya da deneyim oldu mu?

Kadın bir davulcu olmanın hem avantajları hem de dezavantajları olduğunu düşünüyorum. Avantaj tarafından bakarsak, bazen sırf kadın olduğunuz için bir projeye özellikle davet edilen ya da aranan kişi olabiliyorsunuz. Çünkü bu alanda hâlâ azınlıkta olduğumuz için, görünürlüğümüz olduğunda insanlar bunu desteklemek ve büyütmek isteyebiliyor. Ama bir de diğer tarafı var. Bu işe ilk tutkuyla başladığınız andan itibaren, insanlar bunu açıkça söylemese bile sanki sizden kendinizi sürekli kanıtlamanız bekleniyormuş gibi bir his oluşabiliyor. Yetenekli olduğunuzu, bu işi gerçekten yapmak istediğinizi ve burada yeriniz olduğunu topluma kabullendirmeniz gerekiyormuş gibi. Sanki bir kadın, varlığını ve yeteneğini biraz daha fazla ispat etmek zorunda kalıyor. Bana kalırsa “erkek olsaydım belki böyle olmazdı’’ diyebileceğimiz nokta tam olarak burada ortaya çıkıyor.

“Ölümle Dans” adlı son şarkında ataerkil düzende mücadele eden bir kadının hikâyesini anlatıyorsun. Enstrüman çalan bir müzisyen olarak, şarkılarının bir mesaj taşımasını neden önemsiyorsun?

Benim için müzik ve şarkı yazmak hiçbir zaman sadece üç dakikalık bir ses kaydı olmadı. Bu, varlığımı ve dünyada olma nedenimi ifade etme biçimim. Müziği her zaman bir hikâye anlatmanın, bir duyguyu paylaşmanın ve insanlarla iletişim kurmanın en güçlü yollarından biri olarak gördüm.

“Ölümle Dans” da aslında farklı şekillerde okunabilecek bir şarkı. Bir vampir ile bir aşığın hikâyesi olarak da dinlenebilir; ama aynı zamanda iplerinden kurtulmak isteyen, kukla olmaktan vazgeçip kendi hayatının iplerini eline alan bir kadının özgürleşme hikâyesi olarak da… Şarkılarımı yazarken bu alanı biraz açık bırakmayı seviyorum. Çünkü her dinleyici o şarkının içinde kendi duygusunu, kendi hikâyesini bulabiliyor. Ve bence sanatın en büyülü tarafı da bu.

Sanat, insanların dile getiremediği duyguları görünür kılmanın en güçlü yollarından biri. Belki de bu yüzden Atatürk’ün o çok sevdiğim sözünü sık sık hatırlıyorum:

“Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.”

Belçika doğumlusunuz ve Avrupa’daki festivallerde Türk ritimlerini tanıtıyorsun. Avrupa’da bizim aksak ritimlerimize (9/8’lik vb.) tepkiler nasıl oluyor? Onları en çok ne şaşırtıyor?

Belçika’da doğup büyümüş biri olarak aslında iki kültürün arasında, biraz daha hibrit bir kimlikle büyüdüm. Belki de bu yüzden Türkiye’nin kültürel zenginliklerini ve müzikal mirasını dışarıdan bakabilme şansım oldu ve bu beni her zaman büyüledi. Evet, Belçika’da doğdum ama hayatımın büyük bir kısmı Türkiye’de geçti ve bu toprakların ritmini, kökenlerini ve kültürünü başka ülkelerde temsil edebilmek benim için her zaman büyük bir gurur oldu. Sanatımla hem kendi hayallerimin peşinden gitmek hem de gittiğim yerlerde yeni dünyalar keşfetmek benim için çok heyecan verici bir yolculuk.

Avrupa’daki festivallerde Türk ritimlerini çalarken en sevdiğim anlardan biri insanların bu ritimleri ilk kez duyduklarındaki şaşkınlık oluyor. Çünkü 9/8 gibi aksak ritimler bizim için çok tanıdık; sokakta, düğünde, dizilerde, hayatın içinde sürekli duyduğumuz ritimler. Ama Batı’da müzik çoğunlukla daha düzenli kalıplara dayanıyor ve bu ritimler onlara ilk başta oldukça karmaşık geliyor. İnsanlar önce ritmin içinde nerede durduklarını, nasıl saymaları gerektiğini anlamaya çalışıyor ve bir süre matematikle boğuşuyorlar.

Ama sonra çok güzel bir şey oluyor: Bir noktada saymayı bırakıp o ritmin mantığını kavrayıp hissetmeye başlıyorlar. İşte o anda müziğin gerçekten kültürler arasında bir köprü kurduğunu hissediyorsunuz. Çünkü aksak ritimler, özellikle 9/8’lik ritimler sadece sayılardan ibaret değil; oryantal, enerjik ve dans eden bambaşka bir olguya sahip. Ama en sonunda mesele saymak değil, hissetmek. Ritmi gerçekten duyduğunuzda, onu sadece saymazsınız; ruhunuzda yaşamaya başlarsınız. Ve o an sahnede seyircinin büyülendiğini görmek, kelimelerle anlatması inanılmaz zor bir duygu! İyi ki bunu tekrar tekrar yaşayabileceğim bir hayat kurmuşum…