Romantik komedi zamanlarının ipuçlarını taşır

Film, kadın-erkek ilişkilerinde cinsiyet ve yaş farklılıkları konusunda toplumsal bakış açısındaki çifte standartları sorgulayarak yaş farkı konusunu cinsiyet eşitliği ve bireysel tercihler bağlamında tartışmaya açıyor.

İlişkilerin ve romantizmin toplumsal eğilimlerinin değiştiğini deneyimliyoruz ya da gözlemleyebiliyoruz. Bu değişimin sinemada en çok romantik komedi (romcom) türünü zora sokacağını düşünüyordum ki türe enerji vermek için, Robinne Lee'nin romanından uyarlanan, Amazon Prime’ın yeni filmi "The Idea of You” (Sen İhtimali) yetişti imdada. Günümüzde geleneksel flört ve ilişki kalıpları değişiyor ve insanlar arasındaki romantik ilişkilerde farklı yaklaşımlar ortaya çıkıyor. Bununla birlikte, birçok insan hâlâ romantik ilişkileri Sternberg'in üçgen aşk teorisi gibi temel bileşenlere dayandırıyor gibi görünüyor: yakınlık (arkadaşlık), tutku ve bağlılık (sadakat). Romantik komediler, toplumun değişen romantik ideallerini yansıtmakla yükümlüdür. Bu filmler, hem geleneksel romantik kalıpları hem de günümüzün daha yenilikçi ve çeşitli ilişki dinamiklerini sentezlemeye çalışır. Bu türe ait filmler genellikle izleyicilere, ilişkilerdeki zorlukları ve başarıları anlatarak hem nostaljik hem de modern bir perspektif sunduklarında başarıya ulaşabilirler. Geleneksel romantizmin yokluğunda, senaryolaştırılmış fantezilerin gerçek yaşam deneyimlerinden ilham almaya devam ettiğini gösteren bir film "The Idea of You” (Sen İhtimali). Filmde, şık bir sanat galerisi olan Solène (Anne Hathaway) 40 yaşlarında bekar bir anne. Kızı Izzy ve birkaç arkadaşını Coachella Müzik Festivali'ne götürmek durumunda kalıyor ve orada popüler erkek grubu August Moon'un solisti 24 yaşındaki Hayes (Nicholas Galitzine) ile tanışıyor. Kendisini güzel, akıllı, yetenekli ve çekici bulan bu genç adamla birlikte olmaktan keyif almaya başladığında, mutlu ve âşık olduğunda kim olduğunu yeniden keşfediyor. Elbette, hepimizin bildiği gibi, aşk pürüzsüz ilerlemiyor ve birçok engel çıkıyor. Ama nihayetinde bu bir Hollywood romantik komedisi olduğundan hepimiz her şeyin her zaman mutlu biteceğini zaten biliyoruz.

YAŞ FARKI ÇİFTE STANDARTI

Romantik komediler zamanlarının ipuçlarını taşır. Aslında her şey Frank Capra'nın 1934 yapımı "It Happened One Night" (Bir Gecede Oldu) filmi ile başladı. Romantik komedi türünde bir dönüm noktası olarak kabul ettiğimiz bu film, 1930'ların çılgın romantik komedilerinin başlangıcı oldu. Clark Gable ile Claudette Colbert’in birbirlerine âşık olmalarını izleyip etkilenmemek mümkün olmayınca "It Happened One Night", beklenmedik bir şekilde büyük bir başarı elde etti ve bu türün popülerliğini bir daha geri alınamayacak şekilde artırdı. Romcom filmlerin genellikle erkek ve kadının tanışması, ayrılması ve yeniden bir araya gelmesi gibi bir formülü vardır. "The Idea of You” filmine baktığımızda filmin bu formüle sadık kaldığını ancak üç belirgin yenilikçi yön izlediğini görebiliyoruz. Bunlardan ilki, her ne kadar ilk bakışta heteroseksüel kadınların bir fantezisi gibi gözükse de, ekranda nadiren karşılaştığımız; orta yaşlı bir kadının, çok genç bir erkek tarafından, çekici, seksi ve âşık olunası bulunma temasını ele alması. Solène’un bu tür temsili, geleneksel romantik kalıpları ve cinsiyet stereotiplerini sorgulayarak orta yaşlı kadınların da romantik ve çekici olarak tasvir edilebileceğini göstermesi açısından önemli. Filmin bir diğer yönü ise erkek karakterlerin de duygusal olarak hassas olabileceğini göstermesi. Hayes'in Solène'a duygusal olarak bağlanması ve duygularını açıkça ifade etmesi, geleneksel olarak erkek başrol karakterlerinde pek yaygın olmayan bir özellik. Toplumsal olarak ise erkeklerin duygusal yönlerini göstermeleri veya duygusal açıdan hassas olmaları genellikle kabul edilebilir bir özellik olarak görülmez. Hayes’in bu temsili, toplumda erkeklerin duygusal yönlerini daha fazla kabul etmeye yönelik bir idealin öne sürüldüğünü ve modern zamanlarda bu normların da değişmesi gerektiğini gösterebilir. Üçüncü belirgin yön ise; Hayes ve Solène’un ilişkisinin toplumdaki ikiyüzlülüğe dikkat çekmesi. Birçok durumda, erkeklerin genç kadınlarla ilişkileri normal karşılanırken hatta bazen övülürken, aynı yaş farkı bir kadın tarafından tercih edildiğinde eleştiri ve skandal olarak değerlendiriliyor. "The Idea of You” kadın-erkek ilişkilerindeki yaş farkının eşit olmayan bir şekilde ele alındığını göstererek, cinsiyet ve yaş farklılıkları konusunda toplumsal bakış açısındaki çifte standartları sorgulayarak, yaş farkı konusunu cinsiyet eşitliği ve bireysel tercihler bağlamında tartışmaya açıyor. Ayrıca, Solène’un Z jenerasyonundan olan kızının filme tatlı bir feminist bakış açısı katarak destekleyici bir alt metin eklemesi de filme derinlik kazandıran önemli unsurlar arasında.

KANEPEYE YAYILIN VE İZLEYİN

Romantik komedide pek çok şey iki başrol oyuncusuna bağlıdır. Çok yönlü ve yetenekli Anne Hathaway'i, her ne kadar hayal ürünü olsa da, seksapelliğini, mizahını, kalp acısını ve kazanılmış şımarık bilgeliğini gösterme şansı veren bir rolde görmek şahaneydi. Kendisinin varlığı filmin genel tonunu değiştirerek filme beklenmedik bir ağırlık kazandırmış ve filmi bir şekilde “Notting Hill”deki gibi bir aşk hikâyesine yakın duran zengin bir şeye dönüştürmüştü. Emma Thompson'ın “Good Luck to You, Leo Grande” filminin seviyesinde olmasa da Hathaway, merkezinde olgun bir kadının yer aldığı, gerçekliğe dayanan modern bir ilişkinin başarıyla kurulmasını sağlamıştı. Genç oyuncu Nicholas Galitzine’in, hassas, duygusal ve yakışıklı Hayes karakterinin âşık olmasını tamamen makul kılan oyunculuğu da filmi daha ilginç veya heyecan verici hale getirmişti. Sonuç olarak, romantik komediler genellikle belirli kalıpları takip eder ve çoğu zaman benzer temaları işler. Bu filmlerde sevimli bir çiftin bir araya gelmesini, ayrılmasını ve barışmasını izleriz. Romantik komedinin en büyük gücü de budur ama bu aynı zamanda da onun en zayıf yönüdür. O yüzden boş verin tüm bunları ve yakın arkadaşınızla kanepeye yayılın ve bu filmin keyfini çıkarın.