Rotaları ABD ayarlı

Erdoğan önceki gün Malazgirt’te, “Yönünü Ankara’ya ve Şam’a dönenler kazanacak. Kıblesini şaşırıp kendilerine yeni yabancı patronlar arayanlar ise eninde sonunda kaybedecektir” diyerek tehditler savurdu. Bununla da yetinmeyerek, “Kılıç kınından çıkarsa kaleme ve kelama yer kalmaz” sözleriyle olası bir müdahalenin de işaretlerini veren Erdoğan’ın hedefinde Suriye Demokratik Güçleri (SDG) vardı.

İçeride “süreç” ağır aksak ilerlerken sarf edilen bu sözler Suriye’de sahada ve masada hızlanan siyasi trafiğin ardından geldi. ABD’nin Türkiye ve Suriye Özel Elçisi Tom Barrack, Erdoğan’dan iki gün önce, Suriye için “Bir federasyon değil ama onun bir tık altında” modelini ortaya atmıştı.

İÇ İÇE GEÇEN SÜREÇLER

Türkiye ile Suriye’deki süreçler birbiriyle ilintili. Görev alanının kapsamına Lübnan’ı da ekleyen Barrack, Suriye ve Lübnan’ı şekillendirme çalışmalarını sürdürürken bu girişimlerin bir ucu da doğrudan Türkiye’ye değiyor. Suriye ve Ortadoğu’daki gelişmelerin basıncıyla geçen yıl bu dönemlerde Erdoğan tarafından “iç cepheyi güçlendirme” çıkışıyla başlatılmıştı. İç cephe tahkimatının ihalesi sonrasında Bahçeli üzerinden sürdürülmüş, MHP lideri de 1 Ekim Meclis açılışında DEM sıralarına giderek sürece start vermişti.

Bir yıllık hızlandırılmış süreç sonunda PKK kendisini feshedip 11 Temmuz’da silah bırakma töreni düzenlerken bir gün sonrasında konuşan Erdoğan, “Türk, Kürt, Arap ittifakı”nı ortaya atarak sürecin yönelimini göstermişti. Erdoğan’ın önceki günkü, "Tarih, Türk, Kürt ve Arap bir ve beraber olduğumuzda içeride ve dışarıda hangi başarılara imza attığımızın sayısız örnekleriyle doludur" diyerek niyetini bir kez daha açık etti.

TÜRKİYE’NİN POZİSYONU NE?

Türkiye’nin Suriye politikası AKP’nin emperyalist merkezlerle birlikte Suriye’de rejim değişikliğe kalkıştığı Arap Baharı’ndan bu yana biçimlenerek bugünlere geldi. 2011’lerdeki strateji Esad’ın gitmesi, İhvancıların iş başına gelmesi yönündeydi. Bunun yanında Kürtlerin kazanım elde etmemesi de bir diğer amaçlardandı. İç çatışmalar boyutlanınca YPG’nin kontrol ettiği bölgelere üç farklı operasyon düzenlendi. Hala bu bölgeler Türkiye’nin kontrolünde.

8 Aralık’ta HTŞ’nin yönetime gelmesinden sonra da TSK’nin Kuzey Suriye’deki varlığı devam ederken Türkiye’nin YPG/SDG politikasında değişikliğe gidildi. İçeride başlayan İmralı sürecine paralel olarak “kırmızı çizgi” esnetildi, ABD’nin de etkisiyle hakların verilmesini kabullenildi. Fırat’ın doğusuna operasyon söylemlerirafa kaldırılırken Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Erdoğan ve AKP’li yetkililer, "Kürtlere tüm hakları verilmeli, buna karşılık özerklik söylemleri terk edilmeli, SDG Suriye ordusuna entegre olmalı” demeye başladılar. Ancak SDG ile Şam anlaşmazlık içinde. 13 Ağustos’ta HTŞ Dışişleri Bakanı Şeybani’yi ağırlayan Fidan da SDG’yi oyunbozanlıkla suçlayarak, "Enayi değiliz. Kürtleri İsrail’in maşası mı yapacaksınız? Artık değişin. Ona göre tedbir alacağız" dedi.

Erdoğan da sonraki günler de benzer açıklamalar yaparak Fidan’ı tamamlayacaktı. Türkiye’nin Suriye’deki resmi politikası özerklik ve federatif bir sistemin reddedildiği, buna mukabil Kürtler ve diğer grupların anayasal haklarının verildiği bir model şeklinde. HTŞ ile yakın ilişki içinde olan Ankara Suriye'de merkezi ve güçlü bir yönetimin kurulmasını istiyor. Bir taraftan Öcalan ile başlatılan süreçte PKK’nin kendini feshetmesi sağlanırken diğer yandan SDG'nin Suriye ordusuna entegrasyonu Ankara'nın hedefleri arasında. İsrail ile Suriye sahasında çıkarları çakışan Ankara, Tel Aviv’in SDG üzerinden bir takım tasavvurlarda bulunduğunu iddiasında. Erdoğan’ın Malazgirt’teki ifadeleri de SDG, içerideki Kürtler ve ABD'ye gönderilmiş mesajlardı.

ERDOĞAN NE DEMEK İSTEDİ?

Dış politika uzmanı Semih İdiz’e göre Erdoğan’ın sözlerinin iki boyutu var. Birincisi Erdoğan’ın çözüm süreciyle birlikte milliyetçi cephede oluşan tepkiyi hafifletmek için bir denge siyaseti izliyor. İdiz şöyle diyor: “Hassas bir süreç yürütülüyor. Aşırı milliyetçiler buna karşı. Erdoğan bir denge oyunu oynarken milliyetçi cepheye sinyal gönderiyor. Bahçeli süreci başlatsa da o cenahta kafalar hkarışık. O nedenle denge işini dikkatli şekilde yürütme peşinde.”

İdiz meselenin dış boyutunu da şöyle değerlendiriyor: “Bu sert sözler bir hoşnutsuzluk belirtisi. ABD genişletilmiş otonomi gibi önerilerle olayı farklı boyutlara taşırken Ankara bundan rahatsız. Ankara, merkezi ve güçlü bir yönetimin olduğu ancak hakların da verildiği bir sistem istiyor. Güneydeki Dürziler gibi kuzeydeki Kürtlerin özerklik planları endişe yaratıyor. Ancak ABD her anlamda bölgeye yerleşti ve Türkiye bu yeni süreçte masada da kendisine yer bulmaya çalışıyor. Türkiye’nin eli çok güçlü olmayabilir ancak Türkiye önemli bir aktör. ABD Türkiye’yi de kaybetmek istemez. ‘Bir tık federasyon altı’ formülüyle Ankara da gözetiliyor.”

ABD’NİN DENGE OYUNU

Erdoğan muhataplarından yüzlerini Ankara ve Şam’a dönmesini isterken Türkiye’nin SDG-Kürtlerle pozisyonu ABD’ye göre şekilleniyor. ABD ise aktörleri dengeleme stratejisi izliyor. Yarım yüzyıldan sonra Suriye’ye yerleşen ABD, kalıcı olmaya kararlı. Ne Kürtlerden ne de Şam’dan vazgeçmek istiyor. Halihazırda 2000 civarındaki askerlerinin bir kısmını ilerleyen dönemde çekse dahi burada kalıcı şekilde varlığını sürdürecek. Barrack da bir yandan Suriye'de "tek vatan, tek millet, tek ordu, tek hükümet" kurulması gerektiğini söylüyor, diğer yandan da “federasyonun bir tık altı” formülünü ortaya atarak tarafları “idare etmeye” çalışıyor.

SDG VE İÇERİYLE DE İLİNTİLİ

Ortadoğu uzmanlarından Yusuf Karadaş, Erdoğan’ın "Yönünü Ankara'ya Şam'a dönen kazanacak" sözleriyle SDG ve Rojava’daki yönetime “Ya dayattığımız koşullarda bir uzlaşmaya razı olursunuz ya da sonuçlarına katlanırsınız” demek istediğini söyledi. Ancak Erdoğan'ın Erdoğan’ın tehdidinin sadece SDG ile de sınırlı olmadığını ifade eden Karadaş, özellikle “Kılıç kınından çıkarsa kaleme ve kelama yer kalmaz” vurgusunun aynı zamanda içeride başlatılmış olan sürece yönelik bir mesaj anlamı taşıdığını da belirtiyor.

Karadaş'a göre, "Nasıl 2013-15 yılları arasındaki “Çözüm Süreci”nde Rojava-Kobanê konusundaki anlaşmazlık sürecin sonunu getirdiyse SDG konusundaki anlaşmazlığın son süreç için de benzer sonuçları olacağını tehdidinde bulunuyor Erdoğan. Erdoğan ve Bahçeli iç cepheyi tahkim ederek Kürtlerle çatışmanın olası risklerinin ortadan kaldırılıp bu sürecin dışarıda yayılmacı emellerin bir dayanağı haline getirilmesi hesap ediyor. Erdoğan’ın Malazgirt’teki “Büyük ve güçlü Türkiye” vurgusunda olduğu gibi bu süreç iç politikada muhalefetin ezilmesi ve iktidarın kendi geleceğini güvenceye alması hedefine bağlanıyor."

Karadaş'a göre iktidar daha en başından Kürt sorununu çözmeyi değil, Kürt silahlı güçlerini tasfiye etmeyi ya da en azından kontrol altına almayı amaçlıyordu. Atılan tüm adımlar da buna yönelikti. Ancak ABD emperyalizminin SDG ile işbirliği, Colani’nin ev ödevlerini yapması, İsrail’in Suriye’deki bölünmeyi desteklemesi, iktidarın SDG’ye müdahale koşullarını zora sokuyor. Sonuç olarak Erdoğan Suriye ve Türkiye Kürtlerinin önüne ya kendi dayattığı koşularda bir uzlaşma ya da yeniden savaş ve şiddet ikilemini koyuyor.

BOP’UN SEMPTOMLARI

ABD’den Fransa’ya, İsrail’den Türkiye’ye; SDG’den HTŞ’ye ve Dürzilere pek çok aktörün yer aldığı Suriye’deki oyunlar, restleşmeler, tehditler inşa edilmeye çalışılan BOP düzeninin kaçınılmaz sancıları. Yaşanılanlar Ortadoğu’daki genel tablodan bağımsız ele alınamaz.