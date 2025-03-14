Ruhsatsız santral mühürlendi

Halil ERTUNÇ

Aliağa’da bulunan ve çevreciler tarafından davalık olan İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. hakkında ruhsatsız faaliyet yürütmesi nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından faaliyetten men kararı alındı. Büyükşehir tarafından verilen sürenin sona ermesinin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri santralı mühürledi.

RUHSAT VERİLMEDİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “İlk olarak İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş., İzmir İli Aliağa İlçesi, Horozgediği Köyü’nde ‘ithal kömür yakıtlı termik konvansiyonel tipinde elektrik üretim tesisi’ için Büyükşehir Belediyesi’ne 10 Kasım 2014 tarihinde GSM ruhsatına esas başvuru yapmış; Büyükşehir Belediyesi ise firmadan GSM İnceleme Kurulu’nun imar açısından belirtilen teknik raporundaki eksiklik ve aykırılıklar ile tereddüt edilen konulara açıklık getirecek bilgi belge ve görüşlerin iletilmesini istemiştir” denildi.

Büyükşehir Belediyesi’nin aynı konuya ilişkin Aliağa Belediyesi’ne ve işletmeye tekrar yazı gönderdiği belirtilen açıklamada, “Büyükşehir Belediyesi, İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş’nin bahsi geçen yazılara cevap vermemesi sebebiyle söz konusu işletmenin ruhsata esas değerlendirilmesini yapamadığından işletmeye 1’inci sınıf GSM kapsamında işyeri açma ve çalışma ruhsatı vermemiştir” ifadeleri kullanıldı.

KAPATILMASI İÇİN KARAR

İşletmenin faaliyetten men edilerek kapatılması için karar alındığı ifade edilen açıklamada, “İzmir Büyükşehir Belediyesi Encümeni; 1’inci sınıf GSM kapsamında işyeri açma ve çalışma ruhsatı olmadan faaliyetini devam ettiren İzdemir Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi ünvanlı işletmenin ruhsat alıncaya kadar faaliyetten men edilerek kapatılması için karar almış ve bu karar Büyükşehir Zabıta ekipleri tarafından İzdemir Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi’ne tebliğ edilmiştir” denildi.

∗∗∗

NE OLMUŞTU?

İzmir Aliağa’daki İzdemir Termik Santralı, çevre ve halk sağlığına verdiği zararlar nedeniyle uzun süredir tepki çekiyor ve hukuki mücadelelere konu oluyordu. 2010 yılında verilen ilk çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) olumlu kararı, 2016’da mahkeme tarafından iptal edilmişti ancak santral faaliyetlerine devam etmişti. 2018’de İzmir Valiliği tarafından verilen yeni ÇED izni de mahkeme tarafından iptal edilmiş fakat Danıştay bu kararı bozarak santrala onay vermişti.

2019 yılında konu Anayasa Mahkemesi’ne taşınmış ve 13 Aralık 2023’te mahkeme, bölge halkının "özel hayata saygı hakkının ihlal edildiğine" hükmetmişti. Buna rağmen, şirket geçen haftalarda İzdemir-II Termik Santralı için yeni bir ÇED başvurusunda bulunmuştu. İzmir Büyükşehir Belediyesi ise, santralın ruhsat eksiklikleri nedeniyle faaliyetlerini durdurma kararı almıştı. Belediyenin aldığı bu karara rağmen, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İzdemir-II Termik Santralı için ÇED olumlu kararı vermişti.